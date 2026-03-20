รู้จัก สุราช ชาเวน จัสติน บีเบอร์ สาขาอินเดีย ถูกโหวตให้เป็นหนุ่มหล่อที่สุดในประเทศ ?

รู้จัก สุราช ชาเวน จัสติน บีเบอร์ สาขาอินเดีย สร้างความฮือฮาบนโลกออนไลน์ หลังได้รับการโหวตให้เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในประเทศ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
วันที่ 20 มีนาคม 2569 รายงานเผยเรื่องราวของ สุราช ชาเวน (Suraj Chavan) ชายหนุ่มชาวอินเดียผู้โด่งดัง เป็นที่รู้จักบนโลกออนไลน์ด้วยฉายา "จัสติน บีเบอร์ แห่งอินเดีย" เขาเป็นนักร้องและนักแสดงที่แฟน ๆ เชื่อกันว่ามีรูปลักษณ์ที่คล้ายกับจัสติน บีเบอร์ ศิลปินชื่อดัง อีกทั้งยังมีบุคลิกที่มั่นใจอย่างไม่เกรงใจใคร ทำให้เขาได้รับความนิยมและมีฐานแฟนคลับผู้ติดตามจำนวนมาก
โดยเมื่อไม่นานมานี้ ชื่อของสุราช ชาเวน ได้กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหลังจากมีการกล่าวว่า เขาได้รับการโหวตให้เป็น "ผู้ชายที่หล่อที่สุดในอินเดีย" หลายคนจึงอยากรู้จัก และเกิดคำถามว่าเขาเป็นใคร มีที่มาที่ไปอย่างไร
จากเด็กกำพร้าสู่ จัสติน บีเบอร์ แห่งอินเดีย
สุราช ชาเวน ปัจจุบันอายุ 31 ปี เกิดและเติบโตในชุมชนเล็ก ๆ ของหมู่บ้านโมธาเว เมืองบารามติ รัฐมหาราษฎระ ทางตะวันตกของประเทศอินเดีย ชีวิตในวัยเด็กของเขาเต็มไปด้วยความยากลำบาก สูญเสียพ่อด้วยโรคมะเร็ง และแม่จากไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้เขากลายเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่อายุยังน้อย และต้องรับผิดชอบดูแลพี่สาวและน้องสาวถึง 5 คน
หลังจากจบชั้น ม.2 สุราชไม่สามารถเรียนต่อให้จบได้ เนื่องจากข้อจำกัดทางการเงิน เขาจึงเริ่มทำงานรับจ้างรายวัน โดยหาเงินได้วันละประมาณ 300 รูปี (ราว 100 บาท) แต่เขาสู้ชีวิตอย่างไม่ย่อท้อ จนเข้าสู่วิถีการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ เริ่มต้นด้วยการโพสต์วิดีโอแบบเรียล ๆ เข้าถึงง่าย ไม่มีการเตรียมบทล่วงหน้า รวมไปถึงคลิปทำชาเลนจ์แบบชิล ๆ คลิปรีแอ็คแบบเกินจริง และการร้องเพลงคัฟเวอร์อย่างมั่นใจ จนกลายเป็นมีมไวรัล
สุราช กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และได้รับฉายาว่า จัสติน บีเบอร์ แห่งอินเดีย เนื่องจากทรงผมที่ดูเหมือนว่าจะคล้ายกับจัสติน บีเบอร์ ในยุคที่โด่งดังเมื่อช่วงปี ค.ศ. 2010 ต่อมา สุราช ได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการ Bigg Boss Marathi ซีซั่นที่ 5 ซึ่งเป็นรายการ Big Brother เวอร์ชั่นอินเดีย (รายการเรียลลิตี้ชื่อดังที่นำผู้เข้าแข่งขันมาใช้ชีวิตร่วมกันในบ้าน) และเขาได้เป็นผู้ชนะคนสุดท้าย ทำให้ความนิยมพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก
สุราช ก้าวไปสู่วงการบันเทิงกลายเป็นนักแสดงดาวรุ่งที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมสูง มีแฟนคลับผู้ติดตามจำนวนมาก เมื่อใดที่เขาไปปรากฏตัวในที่สาธารณะ เหล่าแฟน ๆ ทั่วสารทิศต่างก็พากันแห่ไปชื่นชมจนกลายเป็นปรากฏการณ์ ปัจจุบันสุราชมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมมากกว่า 2.9 ล้านฟอลโลเว่อร์
ผู้ชายที่หล่อที่สุดในอินเดีย ?
บนโลกออนไลน์มีการกล่าวว่า สุราชได้รับการโหวตให้เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในประเทศอินเดีย อย่างไรก็ดี ไม่มีรายงานที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันว่า สุราช เป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดในอินเดีย ไม่มีระบบการโหวตอย่างเป็นทางการ หรือได้รับการยอมรับในระดับชาติ และไม่เคยมีการสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวมาก่อน ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างนี้จึงถูกพิจารณาว่าเป็นการให้ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด
สาว ๆ อกหัก เขาไม่โสดแล้ว
สุราช มีคู่ครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ปีที่ผ่านมา เขาเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับ ซานจานา โกฟาเน แฟนสาวคนรักที่คบกันมาตั้งแต่เด็ก และโพสต์ภาพงานแต่งงานของเขาบนอินสตาแกรม มีแฟน ๆ เข้าไปแสดงความยินดีอย่างล้นหลาม
ขอบคุณข้อมูลจาก 8days, Mint