ไขปริศนา ดาราหนุ่มอังกฤษ เผยเบาะแสสุดท้ายก่อนถูกพบเป็นศพ ดับสลดในคูน้ำที่ภูเก็ต

เปิดเงื่อนงำ จอร์แดน ไรท์ ดาราดังอังกฤษ วงจรปิดพบเบาะแสสุดท้ายมีพฤติกรรมผิดปกติ ก่อนถูกพบเสียชีวิตในคูน้ำที่โรงแรมในภูเก็ต
กรณีการเสียชีวิตของ จอร์แดน ไรท์ (Jordan Wright) นักแสดงรายการเรียลลิตี้ชื่อดังจากอังกฤษ นอนคว่ำหน้าเสียชีวิตอยู่ในคูระบายน้ำ ภายในพื้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา
ความคืบหน้าเรื่องนี้ วันที่ 20 มีนาคม 2569 จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบว่า จอร์แดน ไรท์ สวมเสื้อยืดสีเทาและกางเกงสีดำ โดยไม่สวมรองเท้า และมีโทรศัพท์ไอโฟนถูกวางอยู่บริเวณใกล้เคียง ซึ่งหน้าจอยังคงปรากฏสายเรียกเข้าจากโรงแรมที่พัก เนื่องจากเจ้าตัวมีกำหนดเช็กเอาต์ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม แต่กลับขาดการติดต่อก่อนจะถูกพบเป็นศพในวันถัดมา
ภาพจาก instagram jordanwrights
ข้อมูลการเดินทางระบุว่า จอร์แดน ไรท์ เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2568 โดยสายการบิน Qatar Airways และเข้าพักเพียงลำพังในโรงแรมย่านเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต ซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องพักของดาราหนุ่ม ไม่พบร่องรอยการรื้อค้นหรือสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด
จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่และภาพจากกล้องวงจรปิด พบว่า จอร์แดน ไรท์ มีพฤติกรรมเดินวนไปมาบริเวณหน้าโรงแรมอย่างผิดสังเกต ก่อนจะวิ่งออกจากที่พักในช่วงเวลาประมาณ 23.25 น. ของวันที่ 12 มีนาคม มุ่งหน้าไปยังพื้นที่ก่อสร้างภายในบริเวณใกล้เคียง
ต่อมาพบว่า จอร์แดน ไรท์ วิ่งลงไปในคลองระบายน้ำที่มีความลึกประมาณ 1.6 เมตร ซึ่งมีความลึกจากพื้นถึงก้นคลองราว 2 เมตร ทำให้การปีนขึ้นมาเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืน และอาจเป็นอุปสรรคต่อการช่วยเหลือตนเอง
เบื้องต้นจากการชันสูตรศพของ จอร์แดน ไรท์ ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย ขณะที่เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสันนิษฐานว่า ขณะเกิดเหตุเจ้าตัวอาจอยู่ในอาการคลุ้มคลั่ง ส่งผลให้ไม่สามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ดังกล่าวได้
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม และรอผลการตรวจทางนิติเวชอย่างละเอียดจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อตรวจสอบความผิดปกติในร่างกาย รวมถึงการตรวจหาสารเสพติดต่อไป
