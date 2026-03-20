ตร. บุกวัดดัง รวบ 2 พระฉาว ลวงเณรย่ำยี-ถ่ายคลิป เหยื่อทะลุ 30 ราย ค้นกุฏิยิ่งอึ้งซ้ำ

           รวบ 2 พระพี่เลี้ยงวัดดังย่านเจริญกรุง ลวงสามเณรย่ำยีคากุฏิ ออกอุบายให้ยืมมือถือเล่นเกมก่อนขืนใจ เหยื่อพุ่งกว่า 30 ราย พร้อมของกลางถุงยาง-คลิปอนาจารเพียบ 

พระฉาว ลวงเณรย่ำยี
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

           วันที่ 20 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) นำกำลังเข้าจับกุมพระทั้งสองรูป ภายในวัดชื่อดังย่านเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร ได้แก่ พระครูสังฆรักษ์ชนแดน หรือพระตูน และพระมหาศิวาบุตร หรือพระต้า ตามหมายจับในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก และการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก โดยพระทั้งสองรูปมีสถานะเป็นพระปกครองและพระรุ่นพี่ภายในวัด

พระฉาว ลวงเณรย่ำยี
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

           การจับกุมพระครั้งนี้สืบเนื่องจากการร้องเรียนของมูลนิธิที่ทำงานด้านเด็กและสตรี ซึ่งได้รับข้อมูลว่ามีสามเณรภายในวัดดังกล่าวถูกพระกระทำไม่เหมาะสมทางเพศ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพบว่าพระมีพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดจริง

พระฉาว ลวงเณรย่ำยี
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

           จากการสืบสวนพบว่าพระทั้งสองรูปอาศัยตำแหน่งหน้าที่ หลอกล่อสามเณรให้เข้ามายังกุฏิ โดยอ้างว่าจะให้ยืมโทรศัพท์มือถือเล่นเกม หรือเสนอเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อแลกกับการยินยอม ซึ่งเป็นการใช้ช่องว่างจากข้อจำกัดของสามเณรที่ไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือภายในวัด เมื่อสามเณรหลงเชื่อเข้าไปในกุฏิ พระจะก่อเหตุข่มขืนและกระทำอนาจารซ้ำหลายครั้ง โดยจากข้อมูลพบว่ามีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า 30 ราย 

พระฉาว ลวงเณรย่ำยี
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

           นอกจากนี้พระทั้งสองรูปยังมีพฤติการณ์แอบบันทึกภาพและคลิปวิดีโอในลักษณะอนาจารของสามเณร ขณะเหยื่ออยู่ในสภาพไม่รู้ตัว โดยจัดเก็บไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นการซ้ำเติมผู้เสียหายอย่างร้ายแรง

พระฉาว ลวงเณรย่ำยี
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

พระฉาว ลวงเณรย่ำยี
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

           ภายหลังการขอหมายค้น เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นกุฏิของพระ พบสิ่งของที่ไม่เหมาะสมจำนวนมาก ทั้งอุปกรณ์เล่นการพนัน ถุงยางอนามัย เจลหล่อลื่น และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงยึดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายรายการ ซึ่งภายในพบคลิปและภาพอนาจารของสามเณรมากกว่า 100 คลิป

           ระหว่างการปฏิบัติการ ยังมีสามเณรเพิ่มเติมอีก 4 รูป เข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าเคยถูกพระผู้ต้องหากระทำในลักษณะเดียวกัน ทำให้จำนวนผู้เสียหายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และนำไปสู่การขยายผลการสอบสวนเพิ่มเติม

พระฉาว ลวงเณรย่ำยี
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

           ในชั้นการสอบสวน พระทั้งสองรูปให้การรับสารภาพ และสมัครใจลาสิขา ก่อนถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการคุ้มครองผู้เสียหาย และรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

พระฉาว ลวงเณรย่ำยี
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

พระฉาว ลวงเณรย่ำยี
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

พระฉาว ลวงเณรย่ำยี
ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand


ขอบคุณข้อมูลจาก
เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ตร. บุกวัดดัง รวบ 2 พระฉาว ลวงเณรย่ำยี-ถ่ายคลิป เหยื่อทะลุ 30 ราย ค้นกุฏิยิ่งอึ้งซ้ำ โพสต์เมื่อ 20 มีนาคม 2569 เวลา 17:12:26 1,477 อ่าน
