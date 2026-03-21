หญิงจีนเนียนกินฟรี นั่งแช่บ่ายยันปิดร้าน แสบสุดให้รีวิว 1 ดาว ร้านสะดวกซื้อดังยังไม่รอด

หญิงจีนเนียนกินเย็นตาโฟฟรี นั่งแช่ตั้งแต่บ่ายยันปิดร้าน ขอไม่จ่ายเงิน ไม่งั้นให้รีวิว 1 ดาว พบ รีวิว 1 ดาวไปทั่วหัวหิน จนตำรวจจับ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก บัวบั่ว บั้วบั๊วบั๋ว
วันที่ 21 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก บัวบั่ว บั้วบั๊วบั๋ว แม่ค้าร้านเย็นตาโฟ เล่าประสบการณ์การเจอลูกค้าชาวจีนที่ไม่น่าประทับใจว่า เจอลูกค้าจีนคนหนึ่งนั่งกินเย็นตาโฟตั้งแต่บ่าย 3 จนถึงเวลาจะปิดร้าน เจ้าตัวก็บอกว่า ก๋วยเตี๋ยวหวาน ไม่ยอมจ่ายเงิน ทว่าเมื่อมองในชามกลับเห็นชัด ๆ ว่า กินหมดนี่หน่า ไม่อร่อยตรงไหน
ที่พีคกว่านั้นคือ ให้รีวิว 1 ดาวกับทุกร้านที่ไปจริง เหลือจะเชื่อ จนต้องเรียกตำรวจมา บอกว่า ขอให้ลบ 1 ดาวในร้านที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ทั้งหมด แม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อก็ยังไม่รอด ก่อนนำตัวไปลงบันทึกประจำวัน
