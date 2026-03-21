ท่านอ้น วัชเรศร เปิดภาพลูกสาวครั้งแรก สวยงามสง่า แถมดีกรีนักกีฬาลงแข่งระดับชาติ

            ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ เปิดภาพลูกสาวครั้งแรก โพสต์อวยพรวันเกิดลูกสาวคนโต สวยสง่าออร่าจับ แถมมีดีกรีเป็นนักกีฬาลงแข่งระดับชาติ  
ลูกสาวท่านอ้น

            วันที่ 21 มีนาคม 2569 ท่านอ้น วัชเรศร วิวัชรวงศ์ ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว เผยภาพของลูกสาวคนโต พร้อมข้อความอวยพรวันเกิด ซึ่งเป็นการเผยภาพของลูกสาวครั้งแรกสู่สาธารณะบนโซเชียลมีเดีย โดยไม่เพียงเผยให้เห็นความงดงามของลูกสาว แต่ท่านอ้น ยังเผยว่า ลูกสาวคนนี้มีความสามารถทางด้านกีฬาที่โดดเด่น  
            ท่านอ้น ได้โพสต์ภาพของลูกสาวคนโต ในขณะที่กำลังไปรับประทานอาหารเฉลิมฉลองวันเกิด โดยมีเค้กจุดเทียนอยู่ด้านหน้า ขณะที่อีก 2 ภาพ เผยให้เห็นลูกสาวในบทบาทของการเป็นนักกีฬาที่มุ่งมั่น ซึ่งเธอกำลังจะลงแข่งขันระดับชาติในเร็ว ๆ นี้ 
            โดยท่านอ้น ได้เขียนข้อความแคปชั่นระบุว่า "It was recently my elder daughter’s birthday. She is a recognized and ranked athlete. Her team is running at a national level completion this weekend. Best of luck my darling."

            (เมื่อไม่นานมานี้เป็นวันเกิดของลูกสาวคนโตของเรา เธอเป็นนักกีฬาที่มีชื่อเสียงและติดอันดับ ทีมของเธอกำลังจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติในสุดสัปดาห์นี้ ขอให้โชคดีนะลูกรัก) 

ท่านอ้น วัชเรศร เปิดภาพลูกสาวครั้งแรก สวยงามสง่า แถมดีกรีนักกีฬาลงแข่งระดับชาติ อัปเดตล่าสุด 21 มีนาคม 2569 เวลา 14:56:46
