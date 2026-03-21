นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 เสียชีวิตกะทันหัน เพจวิทยาลัยพยาบาลโพสต์อาลัย

วีรกานต์ เหล่าวงค์ไทย เสียชีวิตขณะที่กำลังเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 2 ชาวเน็ตร่วมไว้อาลัย เพื่อน ๆ ต่างเสียใจอย่างสุดซึ้ง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Prachomklao College of Nursing
วันที่ 21 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก Prachomklao College of Nursing ของวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี มีการโพสต์อาลัยนักศึกษาที่เสียชีวิตว่า
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ นางสาววีรกานต์ เหล่าวงค์ไทย นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2
ขอดวงวิญญาณของนักศึกษา จงสุขสงบในสัมปรายภพด้วยเทอญ