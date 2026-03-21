แค่เสี้ยวนาทีหายวับ ! หนุ่มไปรษณีย์งง มื้อกลางวันหาย ก่อนเจอตัวการสุดแสบจากกล้อง

          หนุ่มไปรษณีย์ จอดรถส่งของไม่กี่นาที กลับมาอีกทีมื้อกลางวันหายไปอย่างปริศนา ขอร้านเปิดกล้องดู เจอตัวการสุดแสบ ทำโซเชียลแห่เอ็นดูเพียบ

          วันที่ 18 มีนาคม 2569 ผู้ใช้ TikTok @opor.jp เผยเหตุการณ์ชวนงงของหนุ่มไปรษณีย์รายหนึ่ง ที่จอดรถส่งของเพียงไม่นาน แต่กลับพบว่ามื้อกลางวันของตัวเองหายไปแบบไร้ร่องรอย จนต้องขอให้เจ้าของร้านช่วยย้อนกล้องวงจรปิดดูความจริง

          จากภาพในคลิปจะเห็นว่าหนุ่มไปรษณีย์จอดรถไว้หน้าร้าน ก่อนจะลงไปส่งพัสดุตามปกติ ระหว่างนั้นมีสุนัขตัวหนึ่งเดินผ่านหน้ารถแบบไม่มีพิรุธ ทำเหมือนเดินผ่านไปเฉย ๆ 
          
          แต่จังหวะที่เจ้าของรถไม่อยู่ เจ้าตูบตัวดังกล่าวกลับหยุดดมถุงของที่วางอยู่ข้างรถ ก่อนจะคาบปลาแดดเดียว ซึ่งเป็นมื้อกลางวันของหนุ่มไปรษณีย์ออกไปทั้งถุงอย่างแนบเนียน แล้วเดินจากไปแบบชิล ๆ ทิ้งให้เจ้าของงงหนักเมื่อกลับมาแล้วไม่พบอาหารของตัวเอง

          หลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไป มียอดเข้าชมพุ่งทะลุกว่า 3 แสนครั้ง พร้อมเสียงหัวเราะและเอ็นดูในความมืออาชีพของเจ้าตูบที่ก่อเหตุได้อย่างแนบเนียนสุด ๆ หลายคนถึงกับแซวว่าเป็นโจรที่วางแผนมาดี และลงมือแบบไม่ให้เหยื่อทันตั้งตัว

อัปเดตล่าสุด 21 มีนาคม 2569 เวลา 17:24:36
