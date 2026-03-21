หนุ่มตามหาสาวปั่นจักรยาน กลายเป็นดราม่าเสียงแตก คนรู้จักเผยแล้ว ที่แท้ทำงานอะไร

หนุ่มตามหาสาวปั่นจักรยานซ้อนเด็ก บอกถ้าได้เจออีกครั้งจะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ กลายเป็นดราม่าเสียงแตก ล่าสุดคนรู้จักเผยตัว ที่แท้ทำงานอะไร
ภาพจาก TikTok @may3minity
วันที่ 21 มีนาคม 2569 มีคลิปวิดีโอบน TikTok กลายเป็นประเด็นถกเถียงบนโลกออนไลน์ หลังจากมีชายผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอของหญิงสาวปั่นจักรยานซ้อนเด็กน้อยไว้ด้านหลัง พร้อมทั้งแสดงความสงสารเห็นใจ และแสดงความตั้งใจที่อยากจะช่วยเหลือ แต่ผู้ที่ได้เข้าไปชมคลิปวิดีโอนี้บางส่วนกลับมีความคิดเห็นที่แตกต่าง สงสัยระหว่างมีน้ำใจ หรือแค่อยากได้คอนเทนต์
โดยผู้ใช้ TikTok @may3minity ได้โพสต์คลิปวิดีโอซึ่งถ่ายจากมุมมองในรถยนต์ ขณะที่กำลังหยุดรอสัญญาณไฟแดง ด้านหน้ารถของเขา มีหญิงสาวรายหนึ่งขี่จักรยานซ้อนเด็กชายมาจอดรอเช่นกัน โดยเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวและกระโปรงทรงสอบ ทำให้มีท่าทางลำบาก ในขณะที่จอดเธอต้องลงไปยืน จนเมื่อไฟเขียว เธอก็พยายามขึ้นคร่อมจักรยานแล้วปั่นข้ามแยกไป
ภาพจาก TikTok @may3minity
โดยเจ้าของโพสต์ ได้เขียนข้อความระบุว่า "ถ้าได้เจอน้องอีกครั้ง พี่จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้" พร้อมทั้งคาดเดาว่า "น่าจะหาสมัครงาน พาน้องไปด้วย มีความมุ่งหมายแบบนี้ ถ้าเจอกันอีกครั้งพี่ซื้อรถมอไซค์ให้ครับ"
หลังจากนั้นไม่นานคลิปนี้ก็กลายเป็นไวรัล มียอดเข้าชมมากกว่า 1.9 ล้านครั้ง อย่างไรก็ดี ความคิดเห็นของชาวเน็ตกลับไม่ได้เห็นด้วยกับเจ้าของโพสต์ทั้งหมด โดยแย้งว่าเธออาจจะไม่ได้ลำบากอย่างที่เจ้าของโพสต์เข้าใจ เพียงแค่เธอปั่นจักรยานเท่านั้น อาจจะต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในช่วงที่น้ำมันแพง หรือขับขี่รถไม่เป็น และการขี่จักรยานก็ดูไม่ได้น่าสงสารขนาดนั้น เพราะหลายคนที่มีเงินก็เลือกที่จะปั่นจักรยาน
ภาพจาก TikTok @may3minity
นอกจากนี้ยังมีบางคนสงสัยว่า ทำไมเจ้าของโพสต์ไม่จอดช่วยเหลือตั้งแต่ตอนนั้น แต่ถ่ายมาเหมือนต้องการแค่คอนเทนต์ ซึ่งเจ้าตัวได้เข้าไปตอบว่า เขาติดธุระ ต้องรีบไปเข้าคิวโอนรถให้ลูกค้า ลูกค้าต้องการเล่มทะเบียนและรถภายในเย็นวันนั้น ถ้าหากมีวาสนาได้เจอน้องอีกครั้ง เขายังคงยืนยันความตั้งใจที่จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์ที่พร้อมใช้ให้จริง ๆ แม้ตนจะไม่ได้มีเงินมากมาย แต่แค่อยากช่วย
ภาพจาก TikTok @may3minity
ภาพจาก TikTok @may3minity
อย่างไรก็ดี อีกส่วนไม่เข้าใจว่าทำไมคลิปนี้ถึงมีดราม่า พร้อมทั้งปกป้องและให้กำลังใจ "เจ้าของช่องผิดไร งง เค้าแค่มีน้ำใจ อยากให้ อยากแบ่งปัน แค่นั้นป่ะ คอมเมนต์เป็นไรเอ่ย ? คลิปนี้ไม่เห็นอะไรเลยนะ นอกจากน้ำใจของเจ้าของช่อง เป็นกำลังใจให้นะคะ อย่าท้อกับการทำดีนะ คุณทำดีแล้ว ทำต่อไปนะคะ"
ภาพจาก TikTok @may3minity
กระทั่งล่าสุด มีผู้ที่รู้จักกับหญิงสาวในคลิปนี้ ได้ออกมาเผยเรื่องราวเบื้องหลัง เผยว่า "รู้จักน้องค่ะ น้องมาฝึกงานเย็บผ้าที่ร้าน ลูกชายปิดเทอมเลยต้องเอามาที่ร้านด้วย ขอบคุณที่เมตตาน้องค่ะ" ซึ่งทางเจ้าของช่องได้แสดงความดีใจ รีบเข้าไปถามต่อว่า "จริงใช่ไหมครับเนี่ย ผมขอช่องทางติดต่อนายจ้างกับน้องผ่านทางข้อความได้ไหมครับ ขอบคุณพระเจ้าจริง ๆ ครับที่ทำให้เจอกันจนได้" แสดงความตั้งใจว่าเขาต้องการมอบน้ำใจช่วยเหลือจริง ๆ
ภาพจาก TikTok @may3minity
ภาพจาก TikTok @may3minity
ภาพจาก TikTok @may3minity
ภาพจาก TikTok @may3minity