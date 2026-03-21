เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงเผยภาพอบอุ่น พร้อมพระธิดาองค์น้อย เนื่องในโอกาสวันสำคัญ

เจ้าชายอับดุล มาทีน ทรงโพสต์เผยภาพอบอุ่น เคียงข้างพระชายา พร้อมพระธิดาองค์น้อย เนื่องในโอกาสวันสำคัญ พร้อมประทานข้อความอวยพร
ภาพจาก Instagram tmski
เมื่อเดือนที่ผ่านมา ราชวงศ์บรูไนได้ต้อนรับพระสมาชิกใหม่ ได้แก่ พระธิดาพระองค์แรกของ เจ้าชายอับดุล มาทีน พระราชโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์ แห่งบรูไน และอนิชา อิซา คาเลบิก พระชายา โดยมีพระนามว่า ซาห์รา มาเรียม โบลเกียห์
ล่าสุด วันที่ 21 มีนาคม 2569 เจ้าชายอับดุล มาทีน ได้ทรงโพสต์ภาพบนอินสตาแกรม ซึ่งมีผู้ติดตาม 3.2 ล้านฟอลโลเว่อร์ เผยภาพครอบครัวอบอุ่นและงดงามสง่า เคียงข้างพระชายา อนิชา พร้อมด้วยพระธิดาองค์น้อยในอ้อมแขน เนื่องในโอกาสพิเศษ วันอีฎิ้ลฟิตริ ซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม
โดยโอกาสนี้ เจ้าชายอับดุล มาทีน ได้ทรงแสดงความปรารถนาดี ประทานข้อความอวยพรให้แก่ประชาชนชาวมุสลิมว่า "Selamat Hari Raya" (สุขสันต์วันอีด)
