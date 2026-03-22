เบอร์ 096-176-1945 โทรศัพท์มาหาช่วงนี้บ่อย เฉลยแล้วคือเบอร์อะไร ใช่มิจฉาชีพไหม ต้นสังกัดที่ถูกอ้างอิงมาตอบเอง
ปัจจุบัน มิจฉาชีพมักใช้การโทรศัพท์เป็นเครื่องมือหลอกลวงเอาเงินจากเหยื่อ สร้างความเสียหายไปแล้วนับราย บางคนต้องสูญเสียเงินไปหลักล้านบาทโดยไม่มีทางได้คืน เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลให้ผู้คนเริ่มระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการรับสายจากหมายเลขที่ไม่คุ้นเคย
วันที่ 21 มีนาคม 2569 คุณ สมาชิกหมายเลข 9292146 เว็บไซต์พันทิปดอทคอม ตั้งคำถามว่า มีเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 096-176-1945 โทรศัพท์มาหา เพื่อแนะนำแพ็คเกจทรู แต่ด้วยความสงสัย จึงอยากรู้ว่า ใช่เบอร์ทรูจริงไหมหรือมิจฉาชีพมาล้วงข้อมูล
ตัวแทนจากทรูในเว็บไซต์พันทิป เข้ามายืนยันว่า ตรวจสอบหมายเลขดังกล่าว เป็นหมายเลขเจ้าหน้าที่ทรูติดต่อเพื่อเสนอสิทธิพิเศษโปรโมชั่น