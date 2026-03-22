สั่งข้าวหน้าหมูตุ๋น รูปดูสวยงาม พอได้ของจริงสตั๊นไป 5 วินาที พอกินเท่านั้น เปลี่ยนใจ

สั่งข้าวหน้าหมูตุ๋น รูปดูสวยงาม พอได้ของจริงสตั๊นไป 5 วินาที เมื่อกินเข้าปาก ความรู้สึกเปลี่ยนอีกรอบ จนต้องให้อภัย
ภาพจาก คุณ tea_time สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
วันที่ 22 มีนาคม 2569 คุณ tea_time สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการเล่าประสบการณ์การสั่งซื้อข้าวหน้าหมูตุ๋นที่ร้านอาหารในศูนย์อาหารโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ในภาพดูสวยงามน่ากิน ข้าวแน่น ๆ เนื้อหมูแน่น ๆ
แต่เมื่อได้ของมากินกลับพบว่า มันไม่ได้แน่นพูนจานแบบในรูป หายไปเกือบครึ่ง แถมมีโรยเครื่องปรุง ดูไม่น่าทานเอาเสียเลย แต่ถึงอย่างไร ด้วยความหิวก็คงต้องตักกินไปก่อน ผลปรากฏว่า รสชาติอร่อยใช้ได้