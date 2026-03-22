สนามบินหาดใหญ่ เตือนผู้โดยสาร มาสนามบินให้เร็วช่วง 3 เดือนข้างหน้าเพราะอะไร

          สนามบินหาดใหญ่ ประกาศเตือนผู้โดยสารที่จะเดินทางในอีก 3 เดือนข้างหน้า ควรมาสนามบินเร็วกว่าปกติ เพราะอะไร เป็นสิ่งที่คนทั่วไปอาจไม่ได้คิดเอาไว้

ภาพจาก Chanannat Wisawajaroenkit / Shutterstock.com

          วันที่ 22 มีนาคม 2569 เฟซบุ๊ก Bangkok Airways มีการประกาศถึงผู้โดยสารของตัวเองที่ต้องโดยสารที่สนามบินหาดใหญ่ จ.สงขลา ขอให้เดินทางมาถึงสนามบินเร็วกว่ากำหนดช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2569 ว่า

          ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2569 นี้ จะมีพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรภายในท่าอากาศยานไม่คล่องตัว ทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์สจึงขอความร่วมมือจากผู้โดยสารให้เดินทางมาถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ก่อนเวลาเที่ยวบินออกประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สนามบินหาดใหญ่ เตือนผู้โดยสาร มาสนามบินให้เร็วช่วง 3 เดือนข้างหน้าเพราะอะไร โพสต์เมื่อ 22 มีนาคม 2569 เวลา 14:22:24
