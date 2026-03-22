ไรเดอร์ไปส่งอาหาร แต่ถูกลูกค้าขังออกไม่ได้ ชาวเน็ตพอรู้ว่าใคร บอก เคยเป็นข่าวมาแล้ว

ไรเดอร์ไปส่งอาหาร แต่กลับถูกลูกค้าขังในบ้านออกไม่ได้ โพสต์ขอความช่วยเหลือ ชาวเน็ตกลับบอก อีกแล้วหรือ ที่นี่เคยมีคดีมาก่อน ย่านรามอินทรา
วันที่ 22 มีนาคม 2569 ไรเดอร์รายหนึ่ง มีการโพสต์หลังจากที่มาส่งอาหารให้กับลูกค้าที่บ้านย่านรามอินทรา คู้บอน แต่กลับถูกเจ้าบ้านปิดรั้วขัง ทำให้ออกไปไหนไม่ได้
ด้วยเหตุนี้ ไรเดอร์จึงโพสต์ขอความช่วยเหลือ ขอให้ใครก็ได้ช่วยไปแจ้ง รปภ. ให้มาช่วยเปิดประตูนี้ พร้อมกับช่วยเหลือตัวเองไปด้วย ด้วยการบีบแตรลากยาวจน รปภ. ได้ยิน แล้วมาช่วยเปิดประตูในที่สุด
พอชาวเน็ตอ่านจบ หลายคนโพสต์ว่า บ้านหลังนี้ก่อเหตุอีกแล้ว เคยเป็นข่าวขังไรเดอร์อยู่หลายครั้ง แต่เคสนี้โชคดีที่ รปภ. ได้ยิน จึงมาช่วยได้ทัน ถ้าหากมาส่งของบ้านหลังนี้ในตอนกลางวันไม่เป็นอะไร แต่ตอนกลางคืนคือสุ่มเสี่ยง
