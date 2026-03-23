HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

พ่อทหารเรือซึ้งใจ ลูกได้กินอาหารมื้อเลิศ ขอบคุณกองทัพ แต่หลายคนเอ๊ะเหมือนกัน

 
             พ่อทหารเรือสหรัฐฯ เปิดภาพอาหารที่ลูกได้กิน เมนูมื้อเลิศจัดเต็ม กล่าวขอบคุณกองทัพที่ดูแลอย่างดี แต่ชาวเน็ตเอ๊ะ คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกัน 

อาหารมื้อเลิศทหารเรือสหรัฐฯ
ภาพจาก X @MikeBales 

             วันที่ 22 มีนาคม 2569 เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา มีโพสต์ของผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งในสหรัฐอเมริกา กลายเป็นไวรัลที่ถูกแชร์อย่างมากบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากเขาโพสต์ภาพเมนูอาหารที่ลูกชายส่งมาให้ดู ซึ่งลูกชายของเขาเป็นทหารเรือในกองทัพสหรัฐฯ ทำให้เขารู้สึกซาบซึ้งใจที่ลูกชายได้รับการดูแลเป็นอย่างดี แต่เมื่อผู้คนได้เห็นกลับมีความเห็นที่ต่างออกไป 

             โดยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา บัญชีผู้ใช้ X @MikeBales ได้โพสต์ภาพมื้ออาหารกลางวันที่ลูกชายทหารเรือของเขาได้รับ มีทั้งข้าว โปรตีน ตักมาเต็มจาน และที่โดดเด่นสะดุดตาก็คือ มีกุ้งล็อบสเตอร์ และชิ้นเนื้อสเต๊ก กลายเป็นมื้อที่ยอดเยี่ยมมาก 

             ทางเจ้าของโพสต์ได้เขียนข้อความระบุว่า "อย่างที่หลายคนรู้ ลูกชายของฉันเป็นทหารเรือ เขาส่งรูปอาหารกลางวันจากโรงอาหารมาให้เมื่อวาน ฉันรู้สึกขอบคุณที่ในที่สุดเหล่าทหารของเราก็ได้รับการดูแลอย่างดี" 

             หลังจากนั้นไม่นานโพสต์ดังกล่าวก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว ล่าสุด (22 มีนาคม 2569) มียอดผู้เข้าถึงมากกว่า 28.7 ล้านครั้ง อย่างไรก็ดีหลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในทำนองเดียวกันว่า มื้ออาหารที่ดูดีเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกุ้งล็อบสเตอร์และสเต๊ก สำหรับคนในกองทัพ เป็นสัญญาณที่บ่งว่ากำลังจะมี "ศึกใหญ่" ที่ต้องไปเผชิญ 

             มีผู้ใช้โซเชียล กล่าวว่า "ในฐานะนาวิกโยธิน ผมต้องบอกคุณว่า... อาหารแบบนี้เหมาะสำหรับก่อนออกรบ ปกติเราจะกินธรรมดา แต่พอจะถึงเวลาปฏิบัติ เราก็ได้กินกุ้งล็อบสเตอร์และปู" 

             อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่าพ่อของทหารเรือสหรัฐฯ รายนี้จะทราบถึงเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว แต่เขานำภาพมาโพสต์ในเชิงบวกชวนขำขัน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกชายที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ โดยเขาได้เข้าไปตอบว่า "ฉันรู้เรื่องนี้ดี" 

             ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้าใจหัวอกของครอบครัวทหาร และชื่นชมในความกล้าหาญ จึงพากันเข้าไปส่งกำลังใจให้อย่างล้มหลาม "การเป็นพ่อแม่ของทหารนั้นยากลำบาก ช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตของฉันคือตอนที่ลูกชายไปปฏิบัติหน้าที่ ฉันขออวยพรให้ลูกชายของคุณเจอแต่สิ่งที่ดี ขอบคุณสำหรับการรับใช้ชาติของเขาด้วย" 


TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ดีเจพีเค ศัลยกรรม ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 ล้างแอร์ช่วยชาติ ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย