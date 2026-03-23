พ่อทหารเรือซึ้งใจ ลูกได้กินอาหารมื้อเลิศ ขอบคุณกองทัพ แต่หลายคนเอ๊ะเหมือนกัน

พ่อทหารเรือสหรัฐฯ เปิดภาพอาหารที่ลูกได้กิน เมนูมื้อเลิศจัดเต็ม กล่าวขอบคุณกองทัพที่ดูแลอย่างดี แต่ชาวเน็ตเอ๊ะ คอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกัน
ภาพจาก X @MikeBales
วันที่ 22 มีนาคม 2569 เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา มีโพสต์ของผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งในสหรัฐอเมริกา กลายเป็นไวรัลที่ถูกแชร์อย่างมากบนโซเชียลมีเดีย ภายหลังจากเขาโพสต์ภาพเมนูอาหารที่ลูกชายส่งมาให้ดู ซึ่งลูกชายของเขาเป็นทหารเรือในกองทัพสหรัฐฯ ทำให้เขารู้สึกซาบซึ้งใจที่ลูกชายได้รับการดูแลเป็นอย่างดี แต่เมื่อผู้คนได้เห็นกลับมีความเห็นที่ต่างออกไป
โดยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา บัญชีผู้ใช้ X @MikeBales ได้โพสต์ภาพมื้ออาหารกลางวันที่ลูกชายทหารเรือของเขาได้รับ มีทั้งข้าว โปรตีน ตักมาเต็มจาน และที่โดดเด่นสะดุดตาก็คือ มีกุ้งล็อบสเตอร์ และชิ้นเนื้อสเต๊ก กลายเป็นมื้อที่ยอดเยี่ยมมาก
ทางเจ้าของโพสต์ได้เขียนข้อความระบุว่า "อย่างที่หลายคนรู้ ลูกชายของฉันเป็นทหารเรือ เขาส่งรูปอาหารกลางวันจากโรงอาหารมาให้เมื่อวาน ฉันรู้สึกขอบคุณที่ในที่สุดเหล่าทหารของเราก็ได้รับการดูแลอย่างดี"
มีผู้ใช้โซเชียล กล่าวว่า "ในฐานะนาวิกโยธิน ผมต้องบอกคุณว่า... อาหารแบบนี้เหมาะสำหรับก่อนออกรบ ปกติเราจะกินธรรมดา แต่พอจะถึงเวลาปฏิบัติ เราก็ได้กินกุ้งล็อบสเตอร์และปู"
อย่างไรก็ดี ดูเหมือนว่าพ่อของทหารเรือสหรัฐฯ รายนี้จะทราบถึงเรื่องนี้ดีอยู่แล้ว แต่เขานำภาพมาโพสต์ในเชิงบวกชวนขำขัน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกชายที่จะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ โดยเขาได้เข้าไปตอบว่า "ฉันรู้เรื่องนี้ดี"
ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้าใจหัวอกของครอบครัวทหาร และชื่นชมในความกล้าหาญ จึงพากันเข้าไปส่งกำลังใจให้อย่างล้มหลาม "การเป็นพ่อแม่ของทหารนั้นยากลำบาก ช่วงเวลาที่ยากที่สุดในชีวิตของฉันคือตอนที่ลูกชายไปปฏิบัติหน้าที่ ฉันขออวยพรให้ลูกชายของคุณเจอแต่สิ่งที่ดี ขอบคุณสำหรับการรับใช้ชาติของเขาด้วย"