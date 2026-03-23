อินฟลูฯ สาวสวยไต้หวัน นางฟ้านักสู้มะเร็งวัย 29 ปี จากไปสุดเศร้า โพสต์สุดท้ายกลายเป็นคำลาอย่างไม่ได้ตั้งใจ แพทย์เผย 6 สัญญาณเตือน ชี้จุดสังเกต หลายคนคิดว่าไม่เป็นอันตราย
วันที่ 23 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday เผยว่า หวัง เว่ยเฉียน อินฟลูเอ็นเซอร์คนดังบนโลกออนไลน์ของไต้หวัน เสียชีวิตจากไปสุดเศร้าในวัย 29 ปี หลังจากต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง เธอเป็นที่รู้จักในฐานะนักสู้โรคร้ายที่มีทัศนคติมองโลกในแง่ดี จนได้รับฉายาว่า "นางฟ้าผู้ต่อสู้กับมะเร็งที่สวยที่สุด" กระทั่งข่าวร้ายล่าสุด ได้สร้างตกใจและเศร้าเสียใจให้กับแฟน ๆ ผู้ติดตาม ขณะที่แพทย์ได้ออกมาเผย 6 สัญญาณเตือน
หวัง เว่ยเฉียน ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อประมาณ 4 ปีก่อน ในตอนนั้น เธอไปโรงพยาบาลเพราะมีอาการปวดบวมใต้รักแร้ เธอคิดว่าเป็นเพียงอาการกล้ามเนื้อตึงจากการยกของ แต่หลังจากตรวจอย่างละเอียดพบว่า มีก้อนเนื้อผิดปกติ และได้รับการยืนยันว่าเป็นมะเร็ง หลังจากเข้ารับการรักษาต่อสู้กับโรคมะเร็งอย่างยากลำบาก แต่เธอยังคงแบ่งปันเรื่องราวชีวิตผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อแชร์ประสบการณ์และเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังต่อสู้ไปด้วยกัน
ครั้งหนึ่ง หวัง เว่ยเฉียน เคยกล่าวถึงเนื้องอกว่า "มันเติบโตอย่างรวดเร็วมาก" และแม้ว่าการทำเคมีบำบัดจะทำให้ผมของเธอร่วงจนต้องโกนศีรษะ แต่เธอก็ยังปรากฏตัวต่อหน้ากล้องอย่างกล้าหาญ เพื่อพูดคุยกับแฟน ๆ และเพื่อน ๆ บนโซเชียลมีเดีย เธอเผยแพร่พลังบวก และสร้างความประทับใจให้กับผู้คนบนโลกออนไลน์จำนวนมาก
กระทั่งล่าสุด บริษัทของหวัง เว่ยเฉียน ได้เผยข่าวเศร้ากล่าวว่า เธอจากไปอย่างสงบในวัย 29 ปี หลังจากเดินทางต่อสู้กับโรคมะเร็งร้าย หลังจากข่าวนี้เผยแพร่ออกไป แฟน ๆ จำนวนมากต่างรู้สึกเสียใจและเข้าไปแสดงความอาลัยต่อเธอบนโซเชียลมีเดีย โดยข้อความสุดท้ายที่เธอโพสต์ก่อนเสียชีวิตในวันส่งท้ายปีที่ผ่านมาว่า "เจอกันใหม่ปีหน้า" ตอนนี้ได้กลายเป็นคำอำลาที่แสนเศร้า เมื่อคำว่า "เจอกันใหม่" หมายถึง "ไม่ได้เจอกันอีกแล้ว"
ดร. ซุง ยุง-ชวน ผู้อำนวยการแผนกโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา โรงพยาบาล Cathay General Hospital ในไต้หวัน กล่าวว่า อาการเริ่มต้นของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั้นไม่ชัดเจน แต่อาการที่พบบ่อยที่สุด และมักถูกมองข้ามได้ง่ายที่สุดคือ มีก้อนเนื้อที่ไม่เจ็บ หากก้อนนั้นยังคงอยู่เกิน 2 สัปดาห์ และมีอาการร่วม เช่น ไข้ เหงื่อออกตอนกลางคืน น้ำหนักลด ควรไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด
ข้อมูลด้านสุขภาพของโรงพยาบาลในไทเป ระบุว่า โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเกิดจากการเพิ่มจำนวนผิดปกติของเซลล์ลิมโฟไซต์ และแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน และชนิดไม่ใช่ฮอดจ์กิน โดยชนิดไม่ใช่ฮอดจ์กินพบได้บ่อยกว่า โดยอาการที่พบบ่อยที่สุด 6 อาการ มีดังนี้
1. ไข้สูงเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ
2. ก้อนเนื้อที่คอหรือรักแร้ (ส่วนใหญ่ไม่เจ็บ)
3. อาการคันหรือผื่นขึ้นตามผิวหนัง
4. เหงื่อออกตอนกลางคืน
5. ไอเรื้อรังหรือหายใจลำบาก
6. น้ำหนักลดและอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday