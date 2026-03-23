เนเน่ นางสาวไทยกาฬสินธุ์ ปี 2569 ร้องถูกอาจารย์ถอดจิต หลอกแก้กรรม-ทำพิธีเรียกแฟนเก่า สูญ 2.6 ล้าน

          เนเน่ นางสาวไทยกาฬสินธุ์ ปี 2569 นางงามสายมู ร้องถูกอาจารย์ถอดจิต ตุ๋นเงิน 2.6 ล้าน หลอกดูดวงแก้กรรม ขายของขลังเสริมงาน ทำพิธีเรียกแฟนเก่าให้กลับมา สุดท้ายไปมีเมียใหม่แล้ว 

เนเน่ นางสาวไทยกาฬสินธุ์ ปี 2569

          วันที่ 23 มีนาคม 2569 เพจ บิ๊กเกรียน เปิดเผยกรณีของ เนเน่ นางสาวไทยกาฬสินธุ์ ปี 2569 นางงามสายมู ที่เขาร้องทุกข์กับเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วย หลังถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นอาจารย์สายมู หลอกดูดวงแก้กรรมขายของขลังเสริมพลังให้งานปัง ๆ และทำพิธีเรียกแฟนเก่าที่เลิกกันไปให้กลับมา สุดท้ายแฟนเก่าไปมีเมียใหม่ ส่วนตัวเองสูญเงินไป 2.6 ล้านบาท 
 
เนเน่ นางสาวไทยกาฬสินธุ์ ปี 2569
          โดย เนเน่ นางสาวไทยกาฬสินธุ์ ปี 2569 ระบุว่า เพื่อนสนิทสมัยมัธยมเป็นคนแนะนำให้รู้จักกับอาจารย์คนหนึ่ง ที่เป็นเจ้าสำนัก อวดอ้างว่าสามารถถอดจิตและกายทิพย์ได้ รวมถึงอ้างว่ามีลูกศิษย์เป็นคนดังและนักการเมืองมากมาย 

          จุดเริ่มต้นการถูกหลอก เริ่มจากทักว่าที่บ้านมีสิ่งไม่ดี และอ้างว่าคุณพ่อที่เสียไปแล้วยังไม่ได้ไปผุดไปเกิด มีการเรียกค่าทำพิธีเบื้องต้น 50,000 บาท ก่อนขยับไปหลักแสน โดยอ้างว่าของแรง ให้บูชาวัตถุมงคล เป็นตะกรุดราคาเฉียดหมื่น ที่อ้างว่าเปลี่ยนสีรับเคราะห์แทนเจ้าของได้

เนเน่ นางสาวไทยกาฬสินธุ์ ปี 2569
          เมื่อ เนเน่ นางสาวไทยกาฬสินธุ์ ปี 2569 หลงเชื่อ และอยากให้คนรักกลับมา ก็เริ่มมีการเสนอขายนำมันพราย ขวดละกว่า 1.8 แสนบาท ต่อเนื่องด้วยพิธีมูสายดำ "เรียกจิตและอัปพื้นดวง" รวม 5 แสนบาท ให้บูชา "ปั้นเหน่ง" ที่อ้างว่าเป็นวิญญาณหญิงตายโหงสูงถึงชิ้นละ 3.3 แสนบาท ซึ่งน้องเนเน่ยอมเช่าบูชาถึง 2 ชิ้น รวมเป็นเงิน 6.6 แสนบาท

นางงามสายมู
          ทางอาจารย์ยังสั่งกำชับให้เก็บไว้ในตู้เซฟ ห้ามคนอื่นเห็นเด็ดขาด อ้างว่าจะทำให้ของเสื่อมฤทธิ์  

          เนเน่ นางสาวไทยกาฬสินธุ์ ปี 2569 ยอมเสียเงินเก็บทั้งหมด รวมถึงนำรถไปเข้าไฟแนนซ์ ยอมติดหนี้เพื่อนำเงินมาจ่ายค่าพิธีอีกหลักแสน แต่สุดท้ายกลับต้องช็อกเมื่อรู้ความจริงจากคนในวงการพระ ที่ตรวจสอบวัตถุมงคลหลักแสนที่บูชามา พบว่าเป็นเพียงงานเรซิ่น ราคาหลักร้อยเท่านั้น 

นางงามสายมู
          ทั้งนี้ เนเน่ นางสาวไทยกาฬสินธุ์ ปี 2569 ยืนยันจะดำเนินคดีกับอาจารย์นักต้มตุ๋นรายนี้ให้ถึงที่สุด เพื่อไม่ให้ไปหลอกลวงใครซ้ำอีก


23 มีนาคม 2569 เวลา 16:04:34
