เนเน่ นางสาวไทยกาฬสินธุ์ ปี 2569 นางงามสายมู ร้องถูกอาจารย์ถอดจิต ตุ๋นเงิน 2.6 ล้าน หลอกดูดวงแก้กรรม ขายของขลังเสริมงาน ทำพิธีเรียกแฟนเก่าให้กลับมา สุดท้ายไปมีเมียใหม่แล้ว
วันที่ 23 มีนาคม 2569 เพจ บิ๊กเกรียน เปิดเผยกรณีของ เนเน่ นางสาวไทยกาฬสินธุ์ ปี 2569 นางงามสายมู ที่เขาร้องทุกข์กับเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วย หลังถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นอาจารย์สายมู หลอกดูดวงแก้กรรมขายของขลังเสริมพลังให้งานปัง ๆ และทำพิธีเรียกแฟนเก่าที่เลิกกันไปให้กลับมา สุดท้ายแฟนเก่าไปมีเมียใหม่ ส่วนตัวเองสูญเงินไป 2.6 ล้านบาท
โดย เนเน่ นางสาวไทยกาฬสินธุ์ ปี 2569 ระบุว่า เพื่อนสนิทสมัยมัธยมเป็นคนแนะนำให้รู้จักกับอาจารย์คนหนึ่ง ที่เป็นเจ้าสำนัก อวดอ้างว่าสามารถถอดจิตและกายทิพย์ได้ รวมถึงอ้างว่ามีลูกศิษย์เป็นคนดังและนักการเมืองมากมาย
จุดเริ่มต้นการถูกหลอก เริ่มจากทักว่าที่บ้านมีสิ่งไม่ดี และอ้างว่าคุณพ่อที่เสียไปแล้วยังไม่ได้ไปผุดไปเกิด มีการเรียกค่าทำพิธีเบื้องต้น 50,000 บาท ก่อนขยับไปหลักแสน โดยอ้างว่าของแรง ให้บูชาวัตถุมงคล เป็นตะกรุดราคาเฉียดหมื่น ที่อ้างว่าเปลี่ยนสีรับเคราะห์แทนเจ้าของได้
เมื่อ เนเน่ นางสาวไทยกาฬสินธุ์ ปี 2569 หลงเชื่อ และอยากให้คนรักกลับมา ก็เริ่มมีการเสนอขายนำมันพราย ขวดละกว่า 1.8 แสนบาท ต่อเนื่องด้วยพิธีมูสายดำ "เรียกจิตและอัปพื้นดวง" รวม 5 แสนบาท ให้บูชา "ปั้นเหน่ง" ที่อ้างว่าเป็นวิญญาณหญิงตายโหงสูงถึงชิ้นละ 3.3 แสนบาท ซึ่งน้องเนเน่ยอมเช่าบูชาถึง 2 ชิ้น รวมเป็นเงิน 6.6 แสนบาท
ทางอาจารย์ยังสั่งกำชับให้เก็บไว้ในตู้เซฟ ห้ามคนอื่นเห็นเด็ดขาด อ้างว่าจะทำให้ของเสื่อมฤทธิ์
เนเน่ นางสาวไทยกาฬสินธุ์ ปี 2569 ยอมเสียเงินเก็บทั้งหมด รวมถึงนำรถไปเข้าไฟแนนซ์ ยอมติดหนี้เพื่อนำเงินมาจ่ายค่าพิธีอีกหลักแสน แต่สุดท้ายกลับต้องช็อกเมื่อรู้ความจริงจากคนในวงการพระ ที่ตรวจสอบวัตถุมงคลหลักแสนที่บูชามา พบว่าเป็นเพียงงานเรซิ่น ราคาหลักร้อยเท่านั้น
ทั้งนี้ เนเน่ นางสาวไทยกาฬสินธุ์ ปี 2569 ยืนยันจะดำเนินคดีกับอาจารย์นักต้มตุ๋นรายนี้ให้ถึงที่สุด เพื่อไม่ให้ไปหลอกลวงใครซ้ำอีก