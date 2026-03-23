อังเคิลโรเจอร์รีวิวส้มตำไทย เจ้าดังระดับตำนาน พีคทุกขั้นตอน ตะลึงจนตาค้าง ไฮย่า...

อังเคิลโรเจอร์รีวิวส้มตำ ตำนานเจ้าดังในไทย พีคทุกขั้นตอน ตะลึงจนตาค้าง หลังเคยมาสัมผัสประสบการณ์ตรงที่ไทย
วันที่ 22 มีนาคม 2569 อังเคิลโรเจอร์ (Uncle Roger) ยูทูบเบอร์ชาวมาเลเซีย นักรีวิวอาหารสายฮากับเสื้อสีส้ม ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 10 ล้าน ได้เผยคลิปวิดีโอตอนใหม่ล่าสุด เป็นการรีวิวอาหารไทยที่เลื่องชื่อ นั่นก็คือ ส้มตำ ซึ่งหากใครจำได้ในคลิปวิดีโอที่อังเคิลโรเจอร์ มาเที่ยวประเทศไทย ส้มตำเรียกได้ว่าเป็นเมนูที่สุดตราตรึงสำหรับเขา จนถึงกับต้องเป่าปากบอกต้องการรถพยาบาล
โดยในคลิปวิดีโอนี้ อังเคิลโรเจอร์ได้รีวิวส้มตำเจ๊โส ร้านเด็ดชื่อดังย่านสีลม ในกรุงเทพฯ เขาอธิบายว่า เจ๊โส เป็นสุดยอดเชฟส้มตำ หนึ่งในตำนานวงการอาหารไทยที่ทำส้มตำได้อร่อยจนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง
- เปิดมาก็ฮาแล้ว อังเคิลโรเจอร์ถามว่า ทำไมคุณป้าชาวเอเชียชอบใส่แว่นกันแดดอันใหญ่ ๆ แบบนั้น ดูเหมือนเอลตัน จอห์นเลย เจ๊โสบอกว่า ตอนแรกเธอสวมแว่นเพื่อป้องกันพริกกระเด็นมาโดนหน้า แต่ไม่ใช่แว่นอันนี้ ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นแว่นอันใหญ่ และกลายเป็นเอกลักษณ์ของเธอ
- สำหรับการทำส้มตำแบบดั้งเดิมนั้น จะใช้มีดสับมะละกอเป็นเส้นบาง ๆ แต่เจ๊โส ไม่มีเวลา เธอเลยใช้ที่ขูดเหมือนเครื่องจักรเลย อังเคิลโรเจอร์แนะนำว่า อย่าลองทำที่บ้านนะหลานรัก ทำตามวิธีปกติเถอะ วิธีนี้ยากเกินไปสำหรับพวกคุณ
- เธอชิมอาหารทุกจานก่อนเสิร์ฟ ดีมาก ! ทุกคนควรเรียนรู้จากเธอ เธอทำอาหารด้วยความรักและความรู้สึก เครื่องปรุงรสและซอสใส่อยู่ในไห ส่วนบรรยากาศร้าน นี่แหละ ! อาหารริมทางสุดคลาสสิกของกรุงเทพฯ เธอยืนตำส้มตำอยู่ริมทางทั้งวัน ข้าง ๆ รถที่วิ่งผ่านไปมา และเหล่าสุนัขจร
- อังเคิลโรเจอร์ชี้ว่า รสชาติของส้มตำ แม้แต่คนไทยยังบอกว่าเผ็ด แล้วมันจะทำลายรูทวารของคุณ คนไทยทนความเผ็ดได้แบบสุด ๆ ถ้าพาคนไทยไปออกรายการ Hot Ones (รายการทอล์คโชว์ทางยูทูบชื่อดังของอเมริกา ที่ให้แขกรับเชิญคนดังกินไก่เผ็ดไล่ระดับความรุนแรง โดยมีลิซ่า ที่เป็นคนไทยเคยไปออกรายการมาแล้ว) พวกเขาจะกินปีกไก่ทุกชิ้นเหมือนกินลูกอมเลย
- ในร้านอาหารริมทางไทย จุดเด่นคือมีพัดลม อังเคิลโรเจอร์บอกว่า พวกเขาเปิดพัดลมแรงสุดตลอดเวลา เพื่อให้คุณกินส้มตำแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ท่ามกลางพายุเฮอริเคน และพนักงานเสิร์ฟทุกคนมักมีเครื่องคิดเลขด้วย
- อังเคิลโรเจอร์สงสัยรายการทีวีแปลก ๆ ที่เปิดในร้าน บอกหลาน ๆ ชาวไทยให้ช่วยไปบอกหน่อยว่า มันคือรายการอะไร
- ส้มตำมีหลากหลายมาก ทั้งใส่ข้าวโพด ใส่เส้นขนมจีน และยังมีลาบ 3 แบบ มีคอหมูย่าง ไก่ย่าง ปลาดุกย่าง และข้าวเหนียว
- แม่ค้าชาวเอเชียชอบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็เพื่อขับไล่วิญญาณชั่วร้ายนั่นแหละ เช่นว่า "เจมี่ โอลิเวอร์ อย่ามาหลอกหลอนในฝันฉันอีกเลยนะ ได้โปรด"
- จุดพีคคือเมื่อเห็นพริกที่ใส่ในส้มตำเป็นกำมือ เหมือนเห็นภาพย้อนความทรงจำ แต่ที่ประหลาดใจคือบางคนไม่ใส่น้ำตาล อังเคิลโรเจอร์คิดว่าช่วยตัดความเผ็ดได้
- อังเคิลโรเจอร์ตกใจมากที่เห็นการหั่นมะนาวลงครกแบบกลางอากาศด้วยมีดเล่มใหญ่ และไม่ต้องใช้เขียง และเธอยังมีนิ้วครบทั้ง 10 นิ้วด้วย น่าทึ่งมาก ! แต่คนทั่วไปต้องระวังนะ
- ช็อกสุดพีคอีกอันคือ ผงชูรส ตักใส่ไปเยอะมากสำหรับการตำครั้งหนึ่ง ตามด้วยน้ำมะขาม และน้ำปลาร้า ที่สุดยอดมาก สีมันดูเข้มและดุดัน รสชาติเข้มข้นกว่าน้ำปลาทั่วไปมาก จำนวนที่ใส่ไปคือใช่เลยเพราะนี่คือรสชาติของส้มตำ ที่ต้องฉ่ำ ๆ ด้านล่าง ไม่เป็นก้อน ๆ แบบส้มตำของลุงกอร์ดอน มะเขือเทศหั่นแบบกลางอากาศเหมือนกัน เยี่ยม !
- มีปูดำใส่แล้วอร่อยเพิ่มความอูมามิ แต่ดูวิธีที่เจ๊โสดึงปูออกมาได้แบบนั้น น่ากลัวมาก คิดว่าปูทุกตัวคงกลัวเธอหมด
- เมล็ดกระถิน นี่คือส่วนผสมพิเศษประจำภูมิภาคของไทย อังเคิลโรเจอร์ตกใจตาโต แนะนำว่าเป็นวัตถุดิบเฉพาะของไทย ที่อื่นไม่น่าจะมี การเอาเมล็ดกระถินโปะหน้าแบบนั้นอาจทำให้ส้มตำสีเข้ม ๆ ดูมีสีเขียวตัดทำให้ดูเป็นมิตรขึ้นบ้าง แต่สุดท้ายมันก็จะทำลายรูทวารของคุณอยู่ดี
- อังเคิลโรเจอร์ชี้ว่า ดูสภาพตะแกรงย่างไก่ชิ้นนี่สิ มันเละเทะไปหมด เห็นได้ชัดว่าพวกเขาใช้มันมาหลายปีแล้ว และอาจจะไม่ทำความสะอาดเลย แต่แม้มันจะดูแย่ ทุกชิ้นส่วนบนตะแกรงเต็มไปด้วยรสชาติ แทนที่จะกินไก่จากเตาสะอาด ๆ เขาขอแบบนี้จะดีกว่า
