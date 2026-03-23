ชาดา ไทยเศรษฐ์ เปิดเผยปัญหาสุขภาพ ยอมรับว่าอาการป่วยเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิต แต่ยังยืนยันว่าจะเดินหน้าทำหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป
ประเด็นสุขภาพของ ชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย กลายเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์ หลังเจ้าตัวออกมาเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Chada Thaised เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2569 ถึงอาการป่วยที่กำลังเผชิญอยู่ โดยระบุว่าปัญหาด้านสุขภาพเริ่มรุนแรงขึ้นจนส่งผลต่อการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chada Thaised
ในโพสต์ดังกล่าว ชาดา ไทยเศรษฐ์ ย้อนเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อปี 2566 ในช่วงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งวันนั้นเขามีอาการปวดคออย่างหนักจนแทบตั้งคอไม่ได้ พร้อมเล่าว่าในเวลานั้นมีภาพของเขาถูกนำไปล้อเลียนในโลกออนไลน์ เนื่องจากท่าทางการขยับคอที่ดูผิดปกติ ทั้งที่ความจริงเกิดจากอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง
ชาดา ไทยเศรษฐ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันอาการกลับหนักกว่าเดิม โดยคอแข็งจนไม่สามารถหันได้ตามปกติ เวลาจะหันต้องหมุนทั้งตัว ทำให้รู้สึกทรมานไม่น้อย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chada Thaised
นอกจากนี้เขายังเปิดเผยความรู้สึกเกี่ยวกับบทบาททางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา พร้อมยอมรับว่าอาการป่วยในครั้งนี้ค่อนข้างหนัก และไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้เห็นการเมืองในปี 2570 หรือไม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chada Thaised
อย่างไรก็ตาม ชาดา ไทยเศรษฐ์ ย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับตเขายังคงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประชาชนที่มอบความไว้วางใจให้ พร้อมยืนยันว่าจะพยายามสู้ต่อไป แม้ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากอาการป่วย
หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจ และอวยพรให้ ชาดา ไทยเศรษฐ์ หายจากอาการป่วยโดยเร็ว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chada Thaised
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chada Thaised
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chada Thaised
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chada Thaised
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chada Thaised
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chada Thaised