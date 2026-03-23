ชาดา ไทยเศรษฐ์ เปิดใจป่วยหนัก คอแข็งต้องหันทั้งตัว ลั่นไม่รู้ว่าจะได้เห็นปี 70 ไหม

          ชาดา ไทยเศรษฐ์ เปิดเผยปัญหาสุขภาพ ยอมรับว่าอาการป่วยเริ่มส่งผลต่อการใช้ชีวิต แต่ยังยืนยันว่าจะเดินหน้าทำหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป

          ประเด็นสุขภาพของ ชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย กลายเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์ หลังเจ้าตัวออกมาเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Chada Thaised เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2569 ถึงอาการป่วยที่กำลังเผชิญอยู่ โดยระบุว่าปัญหาด้านสุขภาพเริ่มรุนแรงขึ้นจนส่งผลต่อการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวัน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Chada Thaised

          ในโพสต์ดังกล่าว ชาดา ไทยเศรษฐ์ ย้อนเล่าถึงเหตุการณ์เมื่อปี 2566 ในช่วงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งวันนั้นเขามีอาการปวดคออย่างหนักจนแทบตั้งคอไม่ได้ พร้อมเล่าว่าในเวลานั้นมีภาพของเขาถูกนำไปล้อเลียนในโลกออนไลน์ เนื่องจากท่าทางการขยับคอที่ดูผิดปกติ ทั้งที่ความจริงเกิดจากอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง

          ชาดา ไทยเศรษฐ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันอาการกลับหนักกว่าเดิม โดยคอแข็งจนไม่สามารถหันได้ตามปกติ เวลาจะหันต้องหมุนทั้งตัว ทำให้รู้สึกทรมานไม่น้อย

          นอกจากนี้เขายังเปิดเผยความรู้สึกเกี่ยวกับบทบาททางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา พร้อมยอมรับว่าอาการป่วยในครั้งนี้ค่อนข้างหนัก และไม่แน่ใจว่าจะมีโอกาสได้เห็นการเมืองในปี 2570 หรือไม่

          อย่างไรก็ตาม ชาดา ไทยเศรษฐ์ ย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับตเขายังคงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประชาชนที่มอบความไว้วางใจให้ พร้อมยืนยันว่าจะพยายามสู้ต่อไป แม้ต้องเผชิญกับความเจ็บปวดจากอาการป่วย

          หลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป มีประชาชนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจ และอวยพรให้ ชาดา ไทยเศรษฐ์ หายจากอาการป่วยโดยเร็ว

