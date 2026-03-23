เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ประทานสัมภาษณ์ แนวคิดการทำงาน - เรื่องที่ยากและทรงเหนื่อย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประทานสัมภาษณ์พิเศษในรายการ เจาะใจ ทรงเผยแนวคิดการทำงาน พร้อมเรื่องความรัก
วันที่ 21 มีนาคม 2569 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ประทานสัมภาษณ์แบบพิเศษกับพิธีกร ดู๋ สัญญา คุณากร ผ่านรายการ เจาะใจ ทางช่อง YouTube JSL Global Media ถึงบทบาทการเป็นราชนิกุลยุคใหม่ ในฐานะ "พระองค์หญิงของคนไทย" พร้อมเรื่องราวที่คนไทยอยากรู้ ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตและแนวคิดในการทรงงาน
โดย ท่านหญิง ทรงเผยว่า ไม่บ่อยที่พระองค์จะประทานสัมภาษณ์ แต่ท่านหญิงคิดว่าคนไทยหลาย ๆ คน รวมถึงเด็กรุ่นใหม่ รุ่นเดียวกับท่านหญิง หรือแม้แต่โตกว่าพี่ดู๋ เขาอาจจะอยากรู้ในแง่กระบวนการคิดและอะไรอีกหลายอย่าง เลยคิดว่ามันถึงเวลาที่จะมาออกรายการ ซึ่งรายการเจาะใจก็เป็นรายการที่พระองค์ทรงไว้วางพระทัย
พระองค์หญิง ตรัสว่า ต้องเล่าก่อนว่า RBSO แต่ก่อนทุกคนรู้จักในนามของ Bangkok Symphony Orchestra (BSO) ตอนนั้นพระองค์ยังทรงไม่ได้เข้าร่วม ทางบอร์ดผู้บริหารเขามีความคิดว่า วงดุริยางค์ของเราเป็นวงที่เทียบเท่าระดับโลก และอยากให้พระบรมราชูปถัมภ์
พระองค์จึงมีดำริว่า พระองค์ก็จบศิลปะและชอบดนตรี แม้จะไม่ได้เรียนดนตรีเป็นชิ้นเป็นอัน แต่อย่างน้อยที่สุดก็อยู่ในสายเลือด รวมถึงมีเพื่อนเป็นนักประพันธ์และนักดนตรีต่างชาติอยู่เยอะ จึงอยากมาดูแลวงนี้ในนามของคนที่รู้จักศิลปะจริง จึงขอทูลกระหม่อมพ่อว่าขอดูแลแทนท่าน สุดท้ายท่านก็ให้ ซึ่งพระองค์ทรงให้สัญญากับทูลกระหม่อมพ่อว่าจะทำให้ดี จะทำให้ไปไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้
ก็เลยมาคุยในกลุ่ม มีการตั้งเรื่ององค์กรใหม่ มีการตั้งสิ่งต่าง ๆ ให้เทียบเท่ากับของฝรั่ง และหาพันธมิตรต่าง ๆ มาเสริมส่วนที่อ่อนของเรา ในส่วนการตลาดก็ต้องทำวงให้เป็นโปรแกรมยากกับโปรแกรมแมส เพื่อเป็นเรื่องของรายได้ มีการปรับใหญ่มาก ซึ่งเป็นอะไรที่เหนื่อยและปวดหัว
สิ่งนี้เป็นภารกิจที่ไม่ง่าย ต้องทำให้รายได้ของวงเพียงพอต่อการดำรงอยู่ของวงนี้ เพราะเราจะมาขอรับบริจาคตลอดเวลาหรือแบมือขอคนอื่นตลอดก็ไม่ได้ ต่อให้ทำได้แต่พระองค์ก็เกรงใจ อีกอย่างคือวงนั้นควรจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวเอง แล้วก็ทำได้จริง ๆ
พระองค์หญิง ทรงเล่าว่า มีการจัดการวงใหม่ ซึ่งก็จะมีการเมืองในวงเก่า ๆ เราต้องแข็งบ้างอ่อนบ้างพอสมควร ส่วนที่มาแต่งเพลง คือเริ่มจากคีย์โน้ตสั้น ๆ ให้เขาจด จากนั้นเราก็ทำในส่วนอื่น ๆ ต่อ มีการตั้งว่าจะทำคอลเล็กชั่นอะไร เล่าเรื่องอะไร
ช่วงที่สนุกที่สุดคือช่วงห้องอัดเสียง เพราะเราได้คลุกคลีกับนักดนตรีจนเขารู้สึกไว้ใจ จนมองหน้าแล้วเข้าใจ รวมถึงบางคนเป็นรุ่นพี่ที่คณะ จึงทำให้ยิ่งสนิทกัน กลายเป็นว่าวงนั้นแข็งแรงขึ้น เราคลุกฝุ่นไปกับเขาจนวงประสบความสำเร็จ และมีการยอมรับไปในตัว
จากนั้นวงได้รับความชื่นชมจากภาครัฐและเอกชน จนพระองค์รู้สึกว่าวงไปทัวร์ยุโรปได้ครบ และรู้สึกว่าถึงเวลาที่พระองค์จะทรงถอย เพราะมันอยู่ด้วยตัวของมันได้แล้ว
ในงานส่วนนี้ พระองค์หญิง ตรัสว่า นี่เป็นของพ่อ ก็ต้องทำถวายท่านให้ดีที่สุด ท่านควรจะได้สิ่งที่ดีที่สุด เวลามีแขกบ้านแขกเมืองมา วงก็จะได้ไม่ต้องอายคนอื่นเขา ในเมื่อเรารู้เรื่องพวกนี้ เราบริหารจัดการเรื่องพวกนี้ได้ เรารู้จักคนพวกนี้เป็นอย่างดี ก็ทำให้เขามีความสุขซะ แล้วเขาจะผลิตงานออกมาได้อย่างดี
คนจะคิดว่าเจ้าหญิงต้องรวยอยู่แล้ว ไม่มีทางต้องกระเบียดกระเสียร จริงไหม ?
พระองค์หญิง ทรงเล่าย้อนถึงสมัยทรงเป็นนักเรียนนอก ว่ามีการใช้จ่ายตามกำลังที่ทรงมี เช่น ทรงมีเงินเท่านี้ อยากไป 2 ทริป หากแพงก็ไม่ไป หรือไปแค่ทริปเดียวเท่านั้น
ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะทูลกระหม่อมพ่อทรงสอนมาให้ประหยัด และพระองค์ก็ค่อย ๆ เติบโตตามวัย เริ่มจากที่ทรงไปเรียนเมืองนอก แล้วได้งบมาเท่านี้ และยังได้ฟังเรื่องสมัยที่ทูลกระหม่อมพ่อทรงเรียนอยู่เมืองนอก ว่าท่านทรงทำอะไรยังไง ตั้งแต่ในหลวง ร.9 ทรงประหยัดยังไง ทำให้บางทีเราอยากได้อะไรก็ต้องอดออมเพื่อจะให้ได้มา บางครั้งตอนอยู่เมืองนอก พระองค์ก็ไม่ได้ทรงอยู่โรงแรมดี ๆ จนเมื่อพระองค์โตขึ้น หาเงินเองได้ บริหารจัดการอะไรดีขึ้น มันก็โตไปตามวัย
ทรงเคยอยากปลอมตัวเป็นคนธรรมดาไหม ?
พระองค์หญิง ตรัสว่า ตอนสมัยเป็นเด็กอยากปลอมตัวมาก แต่เมื่อโตมาเรื่อย ๆ ด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยน เราก็รู้สึกว่าทำไมเราต้องปลอมตัว เดินไปโท่ง ๆ นี่แหละ และการไปของท่านหญิงทุกครั้งไม่เคยจัดฉากอะไร ก็ไป และทำมาแล้วหลายครั้ง หลายที่ จริง ๆ พระองค์ก็ทรงคุยกับชาวบ้านเยอะ ทรงคุยกับคนหลายกลุ่ม คนจำไม่ได้ก็มี จนมันกลายเป็นเรื่องปกติ
"ก็ทำให้มันเห็นไปเลย บางคนก็ขอถ่ายรูป ก็จะบอกว่าไม่สะดวก แต่งตัวไม่เรียบร้อย ก็ปฏิเสธปกติไป ก็ไปไหว้พระอะไรปกติ ไม่ได้อยากรบกวนใคร ไม่ได้อยากเซตอัพอะไร"
พระองค์ทรงเผชิญทั้งความสุขและทุกข์เช่นกัน พระองค์ทรงมีความทุกข์อะไร และทรงผ่านมาได้อย่างไรบ้าง
พระองค์หญิง ทรงเปิดใจว่า ถ้าเป็นเรื่องกีฬาก็มีทั้งแพ้และชนะ ซึ่งก็แพ้บ่อยมากจนในหลวง ร.9 เคยรับสั่งว่ามันเป็นเรื่องของกีฬา แพ้ชนะก็เป็นเรื่องปกติ แต่แพ้แล้วต้องแพ้ให้เป็น แพ้ให้ชิน แล้วนำความชินมาเป็นแรงขับ แล้วพระองค์ก็ทำ แพ้ก็แพ้ แพ้เพราะอะไร เพราะมีหลายปัจจัย ไม่เป็นไร ก็เริ่มใหม่ ทำจนกว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือดีขึ้นมา
ในส่วนของแบรนด์ ไม่ได้สำเร็จอย่างที่ทุกคนเห็นตลอดเวลา ซึ่งพระองค์ก็ต้องยอมรับกับอุปสรรค เหมือนกับระเบิดที่เราต้องหลบ แล้วอาจจะโดนสะเก็ดระเบิดบ้างหรือไม่โดนบ้าง แต่สิ่งสำคัญคือเราเห็นความสำเร็จอยู่ตรงนั้นแต่ไปไม่ถึงมันสักที เราก็เจ็บ แต่เราจะคิดว่าสักวัน ไม่เป็นไร เดี๋ยวมันก็ได้
และยังมีอีกเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนพระองค์ คือการที่คบกับผู้ชายมา 8 ปี แต่ไม่ประสบผลสำเร็จก็มี โดยพระองค์หญิงทรงยอมรับว่า เรื่องความรักเป็นเรื่องที่ยาก และเป็นเรื่องที่เหนื่อย
การจะผ่านพ้นมาได้มันต้องใช้เวลา ต้องให้กำลังใจตัวเองแบบค่อย ๆ เติมเข้าไป เพราะว่ามันนาน เรารู้ว่ามันไม่ค่อยประสบความสำเร็จ แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ทรมานและมันนาน มันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบพูดต่อหน้าคน แต่คนที่เข้าใจและรู้จักกันเขาก็จะให้กำลังใจเสมอ แต่พระองค์ก็จะทรงบอกตัวเองว่า มันเหนื่อย…
