ระทึกขวัญ เครื่องบินแอร์แคนาดา ชนรถดับเพลิงสนามบิน นักบิน-ผู้ช่วย สังเวยชีวิตสลด

อุบัติเหตุสะเทือนขวัญ เครื่องบินแอร์แคนาดา ชนเข้ากับรถดับเพลิงสนามบิน เป็นเหตุให้นักบิน และนักบินผู้ช่วย เสียชีวิต 2 ราย พบเจ้าหน้าที่-ผู้โดยสาร บาดเจ็บนับสิบ
ภาพจาก SPENCER PLATT / AFP
วันที่ 23 มีนาคม 2569 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินของสายการบิน Jazz Aviation ซึ่งให้บริการในนามของสายการบินแอร์แคนาดา (Air Canada) ชนเข้ากับรถหน่วยบริการกู้ภัยและดับเพลิงอากาศยาน บนรันเวย์ของสนามบินลาการ์เดีย ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้นักบินและผู้ช่วยนักบินเสียชีวิต และมีผู้บาดเจ็บอีกนับสิบราย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 23.40 น. ของวันที่ 22 มีนาคม (ตามเวลาท้องถิ่น) รายงานระบุว่า รถหน่วยบริการกู้ภัยและดับเพลิงของการท่าเรือประจำท่าอากาศยาน กำลังไปช่วยเหลือเหตุการณ์อื่น ก่อนจะเกิดการปะทะกับเครื่องบิน ทางกรมดับเพลิงนครนิวยอร์ก ได้รับแจ้งเหตุและเข้าช่วยเหลือ ภาพถ่ายและวิดีโอจากที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นความเสียหายอย่างรุนแรงที่ส่วนหัวของเครื่องบิน โดยเฉพาะส่วนของห้องนักบิน
สายการบินยืนยันว่า เครื่องบินรุ่น CRJ-900 เที่ยวบิน 8646 ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารมาจำนวน 72 ราย และลูกเรือ 4 ราย ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติมอนทรีออล ทรูโด ในเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เมื่อเวลาประมาณ 22.30 เพื่อมายังปลายทางสนามบินลาการ์เดีย ในนิวยอร์ก สหรัฐฯ โดยเครื่องบินลงจอดสำเร็จโดยปลอดภัย กระทั่งมาถึงจุดเกิดบนรันเวย์ เครื่องบินเคลื่อนตัวด้วยความเร็วประมาณ 130 ไมล์ (ราว 210 กิโลเมตร) ต่อชั่วโมง ก่อนที่จะชนกับรถดับเพลิงดังกล่าว
เสียงบันทึกการควบคุมการจราจรทางอากาศบนเว็บไซต์ LiveATC.net ได้บันทึกช่วงเวลาก่อนการเกิดอุบัติเหตุ ในตอนแรกมีเสียงของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศอนุญาตให้รถดับเพลิงวิ่งข้ามรันเวย์ได้ แต่ไม่กี่วินาทีต่อมา เจ้าหน้าที่กลับสั่งให้รถดับเพลิงหยุดอย่างกะทันหัน ก่อนจะพูดว่า เกิดการชนกันในสนามบิน
หลังจากเกิดเหตุ ทางสำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) สั่งระงับการบินที่สนามบินลาการ์เดียชั่วคราว และดำเนินการจัดตั้งทีมสอบสวนอย่างละเอียด โดยระบุถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็น "เหตุฉุกเฉินทางอากาศ" ทั้งนี้ รายงานเผยว่า ก่อนหน้านี้ สนามบินลาการ์เดียได้มีประกาศเตือนเกี่ยวกับการล่าช้าของเที่ยวบิน เนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตกเบาบางและหมอกลงในพื้นที่
ขอบคุณข้อมูลจาก CNN, NBC News