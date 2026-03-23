HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ระทึกขวัญ เครื่องบินแอร์แคนาดา ชนรถดับเพลิงสนามบิน นักบิน-ผู้ช่วย สังเวยชีวิตสลด

 
            อุบัติเหตุสะเทือนขวัญ เครื่องบินแอร์แคนาดา ชนเข้ากับรถดับเพลิงสนามบิน เป็นเหตุให้นักบิน และนักบินผู้ช่วย เสียชีวิต 2 ราย พบเจ้าหน้าที่-ผู้โดยสาร บาดเจ็บนับสิบ

เครื่องบินชนรถดับเพลิง นักบินสังเวยชีวิต
ภาพจาก SPENCER PLATT / AFP

            วันที่ 23 มีนาคม 2569 สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินของสายการบิน Jazz Aviation ซึ่งให้บริการในนามของสายการบินแอร์แคนาดา (Air Canada) ชนเข้ากับรถหน่วยบริการกู้ภัยและดับเพลิงอากาศยาน บนรันเวย์ของสนามบินลาการ์เดีย ในนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้นักบินและผู้ช่วยนักบินเสียชีวิต และมีผู้บาดเจ็บอีกนับสิบราย

            เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเวลา 23.40 น. ของวันที่ 22 มีนาคม (ตามเวลาท้องถิ่น) รายงานระบุว่า รถหน่วยบริการกู้ภัยและดับเพลิงของการท่าเรือประจำท่าอากาศยาน กำลังไปช่วยเหลือเหตุการณ์อื่น ก่อนจะเกิดการปะทะกับเครื่องบิน ทางกรมดับเพลิงนครนิวยอร์ก ได้รับแจ้งเหตุและเข้าช่วยเหลือ ภาพถ่ายและวิดีโอจากที่เกิดเหตุแสดงให้เห็นความเสียหายอย่างรุนแรงที่ส่วนหัวของเครื่องบิน โดยเฉพาะส่วนของห้องนักบิน 

            สายการบินยืนยันว่า เครื่องบินรุ่น CRJ-900 เที่ยวบิน 8646 ซึ่งบรรทุกผู้โดยสารมาจำนวน 72 ราย และลูกเรือ 4 ราย ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติมอนทรีออล ทรูโด ในเมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เมื่อเวลาประมาณ 22.30 เพื่อมายังปลายทางสนามบินลาการ์เดีย ในนิวยอร์ก สหรัฐฯ โดยเครื่องบินลงจอดสำเร็จโดยปลอดภัย กระทั่งมาถึงจุดเกิดบนรันเวย์ เครื่องบินเคลื่อนตัวด้วยความเร็วประมาณ 130 ไมล์ (ราว 210 กิโลเมตร) ต่อชั่วโมง ก่อนที่จะชนกับรถดับเพลิงดังกล่าว

            ข้อมูลการสอบสวนเบื้องต้น เผยว่า มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ได้แก่นักบินและนักบินผู้ช่วย นอกจากนี้พบตำรวจและเจ้าหน้าที่ของการท่าเรือ ได้รับบาดเจ็บกระดูกหักถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ขณะเดียวกันพบว่ามีผู้โดยสารและลูกเรือ 41 ราย ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง โดยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว 32 ราย เหลือ 9 รายที่ยังต้องรักษาตัว 

            เสียงบันทึกการควบคุมการจราจรทางอากาศบนเว็บไซต์ LiveATC.net  ได้บันทึกช่วงเวลาก่อนการเกิดอุบัติเหตุ ในตอนแรกมีเสียงของเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศอนุญาตให้รถดับเพลิงวิ่งข้ามรันเวย์ได้ แต่ไม่กี่วินาทีต่อมา เจ้าหน้าที่กลับสั่งให้รถดับเพลิงหยุดอย่างกะทันหัน ก่อนจะพูดว่า เกิดการชนกันในสนามบิน 

            หลังจากเกิดเหตุ ทางสำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา (FAA) สั่งระงับการบินที่สนามบินลาการ์เดียชั่วคราว และดำเนินการจัดตั้งทีมสอบสวนอย่างละเอียด โดยระบุถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็น "เหตุฉุกเฉินทางอากาศ" ทั้งนี้ รายงานเผยว่า ก่อนหน้านี้ สนามบินลาการ์เดียได้มีประกาศเตือนเกี่ยวกับการล่าช้าของเที่ยวบิน เนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตกเบาบางและหมอกลงในพื้นที่ 



ขอบคุณข้อมูลจาก CNN, NBC News









ระทึกขวัญ เครื่องบินแอร์แคนาดา ชนรถดับเพลิงสนามบิน นักบิน-ผู้ช่วย สังเวยชีวิตสลด โพสต์เมื่อ 23 มีนาคม 2569 เวลา 17:09:55
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ดีเจพีเค ศัลยกรรม ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 ล้างแอร์ช่วยชาติ ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย