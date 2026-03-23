มาได้ไง ? ไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาส เช็กของหลังดับไฟ ผงะเจอหนังสือโป๊-เซ็กส์ทอย

          ไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาส วัดในโคราช อึ้งเพลิงสงบ หนังสือโป๊-จิ๋มกระป๋องโผล่ ชาวบ้านไม่เชื่อ อ้างเจ้าอาวาสปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ขอความเมตตาให้ท่านด้วย 

ภาพจาก โหนกระแส

          วันที่ 23 มีนาคม 2569 โหนกระแส รายงานกรณีฉาววงการสงฆ์ หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้กุฏิเจ้าอาวาสของวัดแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โดยขณะเกิดเหตุเจ้าอาวาสรับกิจนิมนต์ไปนอกสถานที่ มีพระลูกวัดเป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์และโทร. แจ้งเจ้าหน้าที่ พร้อมนำสายยางมาช่วยกันฉีดน้ำ แต่ไฟลุกลามจนควบคุมเพลิงไม่ได้ จึงประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลเมืองสีคิ้วเข้าระงับเหตุ ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ 

          จากการตรวจสอเบื้องต้น คาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากปลั๊กไฟในห้องที่ชำรุด ทำให้สายไฟร้อนและละลาย จนเกิดไฟฟ้าลัดวงจร และลุกไหม้ เคราะห์ดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

ภาพจาก โหนกระแส

          อย่างไรก็ตาม หลังตรวจสอบทรัพย์สินภายในกุฏิ กลับพบสิ่งแปลกปลอมเป็นหนังสื่อโป๊ สื่อลามกอนาจาร รวมถึงเซ็กส์ทอย จิ๋มกระป๋อง อยู่ในซากกองเพลิงด้วย จนกลายเป็นประเด็นอื้อฉาว 

          อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามชาวบ้านรายหนึ่ง ระบุว่า ไม่เชื่อเรื่องที่พบสื่ออนาจารและของเล่นผู้ใหญ่ในกุฏิเจ้าอาวาส ห้องท่านเจ้าอาวาสมีขนาดเล็ก ห้องน้อย ๆ ไม่น่าเป็นไปได้ แล้วท่านก็ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบมาตลอด ขอความกรุณาให้ท่านด้วย ส่วนตัวมองว่าข่าวไม่จริง อยากขอความเป็นธรรมให้ท่านบ้าง
 
ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแสโหนกระแส


