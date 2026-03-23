นาทีช็อก งูเห่าหลุดในรถ ขนาดนักจับงูยังเสียว หวิดเป็นผู้ประสบภัย จัดการยังไง

          เปิดนาทีช็อก งูเห่าหลุดในรถ นักจับงูหวิดเป็นผู้ประสบภัย ทำอะไรแทบไม่ถูก น้องโผล่มาทักทายระยะประชิด เผยแล้วปัญหาเกิดจากอะไร 

งูเห่าหลุดในรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nick Wildlife

          กลายเป็นเหตุระทึกที่แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจับงูยังหวาดเสียว เมื่อล่าสุด (23 มีนาคม 2569) เพจ Nick Wildlife ได้เผยคลิปพร้อมข้อความ "งูเห่าหลุดอยู่ในรถ !! ทำอะไรแทบไม่ถูก เรื่องจริงที่ไม่ใช่คอนเทนต์"

          โดยพบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางดึก ระหว่างที่ทีมงานอสรพิษวิทยารับงูเห่ามาจากกู้ภัย ปรากฏว่างูเห่าเกิดหลุดออกจากระสอบบนรถ เลื้อยมาโผล่ตรงคนขับ ทำให้กลายเป็นนาทีระทึกที่ชวนหวาดเสียวอย่างมาก 

งูเห่าหลุดในรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nick Wildlife

          ซึ่ง นิค นิรุทธิ์ ชมงาม หรือ นิค อสรพิษวิทยา ซึ่งนั่งอยู่บนรถด้วยกัน เป็นคนถ่ายคลิปนี้ไว้ พร้อมบอกให้ทีมงานที่ขับรถอยู่ใจเย็น ๆ พยายามอยู่นิ่ง ๆ และหาที่จอดรถ โดยระหว่างนี้งูยังเลื้อยพาดขาคนขับมาอยู่บริเวณกลางรถ ชนิดที่ยากจะหลบได้หากงูเห่าคิดจะฉก

งูเห่าหลุดในรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nick Wildlife

          เมื่อหาจุดที่จอดรถได้ นิค อสรพิษวิทยา ก็ลงมาจากรถ อ้อมมาฝั่งคนขับ พบว่างูเลื้อยไปจุดอื่นแล้ว จึงให้ทีมงานที่ขับรถลงมาช่วยกันหาไฟฉายมาส่อง กระทั่งเจอตัวงูอยู่ตรงพื้นบริเวณหลังเก้าอี้คนขับ จึงใช้มือเปล่าจับงูออกมาบริเวณริมทางเท้า ก่อนจะค่อย ๆ นำงูเห่าใส่กระสอบจนสำเร็จ

งูเห่าหลุดในรถ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nick Wildlife

          ทั้งนี้ นิค อสรพิษวิทยา อธิบายสถานการณ์ว่า ตนกับทีมงานไปรับงูเห่ามาจากกู้ภัยที่ช่วยจับงูให้ แต่ปัญหาคือกระสอบที่ใส่งูซึ่งเป็นถุงปุ๋ยนั้นสามารถเจาะทะลุได้ ทำให้งูหลุดออกมา 

          นี่จึงเป็นหนึ่งบทเรียนที่เราก็เสียวเหมือนกัน แต่โชคดีที่คนขับรถมีสติ พร้อมยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่คอนเทนต์ 

นาทีช็อก งูเห่าหลุดในรถ ขนาดนักจับงูยังเสียว หวิดเป็นผู้ประสบภัย จัดการยังไง อัปเดตล่าสุด 23 มีนาคม 2569 เวลา 17:48:41 1,191 อ่าน
