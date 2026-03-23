นาทีช็อก งูเห่าหลุดในรถ ขนาดนักจับงูยังเสียว หวิดเป็นผู้ประสบภัย จัดการยังไง

เปิดนาทีช็อก งูเห่าหลุดในรถ นักจับงูหวิดเป็นผู้ประสบภัย ทำอะไรแทบไม่ถูก น้องโผล่มาทักทายระยะประชิด เผยแล้วปัญหาเกิดจากอะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nick Wildlife
โดยพบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางดึก ระหว่างที่ทีมงานอสรพิษวิทยารับงูเห่ามาจากกู้ภัย ปรากฏว่างูเห่าเกิดหลุดออกจากระสอบบนรถ เลื้อยมาโผล่ตรงคนขับ ทำให้กลายเป็นนาทีระทึกที่ชวนหวาดเสียวอย่างมาก
นี่จึงเป็นหนึ่งบทเรียนที่เราก็เสียวเหมือนกัน แต่โชคดีที่คนขับรถมีสติ พร้อมยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่คอนเทนต์
กลายเป็นเหตุระทึกที่แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจับงูยังหวาดเสียว เมื่อล่าสุด (23 มีนาคม 2569) เพจ Nick Wildlife ได้เผยคลิปพร้อมข้อความ "งูเห่าหลุดอยู่ในรถ !! ทำอะไรแทบไม่ถูก เรื่องจริงที่ไม่ใช่คอนเทนต์"
ซึ่ง นิค นิรุทธิ์ ชมงาม หรือ นิค อสรพิษวิทยา ซึ่งนั่งอยู่บนรถด้วยกัน เป็นคนถ่ายคลิปนี้ไว้ พร้อมบอกให้ทีมงานที่ขับรถอยู่ใจเย็น ๆ พยายามอยู่นิ่ง ๆ และหาที่จอดรถ โดยระหว่างนี้งูยังเลื้อยพาดขาคนขับมาอยู่บริเวณกลางรถ ชนิดที่ยากจะหลบได้หากงูเห่าคิดจะฉก
เมื่อหาจุดที่จอดรถได้ นิค อสรพิษวิทยา ก็ลงมาจากรถ อ้อมมาฝั่งคนขับ พบว่างูเลื้อยไปจุดอื่นแล้ว จึงให้ทีมงานที่ขับรถลงมาช่วยกันหาไฟฉายมาส่อง กระทั่งเจอตัวงูอยู่ตรงพื้นบริเวณหลังเก้าอี้คนขับ จึงใช้มือเปล่าจับงูออกมาบริเวณริมทางเท้า ก่อนจะค่อย ๆ นำงูเห่าใส่กระสอบจนสำเร็จ
ทั้งนี้ นิค อสรพิษวิทยา อธิบายสถานการณ์ว่า ตนกับทีมงานไปรับงูเห่ามาจากกู้ภัยที่ช่วยจับงูให้ แต่ปัญหาคือกระสอบที่ใส่งูซึ่งเป็นถุงปุ๋ยนั้นสามารถเจาะทะลุได้ ทำให้งูหลุดออกมา
