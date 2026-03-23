โลกออนไลน์ยิ้มตาม เมื่อภรรยา เทพไชยา อุ่นหนู โพสต์แสดงความภูมิใจในตัวสามี ขอบคุณที่ยกเงินรางวัลทั้งหมดให้เมีย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Thepchaiya Un-nooh
หลังจากที่ เทพไชยา อุ่นหนู หรือ เอฟ นครนายก นักสนุกเกอร์ชาวไทย โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าแชมป์การแข่งขัน World Open 2026 snooker tournament ที่ประเทศจีน ได้สำเร็จ กลายเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญของวงการสอยคิวไทยบนเวทีระดับโลก
โดยในรอบชิงชนะเลิศ เทพไชยา อุ่นหนู นักแม่นคิวชาวไทย สามารถเอาชนะ Ronnie O'Sullivan นักสนุกเกอร์ระดับตำนานชาวอังกฤษ เจ้าของแชมป์โลก 7 สมัย ไปได้ด้วยสกอร์ 10-7 เฟรม สร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาทั่วโลก
ภายหลังจากที่ เทพไชยา อุ่นหนู สร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์รายการใหญ่ได้สำเร็จ โลกออนไลน์ก็ได้เห็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักจากครอบครัว เมื่อ นิค เนตรอนงค์ อุ่นหนู ภรรยาของเทพไชยา ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อแสดงความยินดีกับสามี
โดย นิค เนตรอนงค์ ได้โพสต์ข้อความพร้อมแท็กถึงสามีแบบอารมณ์ดีว่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Romanz' Nics
"เพิ่งรู้สึกว่าสามีหล่อ ก็วันนี้ เก่งจริง ๆ ขอบคุณมาก ๆ ที่มอบเงินรางวัลทั้งหมดให้เมีย"
ข้อความดังกล่าวสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนกีฬาจำนวนมาก เนื่องจากเป็นการแซวสามีแบบขำ ๆ แต่ก็บ่งบอกถึงความภูมิใจในความสำเร็จของสามีไปพร้อมกัน
