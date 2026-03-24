สลด เครื่องบินกองทัพโคลอมเบีย ตกพร้อม 125 ชีวิต ดับแล้ว 34 ราย กู้ภัย-ชาวบ้านรุดช่วย

เครื่องบินกองทัพอากาศโคลอมเบีย ตกพร้อม 125 ชีวิตบนเครื่อง ยืนยันเสียชีวิตแล้ว 34 ราย เหตุเกิดไม่นานขณะขึ้นบิน เร่งสอบสวนหาสาเหตุ
วันที่ 23 มีนาคม 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินกองทัพอากาศโคลอมเบีย ซึ่งมีกำลังพลของกองทัพและลูกเรือรวม 125 ชีวิตบนเครื่อง ตกใกล้เมืองเปอร์โต เลกีซาโม จังหวัดปูตูมาโย ทางตอนใต้ของโคลอมเบีย เพียงไม่นานหลังขึ้นบน โดยทางการแจ้งยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดไม่ต่ำกว่า 34 ราย และบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า 80 ราย
ด้านผู้บัญชาการกองทัพอากาศ คาร์ลอส เฟอร์นันโด ซิลวา รูเอดา เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า มีกำลังพลของกองทัพ 114 นาย รวมถึงลูกเรือ 11 ราย อยู่บนเครื่องบินลำที่เกิดเหตุ โดยมีผู้บาดเจ็บ 48 คนถูกนำตัวออกจากซากเครื่องบินไปยังโรงพยาบาลแล้ว
สำหรับเครื่องบินรุ่น C-130 Hercules ที่ผลิตในสหรัฐฯ ถูกใช้เป็นเครื่องบินขนส่งกำลังพลในกองทัพอากาศโคลอมเบีย ก่อนจะตกลงขณะทำการขึ้นบินในพื้นที่จังหวัดปูตูมาโย ซึ่งอยู่ไม่ไกลกับพรมแดนฝั่งเปรู โดยขณะนี้ทีมฉุกเฉินถูกส่งไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตแล้ว ส่วนสาเหตุที่เครื่องบินตกยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
ภาพจากสื่อท้องถิ่นเผยให้เห็นกลุ่มควันที่พวยพุ่งจากจุดเกิดเหตุ โดยมีรถบรรทุกทหารมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ นอกจากนี้ยังมีภาพของชาวบ้านที่ช่วยกันลำเลียงทหารที่ได้รับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล โดยซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์คันเล็ก ๆ ออกไป
ด้าน กุสตาโว เปโตร ประธานาธิบดีโคลอมเบีย โพสต์ข้อความบน X ว่า อุบัติเหตุอันน่าสยดสยองครั้งนี้...ไม่ควรจะเกิดขึ้น พร้อมกันนั้นเขายังกล่าวโทษระบบราชการที่ทำให้แผนปรับปรุงยุทโธปกรณ์และอากาศยานของกองทัพต้องล่าช้าออกไป พร้อมยืนยันว่าเขาจะไม่ปล่อยให้เกิดความล่าช้าต่อไปแล้ว