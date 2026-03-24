HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา
ข่าวต่างประเทศ

สลด เครื่องบินกองทัพโคลอมเบีย ตกพร้อม 125 ชีวิต ดับแล้ว 34 ราย กู้ภัย-ชาวบ้านรุดช่วย

| 1,519 อ่าน

 

           เครื่องบินกองทัพอากาศโคลอมเบีย ตกพร้อม 125 ชีวิตบนเครื่อง ยืนยันเสียชีวิตแล้ว 34 ราย เหตุเกิดไม่นานขณะขึ้นบิน เร่งสอบสวนหาสาเหตุ  
 

           วันที่ 23 มีนาคม 2569 สำนักข่าวบีบีซี รายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินกองทัพอากาศโคลอมเบีย ซึ่งมีกำลังพลของกองทัพและลูกเรือรวม 125 ชีวิตบนเครื่อง ตกใกล้เมืองเปอร์โต เลกีซาโม จังหวัดปูตูมาโย ทางตอนใต้ของโคลอมเบีย เพียงไม่นานหลังขึ้นบน โดยทางการแจ้งยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดไม่ต่ำกว่า 34 ราย และบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า 80 ราย 

 

           ด้านผู้บัญชาการกองทัพอากาศ คาร์ลอส เฟอร์นันโด ซิลวา รูเอดา เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่า มีกำลังพลของกองทัพ 114 นาย รวมถึงลูกเรือ 11 ราย อยู่บนเครื่องบินลำที่เกิดเหตุ โดยมีผู้บาดเจ็บ 48 คนถูกนำตัวออกจากซากเครื่องบินไปยังโรงพยาบาลแล้ว 

 

           สำหรับเครื่องบินรุ่น C-130 Hercules ที่ผลิตในสหรัฐฯ ถูกใช้เป็นเครื่องบินขนส่งกำลังพลในกองทัพอากาศโคลอมเบีย ก่อนจะตกลงขณะทำการขึ้นบินในพื้นที่จังหวัดปูตูมาโย ซึ่งอยู่ไม่ไกลกับพรมแดนฝั่งเปรู โดยขณะนี้ทีมฉุกเฉินถูกส่งไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อค้นหาผู้รอดชีวิตแล้ว ส่วนสาเหตุที่เครื่องบินตกยังอยู่ระหว่างการสอบสวน 

 

           ภาพจากสื่อท้องถิ่นเผยให้เห็นกลุ่มควันที่พวยพุ่งจากจุดเกิดเหตุ โดยมีรถบรรทุกทหารมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่ นอกจากนี้ยังมีภาพของชาวบ้านที่ช่วยกันลำเลียงทหารที่ได้รับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล โดยซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์คันเล็ก ๆ ออกไป 

 

           ด้าน กุสตาโว เปโตร ประธานาธิบดีโคลอมเบีย โพสต์ข้อความบน X ว่า อุบัติเหตุอันน่าสยดสยองครั้งนี้...ไม่ควรจะเกิดขึ้น พร้อมกันนั้นเขายังกล่าวโทษระบบราชการที่ทำให้แผนปรับปรุงยุทโธปกรณ์และอากาศยานของกองทัพต้องล่าช้าออกไป พร้อมยืนยันว่าเขาจะไม่ปล่อยให้เกิดความล่าช้าต่อไปแล้ว

 

ขอบคุณข้อมูลจาก 
BBCReuters
 

คลิกเพื่ออ่านต่อ
สลด เครื่องบินกองทัพโคลอมเบีย ตกพร้อม 125 ชีวิต ดับแล้ว 34 ราย กู้ภัย-ชาวบ้านรุดช่วย อัปเดตล่าสุด 24 มีนาคม 2569 เวลา 09:52
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ราคาน้ำมัน ดูดวง 2569
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: สุรชัย สมบัติเจริญ แอ็คมี่ วรวัฒน์ ดูดวง 2569 งาน Motor Show 2026 ปฏิทินวันหยุด 2569 รถใหม่ Motor Show 2026 calendar 2569 สามีกุญแจซอล ลดหย่อนภาษีโซลาร์เซลล์ เที่ยวสงกรานต์
เรื่องน่าสนใจ: วันหยุดราชการ 2569 ปฏิทิน 2569 ดีเจพีเค ศัลยกรรม ปีชง 2569 Motor Show 2026 วันสำคัญ 2569 ล้างแอร์ช่วยชาติ ยื่นภาษีออนไลน์ สัญญาณมือขอความช่วยเหลือ อนุทิน ชาญวีรกูล
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย