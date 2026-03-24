แตกหัก แม่ตั๊ก แฉคลิป ป๋าเบียร์ ลั่นกูจะหาลูก-เมียใหม่ เปิดเสียงหลุดพูดชัด กูหลอกมัน

แม่ตั๊ก แฉเสียง ป๋าเบียร์ พูดชัดหลอกเมีย เปิดคลิปเมาอาละวาด ลั่นหาลูก-เมียใหม่ ยันไม่ใช่คอนเทนต์ เตรียมดำเนินคดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
เรียกว่าเป็นคู่รักที่จบกันด้วยความบาดหมางอย่างหนัก สำหรับ แม่ตั๊ก กรกนก สุวรรณบุตร แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง กับ ป๋าเบียร์ กานต์พล เรืองอร่าม โดยฝ่ายหยิงออกมาเดินหน้าแฉพฤติกรรมสามี พร้อมประกาศเดินหน้าดำเนินคดี โดยมีประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับเงินจำนวน 4 ล้านบาทเข้ามาเกี่ยวข้อง
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับผู้ติดตามจำนวนมาก เนื่องจากก่อนหน้านี้ทั้งคู่เพิ่งร่วมกันเผชิญปัญหาคดีขายทองออนไลน์มาโดยตลอด และมักปรากฏภาพความร่วมมือในฐานะครอบครัว อย่างไรก็ตาม แม่ตั๊กเปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 17 ปีที่ผ่านมา อีกฝ่ายเคยทำหน้าที่ดูแลตนและบุตรเป็นอย่างดี กระทั่งเกิดจุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อฝ่ายชายมีพฤติกรรมไปซื้อบริการและเข้าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิม
วานนี้ (23 มีนาคม 2569 ) แม่ตั๊ก เดินหน้าเปิดคลิปเสียงคล้าย ป๋าเบียร์ คุยกับหญิงสาวรายหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาสะเมือนใจคนเป็นภรรยา เมื่อบางช่วงฝ่ายชายพูดว่า "กูเนี่ย หลอกมัน"
แม่ตั๊ก ระบุเพิ่มเติมว่ารู้สึกตกใจอย่างรุนแรงถึงขั้นมือชา หน้าชา และร้องไห้ออกมา พร้อมทั้งยืนยันว่าตนยังมีหลักฐานอื่นเพิ่มเติม ทั้งข้อความสนทนาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก พร้อมย้ำว่าประเด็นเงิน 4 ล้านบาทจำเป็นต้องได้รับการชี้แจงและคืนเงินอย่างชัดเจน ขณะเดียวกันได้ขอให้สังคมอย่าโยงความผิดไปยังบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่าอาจเป็นผู้ถูกหลอกใช้เช่นเดียวกัน
ล่าสุด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม แม่ตั๊กได้เผยแพร่คลิปวิดีโอภายในบ้าน ซึ่งปรากฏภาพของป๋าเบียร์ในลักษณะคล้ายมีอาการมึนเมา และมีการใช้ถ้อยคำรุนแรงต่อหน้าแม่ตั๊กและแม่ของเธอ โดยช่วงหนึ่งมีการกล่าวว่า "กูจะหาลูกใหม่ กูจะหาเมียใหม่" ทั้งนี้ แม่ตั๊กระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่ลูกอยู่ภายในห้องใกล้เคียงกับพี่เลี้ยง และยังมีการบันทึกคลิปความยาวประมาณ 32 นาทีไว้ด้วย
แม่ตั๊กยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ฝ่ายชายได้โทรศัพท์พูดคุยกับมารดาของตนเองด้วยน้ำเสียงปกติ และให้มารับกลับไปยังที่พักอีกแห่ง พร้อมระบุว่าจะมีการเผยแพร่คลิปเพิ่มเติมในลำดับถัดไป อีกทั้งยังกล่าวถึงข้อมูลบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยยืนยันว่า ไม่คอนเทนต์ เลิกกันแบบ ฉิบหาย ลงนรก
