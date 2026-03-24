ซื้ออุปกรณ์ชงมัทฉะ แม่หวังดีเอาไปล้างให้ กลายเป็นภาพสุดพีค คนงงผิดตรงไหน ?

เมื่อลูกซื้ออุปกรณ์ชงมัทฉะมาไว้ที่บ้าน แต่แม่หวังดีล้างแปรงให้ ก่อนเก็บผิดวิธีจนเสียทรง กลายเป็นไวรัลล้านวิวหลัง
ภาพจาก TikTok @meankumfoo
ชั่วโมงนี้กระแส มัทฉะฟีเวอร์ ยังคงแรงไม่หยุด หลายคนหันมาชงดื่มเองที่บ้าน พร้อมลงทุนซื้ออุปกรณ์ครบชุดทั้งแปรงตีชา ถ้วย และผงชาเกรดพรีเมียม แต่ในความละเมียดละไมของการชงชา กลับมีเรื่องชวนพีคเกิดขึ้น เมื่อการดูแลอุปกรณ์ที่ดูเหมือนง่าย กลายเป็นจุดพลาดที่หลายบ้านอาจคาดไม่ถึง
วันที่ 24 มีนาคม 2569 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากผู้ใช้ TikTok @meankumfoo โพสต์เรื่องราวชวนอมยิ้ม เมื่อคุณแม่หวังดีนำแปรงมัทฉะไปล้างให้ งานนี้เมื่อลูกมาเห็นถึงกับไปต่อไม่เป็นเลยทีเดียว
จากคลิปเผยให้เห็นแปรงมัทฉะ (ชะเซ็น) ที่ถูกเก็บแบบแปลก ๆ ถูกรวมซี่ทั้งหมดยัดเข้าไปในรูในด้านที่ต้องปกติจะวางคว่ำเอาไว้ งานนี้พอดึงขึ้นมาจะพบว่าซี่แปรงนั้นเปลี่ยนไปพอสมควร และอาจะทำให้การตีชาอาจไม่ได้เนื้อละเอียดแบบที่ควรจะเป็นได้
คลิปนี้กลายเป็นไวรัลซึ่งมียอดเข้าชมกว่า 1 ล้านครั้ง ด้านชาวเน็ตต่างคอมเมนต์เพียบ พร้อมแนะนำวิธีแก้ เช่น การแช่น้ำอุ่นเพื่อให้ซี่แปรงคลายตัว แล้วค่อย ๆ จัดทรงใหม่ หรือใส่กับฐานให้ถูกด้าน ขณะเดียวกันก็มีคนเข้ามาแซวอย่างเอ็นดูว่า อวสานแปรงฉะ และ มันต้องทำให้เหมือนเล้าไก่ใช่ไหมคะ เป็นต้น
