สาวสั่งเครปผ่านแอปฯ เอะใจทำไมแข็งแปลก ๆ ส่องดูเจอแจ็กพอต เฉลยแล้วติดมาได้ไง

สาวสั่งเครปผ่านแอปฯ กัดคำแรกถึงกับสะดุ้ง เจอของแข็งซ่อนในไส้ งงกุญแจรถติดมาได้ยังไง พร้อมเฉลยที่มาที่ทำเอาชาวเน็ตยิ่งงงหนัก
จากคลิปเผยให้เห็นเครปแผ่นบาง ภายในมีไส้ทั้งฝอยทองและช็อกโกแลต แต่จุดที่ทำให้สะดุดตาคือสิ่งแปลกปลอมที่ติดมา ไม่ใช่ไส้อื่นที่ไม่ได้สั่ง แต่กลับเป็น "กุญแจรถมอเตอร์ไซค์" ที่ถูกห่อรวมมาอยู่ในเครปราวกับเป็นท็อปปิ้งสุดพิเศษ
ต่อมาเจ้าของคลิปเฉลยที่มาของกุญแจรถว่า เมื่อทักไปสอบถามร้าน ได้คำตอบว่าน่าจะเป็นของไรเดอร์ เพราะเห็นเขาหากุญแจอยู่ ส่วนคำถามว่ามาส่งเสร็จแล้วขี่ออกไปได้อย่างไรทั้งที่ไม่มีกุญแจ เจ้าตัวคาดว่า ตอนมาส่งก็ปกติ แต่ขากลับไม่รู้กลับอย่างไรเหมือนกัน
เป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของใครหลายคน สำหรับ "เครป" ซึ่งมีจุดเด่นด้วยแป้งบางกรอบ ใส่ไส้ได้หลากหลายทั้งหวานและคาว ไปจนถึงท็อปปิ้งตามใจชอบ แต่ในบางครั้งอาจมี "ของแถม" ที่ไม่คาดคิดติดมาด้วย
วันที่ 24 มีนาคม 2569 ผู้ใช้ TikTok @aes8339 แชร์ประสบการณ์สั่งเครปผ่านแอปฯ แต่สิ่งที่ได้กลับทำเอาแทบกินต่อไม่ไหว โดยระบุข้อความว่า "เมื่อสั่งเครปในแกร็บแล้ว เอิ่ม เจออะไรแข็ง ๆ"
จากคลิปเผยให้เห็นเครปแผ่นบาง ภายในมีไส้ทั้งฝอยทองและช็อกโกแลต แต่จุดที่ทำให้สะดุดตาคือสิ่งแปลกปลอมที่ติดมา ไม่ใช่ไส้อื่นที่ไม่ได้สั่ง แต่กลับเป็น "กุญแจรถมอเตอร์ไซค์" ที่ถูกห่อรวมมาอยู่ในเครปราวกับเป็นท็อปปิ้งสุดพิเศษ
คลิปนี้กลายเป็นไวรัลสุดพีค มียอดเข้าชมกว่า 9 แสนครั้ง ทำเอาชาวเน็ตแห่แซวสนั่น เช่น ยินดีด้วยคุณได้แรร์ไอเทม เวฟ 100 หรือ กินเครปลุ้นแจ็กพอต รวมถึง สมัยเด็กเคยเห็นแต่ไม้ไอศกรีมลุ้นกินฟรี สมัยนี้สั่งเครปได้ลุ้นมอเตอร์ไซค์แล้ว
ต่อมาเจ้าของคลิปเฉลยที่มาของกุญแจรถว่า เมื่อทักไปสอบถามร้าน ได้คำตอบว่าน่าจะเป็นของไรเดอร์ เพราะเห็นเขาหากุญแจอยู่ ส่วนคำถามว่ามาส่งเสร็จแล้วขี่ออกไปได้อย่างไรทั้งที่ไม่มีกุญแจ เจ้าตัวคาดว่า ตอนมาส่งก็ปกติ แต่ขากลับไม่รู้กลับอย่างไรเหมือนกัน
