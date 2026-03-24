โรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่บึ้มในเทกซัส ไฟลุกท่วม คาดสาเหตุเบื้องต้น - ไร้เจ็บ

โรงกลั่นน้ำมัน Valero ในรัฐเทกซัส ระเบิดสนั่น ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ คาดเหตุเกิดจากเครื่องทำความร้อนอุตสาหกรรม
วันที่ 24 มีนาคม 2569 เว็บไซต์เดลี่เมล รายงานว่า เกิดเหตุโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ในรัฐเทกซัส สหรัฐฯ ระเบิดไฟลุก ในช่วงกลางดึกวันจันทร์ (23 มีนาคม) โดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นชี้ว่า สาเหตุน่าจะเกิดจากเครื่องทำความร้อนอุตสาหกรรมในโรงกลั่น โดยเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ
รายงานเผยว่า ทีมกู้ภัยรีบเข้าไปยังโรงกลั่นน้ำมัน Valero ในเมืองพอร์ตอาเธอร์ รัฐเทกซัส หลังมีคนในพื้นที่หลายคนได้ยินเสียงระเบิดดังกึกก้องจนบ้านสะเทือน โดยคลิปที่เผยแพร่บนโลกออนไลน์ เผยให้เห็นกลุ่มควันดำหนาจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากโรงกลั่น
สำหรับ Valero เป็นโรงกลั่นน้ำมันสำหรับแปรรูปน้ำมันดิบเป็นน้ำมันดีเซล เบนซิน และเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน ในอัตรา 435,000 บาร์เรลต่อวัน ขณะที่เหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกดดันจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางและช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งทำให้ชาวอเมริกันต้องเผชิญกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น 33% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน หรือก่อนที่จะเกิดสงครามกับอิหร่าน
ทั้งนี้ เหตุโรงกลั่นน้ำมันระเบิดทำให้ทางการต้องออกคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่ตะวันตกของเมือง หลบอยู่ในที่พัก โดยเฉพาะผู้ที่อยู่รอบ ๆ โรงกลั่นให้ปิดประตูหน้าต่าง รวมถึงให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และยังมีประกาศปิดถนนทางหลวง 2 สายในพื้นที่ด้วย
ขณะที่ Valero ออกแถลงการณ์ว่า ขณะนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่หน่วยหนึ่งของโรงกลั่น Valero ในพอร์ตอาเธอร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการยืนยันความปลอดภัย รวมถึงทีมตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินของ Valero กำลังเร่งดำเนินการพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น
ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail
ภาพจาก X KFDM News