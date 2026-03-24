เปิดภาพเน็ตไอดอลสุดเก๋ ฉลองจบการศึกษา คนฮือฮากันมากหลังรู้อายุ ไม่อยากเชื่อนี่คือเด็ก ป.6 เด็กสมัยนี้โตเร็วไปไหน พร้อมเปิดภาพเทียบปีต่อปีให้ดู
วันที่ 24 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ ETtoday รายงานว่า ภาพฉลองจบการศึกษาในชุดเครื่องแบบสีชมพูสดใสของ รูมินะ เน็ตไอดอลสาวชาวญี่ปุ่น กลายมาเป็นที่พูดถึงอย่างมากบนโลกออนไลน์ของญี่ปุ่น ด้วยรูปลักษณ์ของเธอที่ดูฉูดฉาด ทั้งการแต่งหน้า-ทำผม แถมยังสวมชุดเครื่องแบบสีชมพูสดใส ทำให้ผู้คนไม่น้อยเข้าไปต่อว่า แต่สุดท้ายกลับต้องเป็นออกมาขอโทษเสียเอง หลังทราบอายุที่แท้จริงของเธอคนนี้
ภาพจาก X @rumina_510
ปรากฏว่าเน็ตไอดอลรายนี้ อายุแค่ 12 ปีเท่านั้น ส่วนภาพฉลองจบการศึกษาที่ถูกโพสต์ผ่านบัญชี X เป็นภาพจบการศึกษาจากโรงเรียนประถม ซึ่งเธอก็ยืนแชะภาพบริเวณหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนประถมตามปกติ แต่กลับทำให้ผู้คนมากมายเข้าใจผิดว่าเป็นผู้ปกครอง ที่แต่งกายไม่เหมาะสมกับสถานที่ซะอย่างนั้น จึงพากันเข้ามาต่อว่า จนเมื่อรู้ความจริงจึงพากันเข้ามาคอมเมนต์ เช่น "ขออภัยที่มารบกวน ฉันคิดว่าคุณอายุประมาณ 30 กว่า ๆ"
ภาพจาก X @rumina_510
อย่างไรก็ตาม ด้วยลักษณะการแต่งตัวของรูมินะซึ่งค่อนข้างโตเกินวัย ทำให้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดความเข้าใจผิด โดยเมื่อปีที่แล้วรูมินะก็เคยไปออกรายการวาไรตี้ ที่ถ่ายทำในธีม "สาวสวยที่ไม่รู้วัย" ซึ่งเมื่อกลุ่มดาราคนดังได้รู้ว่าเธอเป็นเพียงนักเรียน ป.6 เท่านั้น ต่างก็แสดงท่าทีไม่อยากเชื่อ
ภาพจาก X @rumina_510
อย่างไรก็ตาม แม้จะแต่งตัวฉูดฉาดจัดจ้าน แต่เมื่อถอดวิก ลบเครื่องสำอาง และสลัดลุคสาวเก๋ออกไป รูมินะก็เป็นเพียงเด็กหญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบเล่นชิงช้า เวลาว่างก็ชอบไปเล่นในสวนสาธารณะ ซึ่งทางรายการเคยโชว์ภาพของเด็กหญิงในลุคธรรมดา สะพายเป้ ทำให้เกิดสเน่ห์ในรูปแบบที่แตกต่างไปจากรูปลักษณ์ในฐานะนางแบบเด็กและเน็ตไอดอล
ภาพจาก X @rumina_510
สำหรับบัญชี X @rumina_510 ของเธอนั้น หลัก ๆ ถูกดูแลจัดการโดยแม่ของรูมินะ ซึ่งบนโพสต์ภาพฉลองจบการศึกษา แม่เผยว่าลูกสาวยังสูงแค่ 120 เซนติเมตรเท่านั้นตอนที่เริ่มเข้าเรียน แต่ตอนนี้รูมินะสูงถึง 154 เซนติเมตรแล้ว สื่อให้เห็นความภาคภูมิใจในการเติบโตของลูกสาว
นอกจากนี้ แม่ยังเคยโพสต์ภาพพัฒนาการของรูมินะ ตั้งแต่ชั้น ป.3 ไล่ไปจนถึงชั้น ป.6 ด้วย สะท้อนให้เห็นด้านที่ดูใสบริสุทธิ์ของเธอตอนที่ยังเป็นเด็กน้อย ก่อนจะกลายมาเป็นเด็กสาวสุดมั่นใจในปัจจุบัน
ภาพจาก X @rumina_510
ภาพจาก X @rumina_510
ภาพจาก X @rumina_510
ภาพจาก X @rumina_510
ภาพจาก X @rumina_510
ภาพจาก X @rumina_510
ขอบคุณข้อมูลจาก ETtoday