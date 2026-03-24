หมอเปิด 2 เคสช็อก ช่วยนำของปริศนาออกจากช่องคลอด รับบางชิ้นก็เพิ่งเคยเจอ

หมอหวิว เผยเคสจริงจากห้องตรวจ 2 วันติด เจอผู้ป่วยมีสิ่งแปลกปลอมติดในช่องคลอด ยอมรับบางชิ้นก็ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเหมือนกัน
โพสต์ดังกล่าวระบุว่า เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องอับอายมากสำหรับผู้หญิง ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเกิดติดกันสองวันซ้อน เขียนเพื่อแจ้งเตือน ไม่ได้ประจานใคร และขอเรียนว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ สำหรับหมอสูติ ไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ประการใด
ให้คนไข้รอแป๊บหนึ่ง สั่งเจ้าหน้าที่ไปตามสามี สามีนั้นเป็นหมอศัลยกรรมช่าง นักประดิษฐ์ เวลามีของค้างคาอยู่ตามช่องตามรูต่าง ๆ เขาจะประดิษฐ์และหัวไวมากในการเอาออก เช่น เด็กเอาเม็ดถั่วหรือเม็ดพลาสติกใส่เข้าไปในรูจมูก เขาทำนวัตกรรมเอาคลิปหนีบกระดาษทำเป็นขอ งอเขี่ยแป๊บเดียวก็ออก ทำสำเร็จหลายเคสมาก แต่สามีไปไหนไม่รู้
ฉันจึงพิจารณาด้วยตนเองว่าจะทำอะไรดี ในที่สุดฉันก็นึกออกว่าขนาดรกค้าง เรายังล้วงออกเลย ไอ้ก้อนแค่นี้จะเหลือบ่ากว่าแรงหมอสูติแก่ ๆ อย่างเราได้อย่างไรกัน จึงเอานิ้ว 2 นิ้วเข้าไปในช่องคลอด บอกคนไข้ว่าอดทนหน่อยนะคะ ใช้นิ้วกลางกดยอดของมัน และนิ้วชี้พยุง ให้คนไข้เบ่ง ปรากฏว่ายิ่งเบ่งยิ่งฟิกซ์ น่ากลัวก้อนไข่นี้ประดิษฐ์มาเพื่อใส่ถาวร ไม่ได้ประดิษฐ์ให้เอาออก จึงบอกว่าไม่ต้องเบ่งแล้วค่ะ บอกให้หายใจเข้า-ออกลึก ๆ
ใช้นิ้วกลางของฉันซึ่งยาวพอสมควรประคองยอดไข่ เอานิ้วชี้กดดัน ในที่สุดก็สามารถพามันหลุดออกมาจนได้ จึงเห็นว่ามันเป็นไข่ซิลิโคนขนาดใหญ่ เมื่อเข้าไปในช่องคลอดแล้ว ปากช่องคลอดเล็กกว่าด้านใน ทั้งเพราะความลื่น เอาออกยากมาก ฉันไม่ได้ถามรายละเอียดคุณผู้หญิงคนนี้ต่อว่ามีความเป็นมาอย่างไร เพราะเธอรีบกลับไป ไม่อยากมองหน้าใคร แต่อยากจะเตือนว่าอุปกรณ์ช่วยตนเองนั้นเลือกให้ดี บางอย่างใส่ได้เองแต่เอาออกไม่ได้เอง
วันที่ 22 มีนาคม 2569 พญ.ชัญวลี ศรีสุโข หรือ หมอหวิว สูตินรีแพทย์ ออกมาโพสต์เล่าประสบการณ์ตรงจากห้องตรวจ หลังเจอเคสผู้ป่วยหญิง 2 คน ต้องเข้ารับการช่วยเหลือเนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่คาดคิดหลุดเข้าไปติดในช่องคลอด ถือเป็นอุทาหรณ์เกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์ส่วนตัวที่อาจก่อให้เกิดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
วันแรก ผู้หญิงอายุ 50 เศษ มาหาว่าหมอช่วยเอาของออกหน่อย มันหลุดเข้าช่องคลอด เธอบอกเธอคันช่องคลอดมากเพราะเป็นเบาหวาน จึงเอาฝาโรลออนเกา เพราะฝามันไม่คม เอาเล็บเกาก็กลัวเลือดซิบ เอาผ้าถูก็แสบ ปรากฏว่ามันหลุดเข้าไป แบบนี้ไม่ยาก ใส่เครื่องมือแล้วใช้คีมคีบออกก็สำเร็จ ตอนใส่ปากเป็ดเห็นเลือดท่วมเลย แสดงว่าคนไข้พยายามเอาออกอย่างมากด้วยตนเอง แต่เอาออกไม่ได้ จะยากตรงที่มันไปครอบที่ปากมดลูก และมีสุญญากาศดูดไว้ แบบนี้บางทีต้องดมยาสลบจึงเอาออกได้
รายที่ 2 นี้ หมอสูติอย่างฉันไม่เคยพบมาก่อน เธออายุ 40 เศษ เมื่อถามว่าเป็นอะไรมาคะ เธอกระซิบว่ามีของหลุดเข้าไปข้างใน ท่าทางเธออายมาก ฉันจึงไม่ถามอะไรมาก เอาขึ้นขาหยั่งตรวจ เมื่อใส่ปากเป็ด ปรากฏว่ามันเป็นก้อนกลม ๆ สีนวล ที่ฉันไม่รู้จักมาก่อน เอามือคลำดูเหมือนไข่ ถามคนไข้ว่ามันทำด้วยอะไร เธอตอบเสียงเบาว่าเป็นพลาสติก แต่คลำดูมันไม่ใช่พลาสติก มันเป็นซิลิโคน ฉันเอามือล้วงเข้าไป 1 นิ้ว ล้วงอย่างไรก็ไม่ออก เพราะมันเข้าไปฟิกซ์ด้านหลังของปากมดลูก ซึ่งเป็นหลุมพอเหมาะพอดี คิดหาวิธีลองเอาคีมคีบ พบว่าลื่นมาก คีบไม่ได้ เอาขอเกี่ยวก็เช่นเดียวกัน ลื่นเกี่ยวไม่ติด และถ้าใช้ขอใหญ่ หรือเรียกว่าเนวีสเปคคูลัม คนไข้ก็จะเจ็บ
