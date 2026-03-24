ไวรัลฮือฮา หนุ่มสาวนอนท่าแปลก ซบกันตรงไหน คนแนะดูดี ๆ อาจไม่ใช่อย่างที่คิด

          ไวรัลฮือฮา หนุ่มสาวนอนท่าแปลกบนม้านั่ง คนวิจารณ์หนักคิดดีไม่ได้ ก่อนเจอเบรกแรง ดูดี ๆ อาจไม่ใช่อย่างที่คิด 

หนุ่มสาวนอนท่าแปลก
ภาพจาก Threads l_mikasa_k

          เป็นโพสต์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์ฝั่งฮ่องกง เมื่อผู้ใช้ Threads รายหนึ่งโพสต์ภาพของคู่รักหนุ่มสาว ที่กำลังนอนอยู่บนม้านั่งริมน้ำในท่าทางสุดประหลาด โดยหันหัวไปคนละฝั่ง จนทำเอาหลายคนคิดดีไม่ได้ 

          จากรายงานของเว็บไซต์ Hk01 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 เผยว่า เหตุการณ์ในภาพคือบริเวณม้านั่งที่สวนสาธารณะริมน้ำซุนวาน ของฮ่องกง โดยมีคนผ่านมาเป็นหนุ่มสาวที่นอนกันอยู่ในท่าทางสุดประหลาด จึงนำภาพมาโพสต์พร้อมแซวว่าเป็นการนอนเหมือนทำท่า 69 ซึ่งสื่อในเชิงเพศ รวมถึงบอกว่า "บ้าไปแล้ว"

          โดยเมื่อมองดูผ่าน ๆ จะคล้ายกับหญิงรายนี้นั่งทับศีรษะของฝ่ายชาย พร้อมโน้มตัวเอนลงมาใกล้กับบริเวณกางเกงของเขา ด้วยเหตุนี้เพียงไม่นาน ภาพ ๆ นี้ก็กลายมาเป็นไวรัลที่มีคนให้ความสนใจจำนวนมาก และมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมาย เช่น 

          "นี่คือรักแท้" 

          "ถ้าโรสนอนบนตัวแจ็คท่านี้ แจ็คคงไม่ตุย"
          
          "อย่ามาทำในที่สาธารณะสิ"

          "ท่าทางอะไรกันเนี่ย"

หนุ่มสาวนอนท่าแปลก
ภาพจาก Threads l_mikasa_k

          นอกจากนี้ยังมีคนวิจารณ์หนุ่มสาวคู่นี้ว่าใจกล้าเกินงาม โดยเข้าใจไปว่าทั้งคู่กำลังทำเรื่องอนาจารในที่สาธารณะ 

          อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตบางส่วนออกมาวิเคราะห์ว่า ความจริงแล้วภาพนี้ไม่ได้ส่อเค้าอนาจารแต่อย่างใด โดยหากพิจารณาดูดี ๆ จะพบว่าหญิงในภาพนั่งอยู่บนม้านั่งตามปกติ ไม่ได้ขึ้นคร่อมทับหน้าฝ่ายชายแบบที่หลาย ๆ คนเข้าใจ และเธอก็แค่เอนตัวไปซบอกชายหนุ่มเท่านั้น ไม่ได้มีอะไรเกินเลย และเป็นไปได้ว่าชายคนนี้น่าจะกำลังนอนตักหรือวางศีรษะอยู่ข้าง ๆ ขาเธอเท่านั้น 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01 


ไวรัลฮือฮา หนุ่มสาวนอนท่าแปลก ซบกันตรงไหน คนแนะดูดี ๆ อาจไม่ใช่อย่างที่คิด โพสต์เมื่อ 24 มีนาคม 2569 เวลา 16:57:28
