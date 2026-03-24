บุกทลายเครือข่ายแบรนด์เนมปลอมบนห้างดัง ยึดของกลางอื้อ มูลค่ากว่า 100 ล้าน
           DSI บุกทลายเครือข่ายจำหน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ - แบรนด์เนมปลอม บนห้างดัง แฉขบวนการตั้งแต่นำเข้าแดนถึงปลายทาง ยึดของกลางอื้อ มูลค่ากว่า 100 ล้าน

ภาพจาก เฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

           วันที่ 24 มีนาคม 2569 พล.ต.ท. รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ผู้กี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติงาน ในการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากบัญชี Watch List และห้างสรรพสินค้าของไทยถูกปลดจากบัญชี Physical Market เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจและการค้าของประเทศ
           
           โดยทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา นำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย 17 จุด ประกอบด้วยร้านค้า 14 จุด และห้องเก็บสินค้า 3 จุดในพื้นที่ กทม. โดยมุ่งเป้าไปยัง 5 เครือข่ายผู้ค้ารายใหญ่ 
           
           ผลการปฏิบัติการ สามารถตรวจยึดสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าประเภทสินค้าแบรนด์เนมปลอม อาทิ LOUIS VUITTON, DIOR, GOYARD, NIKE และ ADIDAS รวมทั้งสิ้น 48,945 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าของกลางกว่า 100 ล้านบาท 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

           การสืบสวนพบว่า เครือข่ายดังกล่าวมีพฤติการณ์ลำเลียงสินค้าในลักษณะ "กองทัพมด" โดยลักลอบนำสินค้าเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ขนส่งโดยบริษัทเอกชนที่ส่งสินค้าด้วยรถกระบะตู้ทึบ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ 
           
           จากนั้นรถกระบะเหล่านี้จะนำสินค้าเข้ามาในย่านการค้า ใจกลาง กทม. โดยจะส่งด้านนอกศูนย์การค้าที่เกิดเหตุ วันละ 2 รอบ เวลา 02.00 น. และ 04.00 น. จากนั้นจะเปลี่ยนถ่ายไปใส่รถตุ๊ก ๆ ขนาดเล็ก เพื่อลำเลียงไปยังร้านค้า และแหล่งเก็บสินค้าภายในศูนย์การค้าต่อไป 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ขอบคุณข้อมูลจาก DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ

