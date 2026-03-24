อิหร่าน ไฟเขียว เรือไทยของบางจาก ผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้ว กำลังกลับไทย รอลุ้นเรือไทยอีก 1 ลำ - คืบหน้าเข้าถึงเรือมยุรี นารี ได้แล้ว ยังไม่ทราบชะตากรรม 3 ลูกเรือ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
ความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์เรือขนส่งของไทย ในการผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลาง ท่ามกลางความพยายามประสานงานช่วยเหลืออีก 3 ลูกเรือชาวไทย บนเรือมยุรี นารี นั้น
ล่าสุด (24 มีนาคม 2569) เพจ IR Iran Embassy in Bangkok Thailand ของสถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทย โพสต์แจ้งข่าวดีว่า
"เราขอแจ้งให้ประชาชนชาวไทยทราบว่า ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างสองประเทศของเราและรัฐสุลต่านโอมาน เรือไทยลำหนึ่งได้แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างสงบสุข เราให้ความสำคัญกับมิตรภาพของเราและจะไม่ลืมมิตรสหายของเรา"
ขณะที่เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานข้อมูลจาก นายสีหศักดิ์ พวงเกตแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เกี่ยวกับความคืบหน้าในการช่วยเหลือ 3 ลูกเรือไทย โดยทาง นายนอเศเรดดีน ฮัยแดรี เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทย แจ้งกับกระทรวงการต่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ว่าอิหร่านและโอมานได้ปฏิบัติการร่วมกันเพื่อเข้าถึงเรือมยุรี นารี
อิหร่าน-โอมาน เข้าถึงเรือมยุรี นารี ไม่ยืนยันชะตากรรม 3 ลูกเรือ
ขณะนี้สามารถเข้าถึงเรือและลูกเรือทั้ง 3 คนได้แล้ว แต่ยังยืนยันไม่ได้ว่าชะตากรรมของลูกเรือทั้ง 3 คนเป็นอย่างไร กำลังตรวจสอบอยู่ และหวังว่าทั้ง 3 คนจะยังมีชีวิตอยู่ ต้องรอการยืนยันข่าวอีกครั้ง
ข่าวดี เรือขนน้ำมันไทย ผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้ว 1 ลำ
นายสีหศักดิ์ ได้แจ้งกับเอกอัครราชทูตอิหร่านไปแล้ว ไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งในสงครามนี้ จึงขอให้อิหร่านอำนวยความสะดวกให้เรือของไทยใช้ช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยได้หรือไม่ ซึ่งทางเอกอัครราชทูตอิหร่านรับปาว่าจะประสานงานให้ โดยให้ทางกระทรวงการต่างประเทศส่งรายชื่อเรือของไทยที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุซไป
สำหรับรายชื่อเรือที่แจ้งไปมีทั้งหมด 2 ลำ คือ เรือของบางจาก และเรือของบริษัท SCG chemical ซึ่งทราบว่าเมื่อวาน (23 มีนาคม) เรือของบางจากได้แล่นผ่าช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัย ขณะนี้กำลังกลับไทย และหวังว่าเรืออีก 1 ลำจะเดินทางกลับไทยได้อย่างปลอดภัยเช่นกัน
ทั้งนี้ นายสีหศักดิ์ ขอบคุณทางอิหร่านและโอมานที่ช่วยเข้าถึงเรือมยุรี นารี และขอบคุณอิหร่านที่อนุญาตให้เรือไทยผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้