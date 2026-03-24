สลด 2 คนไทย ถูกชนแล้วหนีที่สหรัฐฯ สุดยื้อชีวิต คนร้ายอ้างหลับตาเหยียบคันเร่ง


           สลด ชาย-หญิงชาวไทย ถูกคนร้ายชนแล้วหนีที่สหรัฐฯ เสียชีวิต ฝ่ายคนร้ายปฏิเสธทุกข้อหา อ้างแค่ต้องการจะฆ่าตัวตาย

ภาพจาก Miami Dade County

           วันที่ 21 มีนาคม 2569 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานว่า เกิดเหตุ 2 ชาวไทย ถูกคนร้ายขับรถชนแล้วหนีบริเวณหาดไมแอมี่ สหรัฐฯ โดยคนร้ายอ้างว่าได้หลับตา เหยียบคันเร่ง เพราะมีเจตนาที่จะจบชีวิตตัวเอง
           
           เหตุการณ์สลดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม เวลา 21.00 น. อดาน เนกรอน-มอร์ริส ผู้ก่อเหตุวัย 42 ปี ขับรถนิสสันสีดำไปอย่างบ้าระห่ำโดยไม่เปิดไฟหน้ารถ ก่อนจะพุ่งชน Greatgomon Laowatdhanasapya ชายไทยอายุ 23 ปี และ Sarisa Kongduang นักศึกษาหญิงชาวไทย อายุ 22 ปี ก่อนจะหลบหนีไปยังอีกย่านที่อยู่ใกล้ ๆ 
           
           รายงานเผยว่า เหยื่อทั้ง 2 ราย ถูกรถพุ่งชนอย่างรุนแรงจนลอยขึ้นไปในอากาศ และตกกระแทกพื้นห่างออกจากจุดที่ถูกชนไปหลายฟุต ทั้งคู่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างเร่งด่วน แต่สุดท้ายก็ไม่รอดชีวิต
           
Greatgomon Laowatdhanasapya / ภาพจาก linkedin
Sarisa Kongduang /ภาพจาก sarisakongduang.com

           ด้านผู้ก่อเหตุอ้างกับทางตำรวจ ว่ามีเจตนาที่จะฆ่าตัวตายด้วยการขับรถพุ่งชน และแจ้งว่าตนเองป่วยเป็นโรคจิตเภท ไบโพลาร์ โรควิตกกังวล และซึมเศร้า เขายังอ้างว่าตอนนั้นตัวเองหลับตา เหยียบคันเร่ง และหวังว่าจะตาย แต่พยายามหยุดรถทันทีแล้วหลังการชน ซึ่งแม้เขาคิดที่จะหลบหนี แต่เลือกเดินเข้าไปในร้านขายยาแทน 
           
           ทั้งนี้ ผู้ก่อเหตุซึ่งเคยมีเรื่องชนแล้วหนีมาก่อนเกิดเหตุครั้งนี้ ถูกตั้งข้อหาหลายกระทง รวมถึงขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย พร้อมกำหนดวงเงินประกันตัวอยู่ที่ 1 ล้านดอลลาร์ (ราว 32 ล้านบาท)
           
           แม้เจ้าตัวจะแสดงอาการมึนเมา แต่ปฏิเสธที่จะให้ตัวอย่างเลือดแก่ตำรวจ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลังเพื่อเก็บตัวอย่างเลือด นอกจากนี้พบว่าเขามีประวัติการใช้ยาเสพติด แต่ในคืนวันเกิดเหตุเขาใช้เพียงกัญชากับยาไม่ทราบชนิดที่แฟนสาวให้มา 
           
           สำหรับเหยื่อทั้ง 2 ราย เคยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยอินดีแอนา แม้ไม่ชัดเจนว่ารู้จักกันหรือไม่ โดยฝ่ายชายเพิ่งจบการศึกษาและทำงานเป็นนักวิเคราะห์การธนาคารอยู่ที่ Bank of America ส่วนฝ่ายหญิงปัจจุบันยังมีสถานะเป็นนักศึกษา 
           
           อนึ่ง ผู้ก่อเหตุให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ปัจจุบันยังถูกควบคุมตัวอยู่

ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post

สลด 2 คนไทย ถูกชนแล้วหนีที่สหรัฐฯ สุดยื้อชีวิต คนร้ายอ้างหลับตาเหยียบคันเร่ง โพสต์เมื่อ 24 มีนาคม 2569 เวลา 21:39:34
