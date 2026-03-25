สาวโพสต์สงสัย ทำไมขนปริศนาชอบหล่นที่โถฉี่ผู้ชายอื้อ หนุ่มมาบอกอาจไม่ใช่ที่คิด

สาวโพสต์ ทำไมมี ขนปริศนาร่วงเต็มโถปัสสาวะชาย ขนาดเพิ่งทำความสะอาดไปแล้วก็ยังโผล่ใหม่ งานนี้หนุ่ม ๆ แห่คอมเมนต์เฉลยสุดพีค เอาซะเห็นภาพ
ภาพจาก TikTok @nan3946
วันที่ 23 มีนาคม 2569 ผู้ใช้ TikTok @nan3946 โพสต์ภาพโถปัสสาวะของผู้ชาย ที่มีสิ่งชวนแปลกตาร่วงติดอยู่ไม่น้อย แต่ในสายตาผู้หญิงที่ต้องทำความสะอาดนั้นไม่เข้าใจว่า เส้นปริศนามาอยู่ที่ตรงนี้บ่อย ๆ เพราะอะไรกันแน่
จากภาพเป็นโถปัสสาวะสีขาว ตรงบริเวณรูระบายน้ำมีลูกเหม็นดับกลิ่น รวมทั้งมีเส้นขนกระจายอยู่รอบ ๆ โดยเจ้าของโพสต์ระบุว่า "ขอถามผู้ชายหน่อยค่ะ เวลาควักไอ้นั่นออกมา ขนมันก็หล่นออกมาด้วยเหรอคะ อยากรู้ค่ะ พอดีมาล้างห้องน้ำทีไรเห็นทุกที"
งานนี้ปรากฏว่าชาวเน็ต โดยเฉพาะผู้ชาย ต่างพยายามช่วยกันอธิบายที่มาของภาพนี้ บ้างก็ใช้ศัพท์ที่รู้กันคือ มังกรกินหมี่ เป็นอาการที่เส้นขนไปพันกับอวัยวะเพศ จนเกิดการดึงและรั้ง เมื่อถึงเวลาปัสสาวะทำให้เส้นขนมีโอกาสร่วงลงมาในโถได้
อย่างไรก็ดี ผู้หญิงบางส่วนก็ออกมายืนยันอีกมุมว่า ไม่ใช่แค่ผู้ชายที่มีขนหลุดร่วง แต่ผู้หญิงก็มีคนเจอภาพนี้บ้างเป็นครั้งคราว แม้จะไม่บ่อยนัก เพราะอาจหลุดลงไปพร้อมกับการกดชักโครก ขณะที่บางคนยืนยันว่า เคยพบขนของคนอื่นติดอยู่ที่ฝาชักโครกเช่นกัน
