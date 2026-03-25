บูม จิรภัทร คือใคร ? ย้อนประวัติเซียนพระดัง หลังถูกออกหมายจับ จนชื่อพุ่งติดเทรนด์

          เปิดเส้นทางชีวิต บูม จิรภัทร ประวัติเคยเป็นเด็กเกเรก่อนเป็นเซียนพระชื่อดัง ก่อนถูกออกหมายจับ จนชื่อพุ่งติดคำค้นใน Google Trends 
บูม จิรภัทร ประวัติ

          ชื่อของ “บูม จิรภัทร” หรือที่รู้จักในชื่อ “บูม จักรเพชร” กลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวาง จนติดเทรนด์การค้นหาอันดับต้น ๆ (Google Trends เมื่อวันที่ 24 มีนาคม  2569) ภายในชั่วข้ามคืน ทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่า บูม จิรภัทร ประวัติคือใคร และอะไรคือเหตุผลที่ทำให้ผู้ชายคนนี้ถูกจับตามองจากทั้งโซเชียล
บูม จิรภัทร ประวัติ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก บูมจักรเพชร FC

          เส้นทางชีวิตของ บูม จิรภัทร น่าสนใจไม่น้อย จากเด็กหลังห้อง ที่เคยเดินผิดทางในอดีต สู่การลุกขึ้นพิสูจน์ตัวเอง จนสามารถสร้างตัวในวงการพระเครื่องและก้าวขึ้นมาเป็นที่รู้จักในยุคโซเชียล เรื่องราวของเขาไม่ใช่เพียงแค่ประวัติบุคคลทั่วไป แต่ยังเห็นถึงความพยายาม ความสำเร็จ และบทเรียนชีวิตที่หลายคนให้ความสนใจ แล้วเรื่องราวทั้งหมดของ “บูม จิรภัทร” จะเป็นอย่างไร ติดตามได้ในบทความนี้
บูม จิรภัทร ประวัติ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก บูมจักรเพชร FC

จุดเริ่มต้นชีวิตของ บูม จิรภัทร และพื้นฐานครอบครัว

          บูม จิรภัทร ดีพร้อมสุข หรือที่รู้จักในชื่อ บูม จักรเพชร ปัจจุบันอายุ 34 ปี เป็นชาวกรุงเทพมหานคร เติบโตในครอบครัวไทยเชื้อสายจีนที่ปลูกฝังเรื่องความขยันและการสร้างตัวตั้งแต่วัยเด็ก

          ในช่วงวัยเรียน บูม จิรภัทร ยอมรับว่าเคยเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมค่อนข้างเกเร จนเคยมีปัญหาทะเลาะวิวาท และถูกส่งไปบวชเณรเพื่อปรับพฤติกรรม ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิต

บูม จิรภัทร ประวัติ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก บูมจักรเพชร FC

จุดเริ่มต้นที่ บูม จิรภัทร เข้าสู่วงการพระเครื่อง

          เส้นทางในวงการพระเครื่องของ บูม จิรภัทร เริ่มต้นตั้งแต่อายุประมาณ 17 ปี จากการติดตามคุณพ่อและเกิดความสนใจหลังได้เห็นตัวอย่างความสำเร็จของเซียนพระรุ่นใหญ่

          จากความสงสัย กลายเป็นความตั้งใจจริง บูม จิรภัทร เริ่มศึกษาพระเครื่องอย่างจริงจัง พร้อมสะสมประสบการณ์จนพัฒนาเป็นอาชีพหลักในเวลาต่อมา

บูม จิรภัทร ประวัติ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก บูมจักรเพชร FC

บูม จิรภัทร กับเส้นทางสู่เซียนพระยุคใหม่

          หลังเรียนจบ บูม จิรภัทร เริ่มต้นธุรกิจพระเครื่องด้วยเงินทุนของตัวเอง และใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างตัวตน

          บูม จิรภัทร โดดเด่นจากการนำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับพระเครื่องผ่าน TikTok, Facebook และ YouTube ด้วยสไตล์เข้าใจง่าย ทำให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น

          อีกหนึ่งจุดแข็งคือการไลฟ์ประมูลพระ และแสดงการซื้อ-ขายแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและขยายฐานลูกค้าอย่างรวดเร็ว

บูม จิรภัทร ประวัติ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก บูมจักรเพชร FC

ความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงในวงการพระของ บูม จิรภัทร

          บูม จิรภัทร เป็นที่รู้จักในสายพระของ “หลวงปู่ศิลา สิริจันโท” และมีบทบาทในการผลักดันให้วัตถุมงคลเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น

          นอกจากนี้ บูม จิรภัทร ยังมีธุรกิจรับเช่าพระและเครื่องราง รวมถึงมีหน้าร้านและฐานลูกค้าชัดเจน พร้อมภาพลักษณ์นักสะสมรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ

บูม จิรภัทร ประวัติ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก บูมจักรเพชร FC

ข่าว บูม จิรภัทร ที่กำลังเป็นประเด็นให้กล่าวถึง

          ล่าสุดชื่อของ บูม จิรภัทร กลายเป็นที่สนใจในสังคม จากกรณีที่พนักงานสอบสวน สภ.ภูกระดึง จังหวัดเลย ได้รวบรวมพยานหลักฐานและยื่นขออนุมัติศาลจังหวัดเลย ออกหมายจับ บูม จิรภัทร เซียนพระชื่อดัง ในหลายข้อหา ได้แก่ ข่มขืนกระทำชำเรา ข่มขืนเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี และพรากผู้เยาว์

          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัว บูม จิรภัทร ผู้ต้องหา ได้ที่ สภ.ภูกระดึง ขณะเดินทางมาพร้อมครอบครัวเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหา ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายหลังศาลอนุมัติหมายจับ ทั้งนี้ ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา พร้อมระบุว่าเป็นการเมตตาเด็กในลักษณะลูกหลาน

บูม จิรภัทร ประวัติ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก บูมจักรเพชร FC

บูม จิรภัทร ประวัติ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก บูมจักรเพชร FC

บูม จิรภัทร ประวัติ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก บูมจักรเพชร FC

บูม จิรภัทร คือใคร ? ย้อนประวัติเซียนพระดัง หลังถูกออกหมายจับ จนชื่อพุ่งติดเทรนด์ โพสต์เมื่อ 25 มีนาคม 2569 เวลา 10:19:54 6,403 อ่าน
