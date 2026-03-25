จุดเริ่มต้นชีวิตของ บูม จิรภัทร และพื้นฐานครอบครัว
บูม จิรภัทร ดีพร้อมสุข หรือที่รู้จักในชื่อ บูม จักรเพชร ปัจจุบันอายุ 34 ปี เป็นชาวกรุงเทพมหานคร เติบโตในครอบครัวไทยเชื้อสายจีนที่ปลูกฝังเรื่องความขยันและการสร้างตัวตั้งแต่วัยเด็ก
ในช่วงวัยเรียน บูม จิรภัทร ยอมรับว่าเคยเป็นเด็กที่มีพฤติกรรมค่อนข้างเกเร จนเคยมีปัญหาทะเลาะวิวาท และถูกส่งไปบวชเณรเพื่อปรับพฤติกรรม ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิต
จุดเริ่มต้นที่ บูม จิรภัทร เข้าสู่วงการพระเครื่อง
เส้นทางในวงการพระเครื่องของ บูม จิรภัทร เริ่มต้นตั้งแต่อายุประมาณ 17 ปี จากการติดตามคุณพ่อและเกิดความสนใจหลังได้เห็นตัวอย่างความสำเร็จของเซียนพระรุ่นใหญ่
จากความสงสัย กลายเป็นความตั้งใจจริง บูม จิรภัทร เริ่มศึกษาพระเครื่องอย่างจริงจัง พร้อมสะสมประสบการณ์จนพัฒนาเป็นอาชีพหลักในเวลาต่อมา
บูม จิรภัทร กับเส้นทางสู่เซียนพระยุคใหม่
หลังเรียนจบ บูม จิรภัทร เริ่มต้นธุรกิจพระเครื่องด้วยเงินทุนของตัวเอง และใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างตัวตน
บูม จิรภัทร โดดเด่นจากการนำเสนอคอนเทนต์เกี่ยวกับพระเครื่องผ่าน TikTok, Facebook และ YouTube ด้วยสไตล์เข้าใจง่าย ทำให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้น
อีกหนึ่งจุดแข็งคือการไลฟ์ประมูลพระ และแสดงการซื้อ-ขายแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและขยายฐานลูกค้าอย่างรวดเร็ว
ความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงในวงการพระของ บูม จิรภัทร
บูม จิรภัทร เป็นที่รู้จักในสายพระของ “หลวงปู่ศิลา สิริจันโท” และมีบทบาทในการผลักดันให้วัตถุมงคลเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น
นอกจากนี้ บูม จิรภัทร ยังมีธุรกิจรับเช่าพระและเครื่องราง รวมถึงมีหน้าร้านและฐานลูกค้าชัดเจน พร้อมภาพลักษณ์นักสะสมรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ
ข่าว บูม จิรภัทร ที่กำลังเป็นประเด็นให้กล่าวถึง
ล่าสุดชื่อของ บูม จิรภัทร กลายเป็นที่สนใจในสังคม จากกรณีที่พนักงานสอบสวน สภ.ภูกระดึง จังหวัดเลย ได้รวบรวมพยานหลักฐานและยื่นขออนุมัติศาลจังหวัดเลย ออกหมายจับ บูม จิรภัทร เซียนพระชื่อดัง ในหลายข้อหา ได้แก่ ข่มขืนกระทำชำเรา ข่มขืนเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี และพรากผู้เยาว์
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัว บูม จิรภัทร ผู้ต้องหา ได้ที่ สภ.ภูกระดึง ขณะเดินทางมาพร้อมครอบครัวเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหา ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายหลังศาลอนุมัติหมายจับ ทั้งนี้ ผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา พร้อมระบุว่าเป็นการเมตตาเด็กในลักษณะลูกหลาน