คนญี่ปุ่นรีวิวกรุงเทพฯ ทั้งเหม็น ร้อน วุ่นวาย แต่อยากมาอีก พลังบวกเชิงลบ อ่านจบแล้วเอ๊ะ

           นักท่องเที่ยวคนญี่ปุ่นรีวิวกรุงเทพฯ แบบตรง ๆ ไม่อวย ทั้งเหม็น เสียงดัง ร้อน วุ่นวาย แต่อยากกลับมาอีก พลังบวกเชิงลบ แต่อ่านจบแล้วอดยิ้มไม่ได้  

           ประเทศไทยมีมนต์เสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ สร้างความประทับใจ และประสบการณ์ที่น่าจดจำ 

           วันที่ 25 มีนาคม 2569 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีโพสต์ของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่ง ซึ่งได้เดินทางไปหลายประเทศทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรป และมักจะเขียนรีวิวเกี่ยวกับอาหาร เมือง และการท่องเที่ยวเป็นครั้งคราว โดยล่าสุด เขาได้เขียนรีวิวเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทย ที่เรียกว่าเป็นการรีวิวที่จริงใจแบบไม่อวย จนกลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์

ภาพจาก artapartment / Shutterstock.com

           โดยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา ผู้ใช้บัญชี Threads @pause.work ได้โพสต์ข้อความรีวิวกรุงเทพฯ อย่างตรงไปตรงมา กล่าวว่า "พูดตามตรง กรุงเทพฯ มีกลิ่นไม่ค่อยดี เสียงดัง ร้อนอบอ้าว และการจราจรก็ติดขัดอย่างหนัก แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง ฉันอยากกลับมาอีก มันเป็นเมืองที่ฉันไม่เคยเบื่อเลย ไม่ว่าจะมากี่ครั้งก็ตาม ฉันรู้สึกได้ถึงความร้อน คนที่เข้าใจเสน่ห์อันน่าหลงใหลของกรุงเทพฯ จะเข้าใจดี" 

ภาพจาก Threads @pause.work

           โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตญี่ปุ่น มีหลายคนรู้สึกขำขันและเข้าไปคอมเมนต์สนับสนุนความคิดเห็นมากมาย 

           "ใช่เลย ! ฉันติดงอมแงม" 
           "ปากบอกไม่มีอะไรดี แต่ก็ติดใจไม่รู้ทำไม" 
           "เหม็น สกปรก และร้อน แต่มาได้ไม่มีเบื่อเลย" 
           "ถ้ากรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองที่สะอาด สะดวกสบาย และมีการจัดการที่ดีเหมือนญี่ปุ่น ฉันคิดว่าฉันคงเลิกไปที่นั่น
           "ฉันเบื่อกับรถติดเหมือนกัน แต่ฉันอยากไปอีก ฉันติดใจแล้ว"
           "ฉันเข้าใจเลย เข้าใจเป็นอย่างดี"

           แม้แต่ชาวไทยเองก็เห็นด้วยอย่างปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกัน กล่าวในทำนองว่า "พลังบวกเชิงลบ แต่ก็เป็นเรื่องจริง" 


อัปเดตล่าสุด 25 มีนาคม 2569 เวลา 14:04:10 8,049 อ่าน
