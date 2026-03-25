คนญี่ปุ่นรีวิวกรุงเทพฯ ทั้งเหม็น ร้อน วุ่นวาย แต่อยากมาอีก พลังบวกเชิงลบ อ่านจบแล้วเอ๊ะ

นักท่องเที่ยวคนญี่ปุ่นรีวิวกรุงเทพฯ แบบตรง ๆ ไม่อวย ทั้งเหม็น เสียงดัง ร้อน วุ่นวาย แต่อยากกลับมาอีก พลังบวกเชิงลบ แต่อ่านจบแล้วอดยิ้มไม่ได้
ประเทศไทยมีมนต์เสน่ห์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ สร้างความประทับใจ และประสบการณ์ที่น่าจดจำ
วันที่ 25 มีนาคม 2569 เมื่อเร็ว ๆ นี้มีโพสต์ของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นรายหนึ่ง ซึ่งได้เดินทางไปหลายประเทศทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยุโรป และมักจะเขียนรีวิวเกี่ยวกับอาหาร เมือง และการท่องเที่ยวเป็นครั้งคราว โดยล่าสุด เขาได้เขียนรีวิวเกี่ยวกับกรุงเทพฯ เมืองหลวงของประเทศไทย ที่เรียกว่าเป็นการรีวิวที่จริงใจแบบไม่อวย จนกลายเป็นไวรัลที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์
ภาพจาก artapartment / Shutterstock.com
โดยเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา ผู้ใช้บัญชี Threads @pause.work ได้โพสต์ข้อความรีวิวกรุงเทพฯ อย่างตรงไปตรงมา กล่าวว่า "พูดตามตรง กรุงเทพฯ มีกลิ่นไม่ค่อยดี เสียงดัง ร้อนอบอ้าว และการจราจรก็ติดขัดอย่างหนัก แต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง ฉันอยากกลับมาอีก มันเป็นเมืองที่ฉันไม่เคยเบื่อเลย ไม่ว่าจะมากี่ครั้งก็ตาม ฉันรู้สึกได้ถึงความร้อน คนที่เข้าใจเสน่ห์อันน่าหลงใหลของกรุงเทพฯ จะเข้าใจดี"
ภาพจาก Threads @pause.work
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตญี่ปุ่น มีหลายคนรู้สึกขำขันและเข้าไปคอมเมนต์สนับสนุนความคิดเห็นมากมาย
"ใช่เลย ! ฉันติดงอมแงม"
"ปากบอกไม่มีอะไรดี แต่ก็ติดใจไม่รู้ทำไม"
"เหม็น สกปรก และร้อน แต่มาได้ไม่มีเบื่อเลย"
"ถ้ากรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองที่สะอาด สะดวกสบาย และมีการจัดการที่ดีเหมือนญี่ปุ่น ฉันคิดว่าฉันคงเลิกไปที่นั่น
"ฉันเบื่อกับรถติดเหมือนกัน แต่ฉันอยากไปอีก ฉันติดใจแล้ว"
"ฉันเข้าใจเลย เข้าใจเป็นอย่างดี"
แม้แต่ชาวไทยเองก็เห็นด้วยอย่างปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกัน กล่าวในทำนองว่า "พลังบวกเชิงลบ แต่ก็เป็นเรื่องจริง"