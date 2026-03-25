เปิดปาก ต้อม หนุ่มหั่นร่างสาวลาว อ้างแฟนปลิดชีพตัวเอง ย้อนนาทีแบกถุงดำทิ้งคลอง


           รวบ ต้อม หนุ่มลาวชำแหละร่างแฟนใส่ถุงดำทิ้งคลอง อ้างแฟนสาวฆ่าตัวตายประชดรัก ด้านพี่ชายเผยน้องโทร. ขอช่วยก่อนขาดการติดต่อ

           วันที่ 25 มีนาคม 2569 จากกรณีสะเทือนขวัญ เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 24 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งพบถุงดำบรรจุชิ้นส่วนมนุษย์ เพศหญิง ถูกนำมาทิ้งไว้บริเวณคลองใกล้โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เบื้องต้น พบชิ้นส่วนศีรษะบรรจุอยู่ในถุงดำ 1 ถุง และเมื่อขยายพื้นที่ค้นหาเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่สามารถพบถุงดำอีก 5 ถุง รวมเป็น 6 ถุง ขณะที่ยังมีบางส่วนของร่างกายที่ยังไม่พบ

           คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหา คือ นายต้อม ชายชาวลาว อายุ 26 ปี ได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย ขณะเตรียมหลบหนีออกนอกประเทศ โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุฆ่าแฟนสาว ก่อนแยกชิ้นส่วนร่างกายใส่ถุงดำและนำไปทิ้งตามจุดต่าง ๆ

           จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การว่า คบหากับผู้เสียชีวิตมาระยะหนึ่ง และก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงทะเลาะกันจากความหึงหวง โดยอ้างว่าฝ่ายหญิงใช้มีดทำร้ายตัวเองจนเสียชีวิต ก่อนที่ตนจะนำมีดมาชำแหละร่างในห้องน้ำ และนำชิ้นส่วนใส่ถุงดำรวม 8 ถุง เพื่อนำไปทิ้ง ภายหลังเกิดเหตุ ผู้ต้องหายังคงใช้ชีวิตตามปกติ ก่อนจะตัดสินใจหลบหนีออกนอกประเทศ แต่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมได้เสียก่อน

           แนวทางการสืบสวน ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณที่พัก พบว่าเมื่อวันที่ 22 มีนาคม เวลาประมาณ 07.00 น. ผู้เสียชีวิตเดินเข้าห้องพักพร้อมผู้ต้องหา และไม่ปรากฏภาพออกมาอีก ขณะที่ช่วงกลางคืนพบผู้ต้องหาเดินเข้าออกห้องหลายครั้ง พร้อมถือถุงดำออกไป และมีการนำขึ้นรถจักรยานยนต์ออกจากพื้นที่

           ขณะเดียวกัน ญาติของผู้เสียชีวิตได้เข้าแจ้งความ หลังไม่สามารถติดต่อได้ โดยพี่ชายระบุว่า ก่อนเกิดเหตุ น้องสาวโทรศัพท์มาขอความช่วยเหลือ เนื่องจากต้องการเลิกรากับผู้ต้องหา แต่ฝ่ายชายไม่ยินยอม ก่อนสายจะถูกตัดไปอย่างผิดปกติ

           ต่อมาในช่วงกลางดึก พี่ชายเดินทางไปที่ห้องพัก พบเพียงผู้ต้องหาอยู่ในห้อง พร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ และพบกลิ่นคล้ายเลือดรวมถึงคราบเลือดบริเวณห้องน้ำ ทำให้เกิดความสงสัยอย่างมาก แต่ผู้ต้องหากลับมีท่าทีปกติ และอ้างว่าผู้เสียชีวิตหลบหนีไปแล้ว

           ญาติยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ผู้ต้องหามีพฤติกรรมหึงหวงและเคยทำร้ายร่างกายผู้เสียชีวิตมาก่อนหลายครั้ง อีกทั้งมักติดตามและควบคุมการใช้ชีวิตของฝ่ายหญิงอย่างใกล้ชิด

           ขณะเดียวกัน ผู้พักอาศัยในอาคารเดียวกันเปิดเผยว่า  ผู้ก่อเหตุมีลักษณะหน้าตาเหมือนคนไม่มีพิษมีภัย ส่วนผู้เสียชีวิตเป็นหญิงหน้าตาดี โดยฝ่ายชายทำงานเป็นพ่อครัวในโรงพยาบาลย่านแจ้งวัฒนะ ขณะที่ฝ่ายหญิงขายลูกชิ้นอยู่บริเวณหน้าอพาร์ทเมนท์ เท่าที่ทราบทั้งสองเพิ่งย้ายเข้ามาพักได้ไม่นาน  ไม่เคยเห็นทั้งคู่มีปากเสียงรุนแรงมาก่อน ยอมรับว่าตกใจไม่คิดว่าฝ่ายชายที่เคยเจอจะก่อเหตุฆาตกรรมโหดเช่นนี้

           ล่าสุด เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด และเตรียมนำตัวผู้ต้องหากลับมาดำเนินคดีในพื้นที่เกิดเหตุ รวมถึงอาจมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพตามขั้นตอนกฎหมาย

ขอบคุณข้อมูลจาก ข่าวช่อง 3, เฟซบุ๊ก ข่าวนนทบุรี, ข่าวช่องวัน


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
