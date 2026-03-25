ญี่ปุ่นประกาศสมัครงาน หาคนไปอยู่ห้องนี้ 3 คืน พร้อมด้วยกฎสุดหฤโหด

       ไม่เลือกงานไม่ยากจน ญี่ปุ่นประกาศสมัครงาน หาคนไปอยู่ห้องนี้ 3 คืน พร้อมด้วยกฎสุดหฤโหด
           ทวิตเตอร์ @ANNYAOBAKE ได้โพสต์ประกาศรับสมัครงานในรูปแบบของพาร์ตไทม์ โดยการให้คนมาใช้ชีวิตอยู่ในห้องแห่งนี้ ด้วยระยะเวลา 3 คืน ในเมืองอุซึโนมิยะ จังหวัดโทจิงิ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมค่าตอบแทนราว 130,000 เยน หรือประมาณสองหมื่นกว่าบาท แต่มีเงื่อนไขที่ผู้สมัครจะต้องทำตามดังนี้
รับสมัครงาน

       - ต้องเข้ามาอยู่ตอน 5 ทุ่ม ถึง ตี 4
       - ห้ามออกจากห้อง ล็อกประตูหน้าต่างทุกบาน
       - ห้ามแตะต้องของ ห้ามนอน ห้ามพกโทรศัพท์
       - ต้องจุดธูปตามเวลาที่กำหนด

           ออกกฎสุดโหด จนกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโซเชียล ใครที่ใจถึงและใจกล้า ไม่มีความเกรงกลัวใด ๆ อาชีพนี้กำลังมองหาคุณอยู่...

ภาพจากทวิตเตอร์ @ANNYAOBAKE
โพสต์เมื่อ 25 มีนาคม 2569 เวลา 11:43:06
