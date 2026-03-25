สาวนั่งเครื่องบิน เจอของแปลก 3 ชิ้นในกระเป๋าเสื้อ เหมือนไม่อันตราย แต่คิดอีกทีช็อก

สาวแชร์ประสบการณ์นั่งเครื่องบิน เจอของคนแปลกหน้า 3 ชิ้น ในกระเป๋าเสื้อคลุม เหมือนไม่อันตราย แต่คิดอีกทีช็อก คนเตือนมีเรื่องน่าตกใจหลายจุด
วันที่ 24 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ 8days เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีหญิงสาวรายหนึ่งในไต้หวัน ได้ออกมาโพสต์แชร์ประสบการณ์แปลกเตือนภัยนักเดินทาง โดยเฉพาะผู้หญิงที่เดินทางคนเดียว หลังจากที่เธอนั่งเครื่องบินไปถึงยังที่หมาย เธอล้วงไปเจอสิ่งของของคนแปลกหน้าจำนวน 3 ชิ้น มาอยู่ในกระเป๋าเสื้อคลุมของเธอ ในตอนแรกดูเหมือนเป็นสิ่งของที่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไร แต่เมื่อพิจารณาดูดี ๆ กลับทำให้เธอตกใจและเป็นกังวลไม่น้อยซินโหยวหลี่ นางแบบสาวเซ็กซี่ไต้หวัน ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เผยภาพและเรื่องราวว่า เธอได้นั่งเครื่องบินจากไทเป ไต้หวัน เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น จนกระทั่งเมื่อถึงตอนที่ลงจากเครื่องบิน เธอพบว่ามีสิ่งของบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยอยู่ในกระเป๋าเสื้อคลุมของเธอ เธอจึงหยิบออกมาดูจนเห็นว่ามันคือของติดตัว 3 ชิ้น ได้แก่ บัตรประจำตัว ไฟแช็ก และกระดาษทิชชู ซึ่งทั้งหมดไม่มีชิ้นไหนเป็นของเธอเลย
ในตอนนั้นเธอรีบตรวจสอบทรัพย์สินของตัวเองในทันที แต่ไม่มีสิ่งของใด ๆ ของเธอสูญหายไป ทรัพย์สินของเธอยังอยู่ครบเช่นเดิม เธอรู้สึกโล่งใจได้เพียงชั่วครู่ ก่อนที่จะตกใจขึ้นมาในทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ว่า ตลอดการเดินทางของเธอ เธอไม่เคยถอดเสื้อคลุมออกเลย แล้วสิ่งของของคนแปลกหน้าเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเสื้อของเธอได้อย่างไร ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายมากจนคิดว่าจะต้องแจ้งตำรวจ
"ฉันไม่ได้ถอดเสื้อคลุมเลยตลอดทั้งเที่ยวบิน แล้วของพวกนี้มาอยู่ในกระเป๋าเสื้อของฉันได้อย่างไร ?" หญิงสาว กล่าว
อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากปริศนาที่ไม่สามารถหาคำตอบได้นี้ ยังมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นตกตะลึงมากมาย โดยเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งของที่ไม่คุ้นเคยจากคนแปลกหน้า สามารถเข้าไปปะปนอยู่ในสัมภาระของนักเดินทางได้อย่างง่ายดาย แม้กระทั่งในกระเป๋าเสื้อคลุม
"จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเธอไม่ทันสังเกตเห็น ?"
"อาจเป็นกลอุบาย มีคนมากล่าวหาว่าเธอเป็นขโมยได้"
"การพกของของคนแปลกหน้าข้ามประเทศ อาจส่งผลร้ายแรงได้"
"หากสิ่งของเหล่านั้นเป็นสิ่งต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย เธออาจจะเจอปัญหาหนัก ถึงตอนนั้นแม้ว่าเธอจะอ้างว่าไม่รู้ หรือไม่ใช่ของเธอ ก็คงจะสายเกินไป"
