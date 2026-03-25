สาวนั่งเครื่องบิน เจอของแปลก 3 ชิ้นในกระเป๋าเสื้อ เหมือนไม่อันตราย แต่คิดอีกทีช็อก

 
            สาวแชร์ประสบการณ์นั่งเครื่องบิน เจอของคนแปลกหน้า 3 ชิ้น ในกระเป๋าเสื้อคลุม เหมือนไม่อันตราย แต่คิดอีกทีช็อก คนเตือนมีเรื่องน่าตกใจหลายจุด
 
ของ 3 ชิ้นในกระเป๋าเสื้อ มาได้ยังไง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก 辛尤里

            วันที่ 24 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ 8days เผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีหญิงสาวรายหนึ่งในไต้หวัน ได้ออกมาโพสต์แชร์ประสบการณ์แปลกเตือนภัยนักเดินทาง โดยเฉพาะผู้หญิงที่เดินทางคนเดียว หลังจากที่เธอนั่งเครื่องบินไปถึงยังที่หมาย เธอล้วงไปเจอสิ่งของของคนแปลกหน้าจำนวน 3 ชิ้น มาอยู่ในกระเป๋าเสื้อคลุมของเธอ ในตอนแรกดูเหมือนเป็นสิ่งของที่ไม่ได้เป็นอันตรายอะไร แต่เมื่อพิจารณาดูดี ๆ กลับทำให้เธอตกใจและเป็นกังวลไม่น้อย   
            ซินโหยวหลี่ นางแบบสาวเซ็กซี่ไต้หวัน ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เผยภาพและเรื่องราวว่า เธอได้นั่งเครื่องบินจากไทเป ไต้หวัน เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น จนกระทั่งเมื่อถึงตอนที่ลงจากเครื่องบิน เธอพบว่ามีสิ่งของบางอย่างที่ไม่คุ้นเคยอยู่ในกระเป๋าเสื้อคลุมของเธอ เธอจึงหยิบออกมาดูจนเห็นว่ามันคือของติดตัว 3 ชิ้น ได้แก่ บัตรประจำตัว ไฟแช็ก และกระดาษทิชชู  ซึ่งทั้งหมดไม่มีชิ้นไหนเป็นของเธอเลย 

            ในตอนนั้นเธอรีบตรวจสอบทรัพย์สินของตัวเองในทันที แต่ไม่มีสิ่งของใด ๆ ของเธอสูญหายไป ทรัพย์สินของเธอยังอยู่ครบเช่นเดิม เธอรู้สึกโล่งใจได้เพียงชั่วครู่ ก่อนที่จะตกใจขึ้นมาในทันทีเมื่อนึกขึ้นได้ว่า ตลอดการเดินทางของเธอ เธอไม่เคยถอดเสื้อคลุมออกเลย แล้วสิ่งของของคนแปลกหน้าเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในกระเป๋าเสื้อของเธอได้อย่างไร ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายมากจนคิดว่าจะต้องแจ้งตำรวจ 

            "ฉันไม่ได้ถอดเสื้อคลุมเลยตลอดทั้งเที่ยวบิน แล้วของพวกนี้มาอยู่ในกระเป๋าเสื้อของฉันได้อย่างไร ?" หญิงสาว กล่าว 

            หลังจากนั้น โพสต์ดังกล่าวก็ถูกแชร์ต่อกันออกไปอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้โซเชียลหลายคนต่างพากันเข้าไปแสดงความประหลาดใจ และเป็นกังวลถึงเรื่องความปลอดภัย โดยมีรายหนึ่งคาดเดาว่า อาจจะมีผู้โดยสารที่นั่งข้าง ๆ เผลอใส่ของเหล่านั้นลงในกระเป๋าเธอโดยไม่ได้ตั้งใจ แต่เธอคิดว่าไม่ใช่ เพราะเธอนั่งที่นั่งชั้นธุรกิจ จึงไม่มีผู้โดยสารนั่งติดกันกับเธอ นั่นหมายความว่า คนคนนั้นจะต้องจงใจล้วงเข้ามาในเสื้อคลุมของเธอ ซึ่งเมื่อคิดเช่นนั้นยิ่งทำให้น่าตกใจมากขึ้น 

            อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากปริศนาที่ไม่สามารถหาคำตอบได้นี้ ยังมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นตกตะลึงมากมาย โดยเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งของที่ไม่คุ้นเคยจากคนแปลกหน้า สามารถเข้าไปปะปนอยู่ในสัมภาระของนักเดินทางได้อย่างง่ายดาย แม้กระทั่งในกระเป๋าเสื้อคลุม  

            "จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเธอไม่ทันสังเกตเห็น ?"
            "อาจเป็นกลอุบาย มีคนมากล่าวหาว่าเธอเป็นขโมยได้"
            "การพกของของคนแปลกหน้าข้ามประเทศ อาจส่งผลร้ายแรงได้" 
            "หากสิ่งของเหล่านั้นเป็นสิ่งต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย เธออาจจะเจอปัญหาหนัก ถึงตอนนั้นแม้ว่าเธอจะอ้างว่าไม่รู้ หรือไม่ใช่ของเธอ ก็คงจะสายเกินไป" 


ขอบคุณข้อมูลจาก 8days 

 




สาวนั่งเครื่องบิน เจอของแปลก 3 ชิ้นในกระเป๋าเสื้อ เหมือนไม่อันตราย แต่คิดอีกทีช็อก โพสต์เมื่อ 25 มีนาคม 2569 เวลา 12:00:50
