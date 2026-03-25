อดีตดาราสาวดัง ตกอับถึงขั้นขโมยแซนด์วิช 60 บาท ถูกจับข้อหาลักทรัพย์

 
           อดีตดาราสาวญี่ปุ่นชื่อดัง ชีวิตตกต่ำถึงขีดสุด ตกอับถึงขั้นขโมยแซนด์วิช ก่อนถูกตำรวจจับข้อหาลักทรัพย์ หลังประสบปัญหาในชีวิตและการเงินอย่างรุนแรง  



            วันที่ 24 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ TokyoReporter รายงานว่า ตำรวจนครบาลโตเกียว ได้จับกุมตัว อันริ ซาคากุจิ (Anri Sakaguchi) วัย 35 ปี อดีตนักแสดงหญิงชื่อดังชาวญี่ปุ่น ในข้อหาลักทรัพย์ หลังจากก่อเหตุขโมยแซนด์วิชจากร้านสะดวกซื้อ ในเมืองฮาจิโอจิ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา 

            รายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่า เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา อันริ ซาคากุจิ ถูกสงสัยว่า ขโมยแซนด์วิชมูลค่า 300 เยน (ราว 60 บาท) ที่วางจำหน่ายในร้านค้า โดยพนักงานร้านสังเกตเห็นเหตุการณ์ จึงแจ้งไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่ ทางเจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปตรวจสอบก่อนจะเข้าจับกุม โดยเธอได้ยอมรับสารภาพผิด และขณะนี้ยังคงอยู่ระหว่างการควบคุมตัว เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมาย    

ภาพจาก X @sakaguchianri

            หลังจากสื่อต่าง ๆ รายงานเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้คนจำนวนมากต่างตกใจและสะเทือนใจ เนื่องจากเธอเคยเป็นคนดังที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก โดยเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของอดีตนักแสดงสาวที่เคยมีชีวิตรุ่งโรจน์อยู่ในจุดสูงสุด แต่กลับต้องเผชิญกับจุดพลิกผันจนตกต่ำถึงขีดสุดได้อย่างน่าเศร้า  

            อันริ ซาคากุจิ เกิดและเติบโตในโตเกียว เธอเป็นลูกสาวของเรียวโกะ ซาคากุจิ นักแสดงชื่อดังผู้ล่วงลับ เธอเข้าสู่วงการบันเทิงในปี 2551 และเริ่มมีผลงานการแสดง โดยปรากฏตัวในละครโทรทัศน์หลายเรื่อง จนกระทั่งในเดือนตุลาคม 2559 เธอได้เปลี่ยนแนวทางการทำงานก้าวเข้าสู่วงการ AV กับค่าย Muteki อย่างไรก็ดีในปีต่อมา เธอได้ประกาศลาออกจากวงการ 

ภาพจาก X @sakaguchianri

            จากนั้น ในเดือนมิถุนายน 2565 อันริ ซาคากุจิ ได้หย่ากับชินอิจิ ฟุกุชิมะ นักศิลปะการต่อสู้ ซึ่งเธอแต่งงานด้วยหลังจากคบกันได้เพียง 12 วัน ซึ่งก่อนที่กระบวนการหย่าร้างจะสิ้นสุด ทั้งสองได้กลับมาคืนดีกันหลายครั้ง อีกทั้งฝ่ายชายยังประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และได้รับบาดเจ็บสาหัส เธอจึงช่วยออกค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เขาประมาณ 100,000 เยน (20,000 บาท)  

            ในช่วงปลายปี 2567 อันริ ซาคากุจิ ได้ปิดบัญชีโซเชียลมีเดีย โดยกล่าวว่าจะใช้ชีวิตเป็นคนธรรมดาอย่างสมบูรณ์ แต่หลังจากนั้นไม่นาน เธอก็กลับมาไลฟ์เล่าเรื่องราวชีวิต เผยว่า เธอได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลา 2 เดือน เนื่องจากป่วยทางจิตอย่างรุนแรง รวมถึงโรคแพนิค นอกจากนี้ยังมีรายงานบ่อยครั้งว่าเธอมีปัญหาทางการเงิน จนต้องไปยืมเงินจากคนอื่น นอกจากนี้ เธอยังเคยโพสต์บัญชี PayPal ของเธอลงในโซเชียลมีเดีย และขอเงินจากผู้ติดตามของเธอ 

ภาพจาก X @sakaguchianri

ขอบคุณข้อมูลจาก TokyoReporter, Yahoo Japan


อดีตดาราสาวดัง ตกอับถึงขั้นขโมยแซนด์วิช 60 บาท ถูกจับข้อหาลักทรัพย์ อัปเดตล่าสุด 25 มีนาคม 2569 เวลา 13:53:21
