หนุ่มเดินซื้อของ เจอข้าวโพดติดป้ายฟรี กำลังจะรีบหยิบ แต่พอเห็นบรรทัดล่างมีสะดุด

หนุ่มโพสต์เจอข้าวโพดแพ็กสวย แถมยังติดป้ายว่า "ฟรี" ตัวใหญ่ แต่พอเพ่งมองประโยคข้างล่างถึงกับต้องเบรก เล่นกับใจคนซื้อเกินไปมาก
ภาพจาก TikTok @mangpongcanfly
ในยุคที่ข้าวของเครื่องใช้พากันปรับราคาขึ้นแทบทุกอย่าง การใช้จ่ายของหลายคนก็ต้องคิดแล้วคิดอีกมากกว่าเดิม จนทำให้เห็นคำว่า ลดราคา หรือ แถมฟรี กลายเป็นคำที่สะดุดตาได้ทันที
ล่าสุด วันที่ 25 มีนาคม 2569 โลกออนไลน์แชร์โพสต์ของผู้ใช้ TikTok @mangpongcanfly หลังไปเจอสินค้าชนิดหนึ่งในตู้แช่ที่แพ็กใส่ถ้วยพลาสติกใสอย่างดี เป็น ข้าวโพดพึ่งงอก หรือข้าวโพดแกะเม็ดพร้อมนำไปประกอบอาหารต่อ ดูทั้งสะอาด น่ากิน และน่าหยิบกลับบ้านสุด ๆ
แต่สิ่งที่ทำให้หลายคนสะดุดตายิ่งกว่าตัวสินค้า คือป้ายหน้าร้านที่ติดไว้ด้านหน้า โดยมีคำว่า "ฟรี" พิมพ์ตัวใหญ่เด่นชัด จนใครเห็นผ่าน ๆ ก็อาจเผลอคิดว่าแจกฟรีจริง ทว่าพออ่านบรรทัดเล็กด้านล่างกลับพบข้อความชวนขำว่า "ไม่มีจ้า ของซื้อของขายเนาะ" พร้อมอีโมจิหัวเราะน้ำตาไหล ปิดท้ายแบบได้อารมณ์สุด ๆ
ภาพจาก TikTok @mangpongcanfly