หนุ่มเดินซื้อของ เจอข้าวโพดติดป้ายฟรี กำลังจะรีบหยิบ แต่พอเห็นบรรทัดล่างมีสะดุด

 
            หนุ่มโพสต์เจอข้าวโพดแพ็กสวย แถมยังติดป้ายว่า "ฟรี" ตัวใหญ่ แต่พอเพ่งมองประโยคข้างล่างถึงกับต้องเบรก เล่นกับใจคนซื้อเกินไปมาก

ข้าวโพด
ภาพจาก TikTok @mangpongcanfly
 
            ในยุคที่ข้าวของเครื่องใช้พากันปรับราคาขึ้นแทบทุกอย่าง การใช้จ่ายของหลายคนก็ต้องคิดแล้วคิดอีกมากกว่าเดิม จนทำให้เห็นคำว่า ลดราคา หรือ แถมฟรี กลายเป็นคำที่สะดุดตาได้ทันที

            ล่าสุด วันที่ 25 มีนาคม 2569 โลกออนไลน์แชร์โพสต์ของผู้ใช้ TikTok @mangpongcanfly หลังไปเจอสินค้าชนิดหนึ่งในตู้แช่ที่แพ็กใส่ถ้วยพลาสติกใสอย่างดี เป็น ข้าวโพดพึ่งงอก หรือข้าวโพดแกะเม็ดพร้อมนำไปประกอบอาหารต่อ ดูทั้งสะอาด น่ากิน และน่าหยิบกลับบ้านสุด ๆ

            แต่สิ่งที่ทำให้หลายคนสะดุดตายิ่งกว่าตัวสินค้า คือป้ายหน้าร้านที่ติดไว้ด้านหน้า โดยมีคำว่า "ฟรี" พิมพ์ตัวใหญ่เด่นชัด จนใครเห็นผ่าน ๆ ก็อาจเผลอคิดว่าแจกฟรีจริง ทว่าพออ่านบรรทัดเล็กด้านล่างกลับพบข้อความชวนขำว่า "ไม่มีจ้า ของซื้อของขายเนาะ" พร้อมอีโมจิหัวเราะน้ำตาไหล ปิดท้ายแบบได้อารมณ์สุด ๆ

ข้าวโพด
ภาพจาก TikTok @mangpongcanfly

           หลังโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่น หลายคนบอกว่าเกือบหลงดีใจไปแล้ว เพราะคำว่า "ฟรี" ตัวใหญ่มากจนสะดุดตาก่อนอย่างอื่น ขณะที่บางส่วนมองว่าเป็นไอเดียขายของสุดครีเอทีฟ เพราะนอกจากจะทำให้คนหยุดมองสินค้าแล้ว ยังเรียกรอยยิ้มและสร้างไวรัลบนโลกออนไลน์ได้ไม่น้อย แต่ถ้าเล่นแบบนี้บ่อย ๆ อาจจะไม่ดีต่อใจคนซื้อเช่นกันนะเนี่ย




หนุ่มเดินซื้อของ เจอข้าวโพดติดป้ายฟรี กำลังจะรีบหยิบ แต่พอเห็นบรรทัดล่างมีสะดุด โพสต์เมื่อ 25 มีนาคม 2569 เวลา 15:52:06
