แวบแรกอย่างเหมือน แฟนดูกล้องวงจรปิด เห็นงูแผ่แม่เบี้ยบนโซฟา ก่อนเจอตัวจริง แทบหงายเงิบ
ผู้ใช้ TikTok @rider_daily ได้เผยภาพตอนที่แฟนกำลังเช็กกล้องวงจรปิด ดูลูกนอนบนโซฟา ก่อนเจอบางอย่างผิดปกติ มีงูเห่าโผล่ขึ้นโซฟา พร้อมแผ่แม่เบี้ย เกิดอาการผวาหนัก กลัวว่าลูกไม่ปลอดภัย คุณพ่อต้องรีบหยิบไม้หนีบขยะจากหลังบ้าน มาเขี่ยไล่มันออก
จนกระทั่งมาเห็นกับตาตัวเอง โดนมุมกล้องหลอกให้เชื่อซะงั้น จากที่เชื่อเป็นงูเห่าในตอนแรก ที่แท้เป็นกระดาษที่ลูกฉีกเล่น ดีที่ไม่เรียกกู้ภัยมา ไม่งั้นได้ฮากว่านี้แน่
