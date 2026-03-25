ดาว OnlyFans คนดัง โดนจับโป๊ะท้องปลอม หลังภารกิจ 400 คน ไม่พ้นเจอคดีจ่อ

บอนนี่ บลู ดาว OnlyFans คนดัง โดนจับโป๊ะท้องปลอม หลังภารกิจ 400 คน เปิดใจพูดครั้งแรกสุดแซ่บ ไม่พ้นเจอคดีจ่อหลังเล่นอนาจารหน้าสถานทูตในอังกฤษ
วันที่ 24 มีนาคม 2569 เว็บไซต์เดลี่สตาร์ เผยเรื่องราวสุดอื้อฉาวของ บอนนี่ บลู (Bonnie Blue) วัย 26 ปี สาว OnlyFans คนดังผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือจากการมีเซ็กส์มาราธอนกับผู้ชาย 1,057 คน ในเวลา 12 ชั่วโมง อีกทั้งยังพยายามที่จะเดินหน้าทำความท้าทายใหม่ ด้วยการทำลายสถิติของตัวเอง แต่ก็ต้องเลื่อนออกไปโดยอ้างว่าสภาพร่างกายไม่พร้อม แต่ก็ยังไม่ล้มเลิกการถ่ายคอนเทนต์สุดฉาวทำ "ภารกิจการผสมพันธุ์" พิชิตชาย 400 คน ใน 1 วัน ก่อนจะประกาศช็อกวงการว่า เธอกำลังตั้งครรภ์
จับโป๊ะท้องจริงไหม ?
เมื่อไม่นานมานี้ บอนนี่ได้แชร์คลิป TikTok ตามติดชีวิตของเธอ 1 วัน เพื่อให้แฟน ๆ ได้เห็นเบื้องหลังการทำงานของเธอในระหว่างไปทริปที่เมืองแคนคูน ในเม็กซิโก ซึ่งในคลิปวิดีโอจะเห็นว่า เธอนั่งลงบนพื้นห้องน้ำในชุดนอน อยู่ข้างโถชักโครกในสภาพที่ดูเหมือนไม่สบาย เธอพยายามอธิบายเกี่ยวกับเรื่องอาการแพ้ท้องที่เธอกำลังเผชิญ
"นี่ฉันอาเจียนเป็นครั้งที่ 6 แล้ว ฉันคงจะไม่ลุกจากห้องน้ำได้ในเร็ว ๆ นี้ สาว ๆ ทั้งหลายคงเข้าใจฉันดี การตั้งครรภ์ไม่ใช่เรื่องสนุกเลย" บอนนี่ กล่าวในคลิป
อย่างไรก็ดีมีชาวเน็ตตาดี สังเกตว่าบริเวณช่วงกลางลำตัวของเธอ ดูไม่เหมือนท้องที่เป็นธรรมชาติ
ผู้สงสัยบางรายตั้งข้อสังเกตและชี้ให้เห็นว่า เธออาจกำลังสวมชุดอุปกรณ์เสริม หรือซิลิโคนท้องปลอม เรื่องราวนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงร้อนแรงบนโลกออนไลน์ แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงได้แน่ชัด
เปิดใจพูดครั้งแรกสุดแซ่บ
กระทั่งล่าสุด รายงานของ Us Weekly เผยว่า บอนนี่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องข้อสงสัยเรื่องท้องของเธอ โดยกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า "ไม่ใช่หน้าที่ของฉันที่จะต้องทำให้พวกเขาเชื่อว่าฉันท้องจริง ยิ่งมีข้อสงสัยมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีคอมเมนต์มากเท่านั้น ยิ่งมีคนดูมากเท่านั้น ก็ยิ่งมีคอมเมนต์มากเท่านั้น หรือต่อให้เห็นว่าฉันกำลังคลอดลูก พวกเขาก็จะคิดว่าเป็นตุ๊กตา แต่ฉันไม่หวั่นไหวเลยถ้าคนไม่เชื่อฉัน"
ทั้งนี้ เธอยอมรับว่า รู้สึกแย่ที่ต้องเผชิญกับความคิดเห็นที่รุนแรง เกี่ยวกับเรื่องการตั้งครรภ์ของเธอ มีผู้คนจำนวนมากส่งข้อความไปหาเธอด้วยความโกรธแค้นทั้งที่ไม่รู้จักกัน และเธอก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกับพวกเขาเลย อย่างไรก็ดี เธอไม่ได้ใส่ใจกับความคิดเห็นเหล่านั้น เพราะเธอคิดว่าการที่คนเกลียดเธอ ไม่ใช่ปัญหาของเธอ ตอนนี้เธอรู้สึกมีจิตใจที่เข้มแข็งมาก สามารถรับมือกับคำวิจารณ์ต่าง ๆ ได้
"โชคดีที่ฉันไม่เก็บเรื่องนั้นมาใส่ใจ และเข้าใจว่ามันเป็นเพียงภาพสะท้อนนิสัยแย่ ๆ ของพวกเขา ตราบใดที่ฉันมีความสุขและลูกแข็งแรง ที่เหลือก็เป็นแค่ความบันเทิง" บอนนี่ กล่าว นอกจากนี้ เธอยังเผยถึงความตั้งใจที่จะทำอะไรสนุก ๆ ต่อไป ไม่ว่าเธอจะตั้งครรภ์หรือไม่ก็ตาม
ไม่พ้นโดนดำเนินคดี
อย่างไรก็ดี รายงานเผยว่า ขณะนี้บอนนี่ หรือชื่อจริงว่า เทีย บิลลิงเกอร์ (Tia Billinger) กำลังถูกดำเนินคดีในข้อหาอนาจารในที่สาธารณะ จากการกระทำเลียนแบบการมีเพศสัมพันธ์ที่บริเวณหน้าสถานทูตอินโดนีเซีย ในเขตเวสต์มินสเตอร์ ของลอนดอน โดยเธอได้โพสต์คลิปคอนเทนต์นี้ เมื่อเดือนธันวาคม ปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะลบไปในภายหลัง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเธอได้เลียนแบบท่าทำออรัลเซ็กส์ขณะถือธงชาติอินโดนีเซีย
เหตุมาจากไม่กี่วันก่อนหน้านั้น ในวันที่ 4 ธันวาคม 2568 เธอถูกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในประเทศอินโดนีเซียเข้าจับกุม พร้อมด้วยชายจำนวนมากกว่า 10 ราย ในข้อหาละเมิดกฎหมายศีลธรรมของประเทศ หลังจากถูกบุกตรวจค้นบ้านพักตากอากาศ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้เป็นสถานที่ถ่ายคอนเทนต์ลามกอนาจาร ผลทำให้เธอถูกเนรเทศออกจากบาหลี และถูกห้ามเข้าประเทศอินโดนีเซียอย่างน้อย 10 ปี
สำหรับคดีความที่กำลังถูกดำเนินคดีนี้ เธอมีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 22 เมษายน 2569
