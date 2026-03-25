ทำชาวเน็ตลุ้นตาม พิธีกรสาวเผยเบื้องหลังงาน Motor Show 2026 ต้องพูดตรงสคริปต์และห้ามเกินเวลา
ผู้ใช้ TikTok @punch.praewpatcha249 ได้เผยภาพ พั้น แพรวพัชร์ชา พิธีกรสาวสวย กับเบื้องหลังออกงาน Motor Show 2026 ซึ่งเธอรับหน้าที่เป็นพิธีกรในครั้งนี้ แล้วยังเผยด้วยว่า เจองานบรีฟสุดโหด เตรียมสคริปต์มาให้ ต้องพูดตรงทุกคำและทุกประโยค ห้ามพูดหลุดคีย์เวิร์ดและคอนเซปต์
แล้วที่โหดยิ่งกว่า ก็คือห้ามพูดเกินเวลาที่กำหนด ถ้าเกินจะโดนปรับ 50,000 บาท ก่อนรอดมาได้แบบฉิวเฉียด เหลือเวลาเพียงแค่ 2 วินาทีสุดท้ายเท่านั้น
