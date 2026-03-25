บุกทลายวิลล่าลับพัทยา ที่แท้คนอินเดียใช้ทำเว็บพนัx รวบก๊วนโดดวีซ่ามาทำแสบอื้อ

         เจ้าหน้าที่ ตม. ลุยตรวจค้นวิลล่าหรูพัทยา รวบ 25 หนุ่มอินเดียดัดแปลงโรงรถเป็นฐานทัพเว็บพนันข้ามชาติ จ่อขยายผลรวบตัวนายทุน

         เบื้องหลังกำแพงวิลล่าหรูพัทยา... ใครจะคิดว่าเป็นฐานทัพเว็บพนันข้ามชาติ! พาดูนาทีเจ้าหน้าที่บุกรวบ 25 แอดมินชาวอินเดีย ทำงานกันมิดชิดในโรงรถดัดแปลง ไม่ให้ออกไปไหน ยอดเงินสะพัดปีละ 700 ล้าน! งานนี้รวบของกลางอื้อ เตรียมขยายผลสาวไส้นายทุนต่อแน่นอน

ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

         วันที่ 24 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองภาค 3 เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นวิลล่าหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หลังได้รับข้อมูลว่าถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ข้ามชาติ ก่อนสามารถควบคุมตัวชาวต่างชาติสัญชาติอินเดียได้รวม 25 ราย พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก และพบข้อมูลเชื่อมโยงเว็บพนันรายใหญ่ 3 แห่ง มียอดเงินหมุนเวียนเฉลี่ยรวมกว่า 700 ล้านบาทต่อปี

ภาพจาก POLICETV 

ภาพจาก POLICETV 

         การตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานพฤติกรรมต้องสงสัยว่าวิลล่าหลังนี้อาจถูกใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการของกลุ่มเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ พบว่ามีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะบริเวณโรงจอดรถที่ถูกดัดแปลงเป็นห้องกระจกคล้ายสำนักงาน และมีการใช้ผ้าใบปิดบังตามช่องประตูและแนวรั้ว เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถสังเกตความเคลื่อนไหวภายในได้อย่างชัดเจน

ภาพจาก POLICETV 

ภาพจาก POLICETV 

         เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายใน พบชาวอินเดียทั้ง 25 รายกำลังปฏิบัติงานอยู่ภายในพื้นที่ แบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการตลาด งานบัญชี และแอดมินดูแลลูกค้า เบื้องต้นยังพบพฤติการณ์ที่สะท้อนถึงการควบคุมการใช้ชีวิตของพนักงานให้อยู่แต่ภายในบ้าน ไม่ให้ออกไปภายนอก โดยมีการเตรียมเครื่องปั่นไฟไว้ใช้งาน รวมถึงสำรองอาหารแช่แข็งสำหรับประกอบอาหารภายในบ้าน เพื่อลดการเดินทางออกนอกพื้นที่และหลีกเลี่ยงการเป็นที่สังเกต

ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

         หลังเข้าควบคุมสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ได้สั่งให้ผู้ที่อยู่ภายในทั้งหมดหยุดปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแสดงตัวและรวมตัวกันเพื่อดำเนินการตรวจสอบ ก่อนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด จากการตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์พบความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ 3 เว็บไซต์ ซึ่งมีชื่อลงท้ายด้วยเลข 777 โดยพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนรวมเฉลี่ยประมาณ 5.6 ล้านรูปีต่อวัน หรือคิดเป็นเงินไทยราว 700 ล้านบาทต่อปี โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และโทรศัพท์มือถือ รวมมากกว่า 80 รายการ เพื่อนำไปตรวจสอบขยายผล

ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

         จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางของผู้ต้องหาทั้งหมด พบว่าเดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภทท่องเที่ยว หรือ Tourist Visa เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่จะทำได้ ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ภาพจาก เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

         ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลไปยังเครือข่ายนายทุนและผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาจมีส่วนเชื่อมโยงกับขบวนการดังกล่าวต่อไป

บุกทลายวิลล่าลับพัทยา ที่แท้คนอินเดียใช้ทำเว็บพนัx รวบก๊วนโดดวีซ่ามาทำแสบอื้อ อัปเดตล่าสุด 25 มีนาคม 2569 เวลา 18:02:00
