บุกทลายวิลล่าลับพัทยา ที่แท้คนอินเดียใช้ทำเว็บพนัx รวบก๊วนโดดวีซ่ามาทำแสบอื้อ

เจ้าหน้าที่ ตม. ลุยตรวจค้นวิลล่าหรูพัทยา รวบ 25 หนุ่มอินเดียดัดแปลงโรงรถเป็นฐานทัพเว็บพนันข้ามชาติ จ่อขยายผลรวบตัวนายทุน
เบื้องหลังกำแพงวิลล่าหรูพัทยา... ใครจะคิดว่าเป็นฐานทัพเว็บพนันข้ามชาติ! พาดูนาทีเจ้าหน้าที่บุกรวบ 25 แอดมินชาวอินเดีย ทำงานกันมิดชิดในโรงรถดัดแปลง ไม่ให้ออกไปไหน ยอดเงินสะพัดปีละ 700 ล้าน! งานนี้รวบของกลางอื้อ เตรียมขยายผลสาวไส้นายทุนต่อแน่นอน
วันที่ 24 มีนาคม 2569 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองภาค 3 เปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นวิลล่าหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี หลังได้รับข้อมูลว่าถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ข้ามชาติ ก่อนสามารถควบคุมตัวชาวต่างชาติสัญชาติอินเดียได้รวม 25 ราย พร้อมตรวจยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก และพบข้อมูลเชื่อมโยงเว็บพนันรายใหญ่ 3 แห่ง มียอดเงินหมุนเวียนเฉลี่ยรวมกว่า 700 ล้านบาทต่อปี
การตรวจค้นครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับรายงานพฤติกรรมต้องสงสัยว่าวิลล่าหลังนี้อาจถูกใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติการของกลุ่มเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ พบว่ามีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะบริเวณโรงจอดรถที่ถูกดัดแปลงเป็นห้องกระจกคล้ายสำนักงาน และมีการใช้ผ้าใบปิดบังตามช่องประตูและแนวรั้ว เพื่อไม่ให้บุคคลภายนอกสามารถสังเกตความเคลื่อนไหวภายในได้อย่างชัดเจน
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นภายใน พบชาวอินเดียทั้ง 25 รายกำลังปฏิบัติงานอยู่ภายในพื้นที่ แบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการตลาด งานบัญชี และแอดมินดูแลลูกค้า เบื้องต้นยังพบพฤติการณ์ที่สะท้อนถึงการควบคุมการใช้ชีวิตของพนักงานให้อยู่แต่ภายในบ้าน ไม่ให้ออกไปภายนอก โดยมีการเตรียมเครื่องปั่นไฟไว้ใช้งาน รวมถึงสำรองอาหารแช่แข็งสำหรับประกอบอาหารภายในบ้าน เพื่อลดการเดินทางออกนอกพื้นที่และหลีกเลี่ยงการเป็นที่สังเกต
หลังเข้าควบคุมสถานการณ์ เจ้าหน้าที่ได้สั่งให้ผู้ที่อยู่ภายในทั้งหมดหยุดปฏิบัติหน้าที่ พร้อมแสดงตัวและรวมตัวกันเพื่อดำเนินการตรวจสอบ ก่อนเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด จากการตรวจสอบข้อมูลในคอมพิวเตอร์พบความเชื่อมโยงกับเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ 3 เว็บไซต์ ซึ่งมีชื่อลงท้ายด้วยเลข 777 โดยพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนรวมเฉลี่ยประมาณ 5.6 ล้านรูปีต่อวัน หรือคิดเป็นเงินไทยราว 700 ล้านบาทต่อปี โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก และโทรศัพท์มือถือ รวมมากกว่า 80 รายการ เพื่อนำไปตรวจสอบขยายผล
จากการตรวจสอบหนังสือเดินทางของผู้ต้องหาทั้งหมด พบว่าเดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภทท่องเที่ยว หรือ Tourist Visa เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่จะทำได้ ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หนองปรือ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลไปยังเครือข่ายนายทุนและผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาจมีส่วนเชื่อมโยงกับขบวนการดังกล่าวต่อไป