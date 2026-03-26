ไขคำตอบ เซ็นทรัลรังสิต บนที่ดิน 750 ไร่ ตั้งอยู่ตรงไหนของกรุงเทพฯ ฝั่งเหนือ

          เซ็นทรัล เปิดตัวเซ็นทรัลรังสิต บนที่ดิน 750 ไร่ พลิกโฉมกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ไขปริศนา ตั้งอยู่ตรงไหน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Central Pattana﻿

          วันที่ 25 มีนาคม 2569 เซ็นทรัลพัฒนา ประกาศวิสัยทัศน์ ‘A Future-Led Ecosystem’ ขับเคลื่อนโครงการ Mega-Scale ทั่วประเทศ สร้างย่าน สร้างเมือง สร้างอนาคต ด้วยแผนลงทุน 5 ปี กว่า 110,000 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2569-2573

ภาพจาก Central Pattana﻿

          หนึ่งในโครงการที่น่าฮือฮาที่สุดคือ เซ็นทรัล รังสิต บนที่ดิน 750 ไร่เพื่อพลิกโฉมกรุงเทพฯ ตอนเหนือ เป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดที่เซ็นทรัลพัฒนาเคยทำ

          ทั้งนี้ หลายคนอาจสงสัยว่า เซ็นทรัล รังสิต จะตั้งอยู่ตรงไหนในพื้นที่ 750 ไร่ ทางกระปุกดอทคอมมีการตรวจสอบแผนที่ที่ทางเพจแนบมาว่า เซ็นทรัล รังสิต จะตั้งบริเวณถนนพหลโยธิน ฝั่งขาออก ไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภาพจาก Central Pattana﻿

ภาพจาก Central Pattana﻿


ไขคำตอบ เซ็นทรัลรังสิต บนที่ดิน 750 ไร่ ตั้งอยู่ตรงไหนของกรุงเทพฯ ฝั่งเหนือ อัปเดตล่าสุด 26 มีนาคม 2569 เวลา 16:03:51
