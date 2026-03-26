นาทีช็อก ! รถโดยสารบังกลาเทศพุ่งตกท่าเรือ พลิกคว่ำดิ่งแม่น้ำ ดับแล้ว 23 ราย

 
           เหตุช็อกสะเทือนขวัญ รถบัสโดยสารพุ่งตกน้ำในบังกลาเทศ ขณะกำลังขึ้นเรือข้ามฟาก เสียชีวิตแล้ว 23 ราย สูญหายอีกจำนวนมาก 

 
บัสพุ่งตกท่าเรือ ดับแล้ว 23 ราย
ภาพจาก X @MrHoby1

            วันที่ 26 มีนาคม 2569 เว็บไซต์ India TV รายงานเหตุโศกนาฏกรรมสะเทือนขวัญ รถโดยสารประจำทางบรรทุกผู้โดยสารประมาณ 40-50 ราย ประสบอุบัติเหตุเสียหลักพลิกคว่ำตกแม่น้ำในบังกลาเทศ ขณะกำลังจะขึ้นเรือข้ามฟาก โดยล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้ว 23 ราย และสูญหายอีกจำนวนมาก ขณะที่ทีมกู้ภัยท้องถิ่นเร่งเข้าค้นหาและช่วยเหลือ 

            ตามรายงานเผยว่า เหตุเกิดขึ้นที่ท่าเรือเดาลาเดีย เขตราชบารี ทางตอนกลางของบังกลาเทศ วันที่ 25 มีนาคม เวลาประมาณ 17.15 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) รถโดยสารคันดังกล่าวอยู่ระหว่างเดินทางไปยังเมืองธากา ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 128 กิโลเมตร และกำลังจะขึ้นเรือข้ามฟากแม่น้ำปัทมา แต่อยู่ ๆ รถเกิดเสียหลักอย่างรุนแรง จนพลิกคว่ำตกลงไปในน้ำทั้งคัน ผู้โดยสารบางส่วนได้รับการช่วยเหลือ และสามารถว่ายน้ำขึ้นฝั่งได้ แต่อีกส่วนยังคงสูญหาย 

            คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่น่าตกใจถูกเผยแพร่บนโซเชียลมีเดีย แสดงให้เห็นว่า รถบัสเคลื่อนตัวมาด้วยความเร็ว ก่อนจะพุ่งตกลงไปในแม่น้ำในสภาพหงายท้อง และจมลงสู่ด้านล่างอย่างรวดเร็ว ผู้คนที่อยู่บริเวณท่าเรือต่างพากันส่งเสียงกรีดร้องตะโกน โดยมีผู้โดยสารบางรายสามารถลอยตัวขึ้นมาบนผิวน้ำได้ ชาวบ้านพยายามโยนห่วงยางและเชือกลงไปช่วยดึงตัวขึ้นมา ในขณะที่บางคนก็กระโดดลงไปช่วยชีวิต 

            ทางเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยจากหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยดับเพลิง กองทัพเรือ ตำรวจ และอาสาสมัครอื่น ๆ ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถ ทั้งปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตและกู้ร่างผู้เสียชีวิต โดยรายงานล่าสุด เผยว่า พบร่างผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 23 ราย ที่เหลืออีกกว่า 20 ราย ยังคงสูญหาย 

            ในเวลาประมาณ 23.30 น. หลังจากเกิดเหตุราว 6 ชั่วโมง เรือกู้ภัยพร้อมเครนสามารถดึงรถบัสที่จมน้ำขึ้นมาได้สำเร็จ โดยมีครอบครัวและญาติ ๆ ของผู้ประสบเหตุพากันร่ำไห้มาเฝ้าติดตามการค้นหาอย่างมีความหวัง อย่างไรก็ดี ปฏิบัติการกู้ภัยจำเป็นต้องระงับไว้ชั่วคราวเนื่องจากมีความเสี่ยงอันตรายในเวลากลางคืน และจะเริ่มใหม่อีกครั้งในตอนเช้า  

            เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเผยว่า ผู้โดยสารหลายคนเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน หลายคนที่รอดชีวิตเพราะยืนเกาะอยู่บริเวณที่ติดกับด้านนอกรถ แต่ญาติของพวกเขาที่นั่งอยู่ด้านในจมลงไปพร้อมกับรถ ตำรวจและพยานให้ข้อมูลว่า ผู้รอดชีวิตในขณะนี้มีประมาณ 11 ราย  

ขอบคุณข้อมูลจาก India TV, NDTV


นาทีช็อก ! รถโดยสารบังกลาเทศพุ่งตกท่าเรือ พลิกคว่ำดิ่งแม่น้ำ ดับแล้ว 23 ราย อัปเดตล่าสุด 26 มีนาคม 2569 เวลา 16:52:35
