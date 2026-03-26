ส่องลุคใหม่ ศุภจี นั่งหัวโต๊ะหารือ ทูตแอฟริกาใต้ คุยแนวทางขยายส่งออกสินค้าไทย

 

           กระทรวงพาณิชย์ เผยภาพ ศุภจี สุธรรมพันธุ์ ในลุคใหม่ ระหว่างหารือทูตแอฟริกาใต้ ปมเศรษฐกิจ ขยายส่งออก และเตรียมดันประชุม JTC ในปีนี้

ศุภจี สุธรรมพันธุ์ นั่งหัวโต๊ะหารือ ทูตแอฟริกาใต้
ภาพจาก กระทรวงพาณิชย์

           วันที่ 26 มีนาคม 2569 เพจเฟซบุ๊กกระทรวงพาณิชย์ เผยภาพ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระหว่างพบหารือกับนายดาร์คีย์ อีเฟรอิม เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยนอกจากภารกิจด้านเศรษฐกิจที่น่าจับตาแล้ว อีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนสังเกตเห็นคือภาพลักษณ์ของ "ศุภจี" ที่มาในลุคใหม่ สะดุดตาไม่น้อยระหว่างปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

           สำหรับการหารือในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยถึงแนวทางการขยายการส่งออกสินค้าศักยภาพระหว่างกัน การเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการเร่งรัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-แอฟริกาใต้ ให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ พร้อมทั้งเห็นพ้องที่จะยกระดับการประชุมดังกล่าวขึ้นเป็นระดับรัฐมนตรี

           นางศุภจี เปิดเผยว่า ไทยและแอฟริกาใต้มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยในปีนี้ยังถือเป็นวาระครบรอบ 34 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศ จึงนับเป็นช่วงเวลาสำคัญในการผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

           ทั้งนี้ ไทยมองว่าการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจผ่านการเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับห่วงโซ่อุปทาน และต่อยอดจุดแข็งของทั้งสองประเทศได้ในหลายด้าน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่โลกการค้าเผชิญกับความท้าทายจากต้นทุนโลจิสติกส์และข้อจำกัดด้านธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ

ศุภจี สุธรรมพันธุ์ นั่งหัวโต๊ะหารือ ทูตแอฟริกาใต้
ภาพจาก กระทรวงพาณิชย์

           นางศุภจี ระบุว่า ปัจจุบันไทยและแอฟริกาใต้ยังมีข้อจำกัดจากระยะทางที่ห่างไกล ส่งผลให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และการทำธุรกรรมทางการเงินยังไม่เอื้อต่อการค้าระหว่างกันมากนัก ดังนั้น หากทั้งสองฝ่ายสามารถยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ได้ ก็จะช่วยลดอุปสรรคเหล่านี้ และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจการค้าของทั้งสองประเทศในระยะยาว

           ที่ผ่านมา ไทยและแอฟริกาใต้มีกลไกการประชุม JTC เพื่อหารือประเด็นด้านการค้าและการลงทุนอย่างต่อเนื่องทุก 2 ปี แต่ในการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะเร่งให้มีการประชุมครั้งต่อไปเร็วขึ้นจากกรอบเดิม และผลักดันให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ พร้อมยกระดับการประชุมสู่ระดับรัฐมนตรี เพื่อให้การขับเคลื่อนความร่วมมือมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

           นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกา เพื่อผลักดันข้อริเริ่มความร่วมมือระหว่างไทย-แอฟริกา (Thailand-Africa Initiative: TAI) อย่างเต็มที่

           ในด้านการค้า นางศุภจี กล่าวว่า ไทยและแอฟริกาใต้ตั้งเป้าขยายการส่งออกสินค้าศักยภาพระหว่างกัน เพื่อสร้างสมดุลทางการค้าของทั้งสองประเทศ โดยไทยมีความพร้อมในการสนับสนุนสินค้าศักยภาพ เช่น ข้าว อาหารและเกษตรแปรรูป รวมถึงยานยนต์ โดยเฉพาะ "ข้าวไทย" ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสินค้าสำคัญที่ไทยต้องการผลักดันมากขึ้น เนื่องจากมีคุณภาพและความหลากหลายกว่า 5,000 ชนิด สามารถตอบโจทย์การบริโภคได้หลากหลาย

ศุภจี สุธรรมพันธุ์ นั่งหัวโต๊ะหารือ ทูตแอฟริกาใต้
ภาพจาก กระทรวงพาณิชย์

           ขณะที่ฝั่งแอฟริกาใต้มีความสนใจที่จะส่งออกสินค้าเพิ่มเติมมายังไทย เช่น แอปเปิล แพร์ และไวน์ โดยไทยมองว่า แอฟริกาใต้มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคแอฟริกา เช่นเดียวกับที่ไทยสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าจากแอฟริกาไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนได้เช่นกัน

           เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่างกัน นางศุภจี ยังได้เชิญชวนผู้ประกอบการแอฟริกาใต้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าสำคัญของไทย อาทิ Bangkok Gems & Jewelry, THAIFEX-Anuga Asia และ TILOG-LogistiX 2026 ขณะเดียวกัน ในช่วงปลายปีนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังมีแผนส่งคณะผู้แทนเดินทางไปเจรจาการค้า เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันเพิ่มเติม

           พร้อมกันนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องที่จะใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กับหน่วยงาน Invest SA ของแอฟริกาใต้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมด้านการลงทุนระหว่างกันมากขึ้นในอนาคต

           สำหรับตัวเลขการค้า ในปี 2568 แอฟริกาใต้เป็นคู่ค้าอันดับที่ 28 ของไทยในตลาดโลก และเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทยในภูมิภาคแอฟริกา โดยการค้าระหว่างสองฝ่ายมีมูลค่ารวม 4,010.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นไทยส่งออกไปแอฟริกาใต้ 3,227.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากแอฟริกาใต้ 782.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

           สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ ข้าว เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล และผลิตภัณฑ์ยาง ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญจากแอฟริกาใต้ ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ตลอดจนส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์





อัปเดตล่าสุด 26 มีนาคม 2569 เวลา 17:32:10
