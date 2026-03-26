ดราม่า ! ภาพคล้ายชุดใส่บาตร ถูกทิ้งเกลื่อนริมทาง งานนี้ถกเสียงแตก ทำไมเจอในวันพระ !?

ไวรัล ภาพคล้ายชุดใส่บาตรถูกทิ้งเกลื่อนริมทาง จนหลายคนเห็นแล้วหดหู่หัวใจ อีกมุมคนถกสนั่น วันพระทำไมบิณฑบาต หรือจะเป็นฝีมือพระปลอม ?
วันที่ 26 มีนาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก รายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภคเป็นภาพของกินและชุดน้ำดื่มที่คุ้นตา ถูกวางกองอยู่ที่พื้นบริเวณริมกำแพงข้างทาง พร้อมระบุว่า "วันนี้วันพระ แล้วสิ่งที่เราเห็นคือ พวกเธอคิดเหมือนเราไหมนะ"
จากภาพเป็นลักษณะของ ถุงแกง ถุงข้าวสวย น้ำดื่มแก้วน้ำพลาสติก หลายชิ้นกระจายรวมกันอยู่ในลักษณะที่หลายคนมองแล้วนึกถึง ชุดใส่บาตร ที่ชาวบ้านมักจัดเตรียมไว้ถวายพระในช่วงเช้า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Noo Aree
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น เสียงส่วนหนึ่งมองว่า หากเป็นของที่ชาวบ้านตั้งใจทำบุญจริง การนำมาทิ้งในลักษณะนี้ดูไม่เหมาะสม ขณะที่อีกมุมหนึ่งมองว่า อาหารสำหรับใส่บาตรบางส่วนนั้นอาจจะไม่เหมือนกับข้าวทั่วไปที่คุ้นชินกัน ทั้งเรื่องวัตถุดิบ หรือการเก็บรักษา รวมทั้งอาจถูกนำไปขายวน จนทำให้หมดอายุ พระไม่สามารถฉันได้จริง
ประเด็นที่ทำให้หลายคนถกเถียงกันหนักที่สุดคือ วันพระ พระออกบิณฑบาตหรือไม่ เพราะบางส่วนคุ้นชินว่าปกติวันพระ พระมักไม่ออกบิณฑบาต เพราะจะมีคนไปทำบุญตักบาตรที่วัด ทำให้เกิดคำถามว่า หากภาพนี้เกิดขึ้นในเช้าวันพระจริง พระที่มารับบาตรอาจจะเป็นพระปลอมหรือไม่ แต่หลายเสียงก็ยืนยันว่า มีพระจริง บิณฑบาตในวันพระเช่นเดียวกัน แต่ก็ไม่เชื่อว่าพระจริงจะทิ้งอาหาร เพราะส่วนใหญ่จะมีการจัดการกับอาหารในวัด รวมทั้งส่งต่อให้ญาติโยมที่ต้องการทุกวันอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมาทิ้งในลักษณะแบบนี้