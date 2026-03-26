ดราม่า ! ภาพคล้ายชุดใส่บาตร ถูกทิ้งเกลื่อนริมทาง งานนี้ถกเสียงแตก ทำไมเจอในวันพระ !?


           ไวรัล ภาพคล้ายชุดใส่บาตรถูกทิ้งเกลื่อนริมทาง จนหลายคนเห็นแล้วหดหู่หัวใจ อีกมุมคนถกสนั่น วันพระทำไมบิณฑบาต หรือจะเป็นฝีมือพระปลอม ?

ใส่บาตร

           วันที่ 26 มีนาคม 2569 ผู้ใช้เฟซบุ๊ก รายหนึ่ง โพสต์ในกลุ่ม พวกเราคือผู้บริโภคเป็นภาพของกินและชุดน้ำดื่มที่คุ้นตา ถูกวางกองอยู่ที่พื้นบริเวณริมกำแพงข้างทาง พร้อมระบุว่า "วันนี้วันพระ แล้วสิ่งที่เราเห็นคือ  พวกเธอคิดเหมือนเราไหมนะ"

           จากภาพเป็นลักษณะของ ถุงแกง ถุงข้าวสวย น้ำดื่มแก้วน้ำพลาสติก หลายชิ้นกระจายรวมกันอยู่ในลักษณะที่หลายคนมองแล้วนึกถึง ชุดใส่บาตร ที่ชาวบ้านมักจัดเตรียมไว้ถวายพระในช่วงเช้า


ใส่บาตร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Noo Aree

           หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น เสียงส่วนหนึ่งมองว่า หากเป็นของที่ชาวบ้านตั้งใจทำบุญจริง การนำมาทิ้งในลักษณะนี้ดูไม่เหมาะสม ขณะที่อีกมุมหนึ่งมองว่า อาหารสำหรับใส่บาตรบางส่วนนั้นอาจจะไม่เหมือนกับข้าวทั่วไปที่คุ้นชินกัน ทั้งเรื่องวัตถุดิบ หรือการเก็บรักษา รวมทั้งอาจถูกนำไปขายวน จนทำให้หมดอายุ พระไม่สามารถฉันได้จริง  

           ประเด็นที่ทำให้หลายคนถกเถียงกันหนักที่สุดคือ วันพระ พระออกบิณฑบาตหรือไม่ เพราะบางส่วนคุ้นชินว่าปกติวันพระ พระมักไม่ออกบิณฑบาต เพราะจะมีคนไปทำบุญตักบาตรที่วัด ทำให้เกิดคำถามว่า หากภาพนี้เกิดขึ้นในเช้าวันพระจริง พระที่มารับบาตรอาจจะเป็นพระปลอมหรือไม่ แต่หลายเสียงก็ยืนยันว่า มีพระจริง บิณฑบาตในวันพระเช่นเดียวกัน แต่ก็ไม่เชื่อว่าพระจริงจะทิ้งอาหาร เพราะส่วนใหญ่จะมีการจัดการกับอาหารในวัด รวมทั้งส่งต่อให้ญาติโยมที่ต้องการทุกวันอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมาทิ้งในลักษณะแบบนี้

ใส่บาตร

ใส่บาตร

ใส่บาตร

ใส่บาตร

ใส่บาตร

ใส่บาตร

ใส่บาตร



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดราม่า ! ภาพคล้ายชุดใส่บาตร ถูกทิ้งเกลื่อนริมทาง งานนี้ถกเสียงแตก ทำไมเจอในวันพระ !? โพสต์เมื่อ 26 มีนาคม 2569 เวลา 19:47:31 1,195 อ่าน
